Sin sorpresas, Javier Aguirre entrega lista de 26 convocados para el Mundial

El seleccionador de México, Javier Aguirre, dirige a su equipo durante un partido amistoso internacional de fútbol contra Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara (México), el martes 14 de octubre de 2025.

La espera terminó y los 26 elegidos ya están.

El técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre presentó este domingo la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la 2026, un torneo que arranca el próximo 11 de junio con el partido del Tri frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El anuncio, que se esperaba para el lunes en conferencia de prensa, llegó antes de lo previsto a través de las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol, en un video narrado por el icónico Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. El anuncio llegó un día después de la victoria de México sobre Australia, en el penúltimo partido previo al Mundial. El jueves, México enfrenta a Serbia en el partido de despedida antes del inicio de la Copa del Mundo.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

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La lista no generó grandes sorpresas pues incluye a los 12 futbolistas de la Liga MX concentrados desde el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, más 14 elementos que militan en el extranjero, 13 de ellos en clubes europeos.

Entre los nombres confirmados destaca el de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo con la selección nacional, un récord para el fútbol mexicano.

Santiago Giménez, del AC Milán, y Raúl Jiménez, del Fulham, lideran el frente ofensivo, mientras que Edson Álvarez, del Fenerbahçe, y César Montes, del Lokomotiv de Moscú, integran la línea defensiva.

Entre los jugadores que quedaron fuera por lesión y decisión técnica estuvieron Julián Araujo (Celtic), Diego Lainez (Tigres), Rodrigo Huescas (Copenhagen), Marcel Ruiz (Toluca), Germán Berterame (Inter Miami), Luis Malagón (América) y Charlie Rodríguez (Cruz Azul).

Guillermo Ochoa fue convocado para su sexto mundial. (Roberto Cortés/Especial para LA Times en Español)

Convocatoria - Selección de México - Copa Mundial de la FIFA 2026

Raúl Rangel (portero, Guadalajara)

Carlos Acevedo (portero, Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (portero, AEL Limassol, Chipre)

Jorge Sánchez (defensa, PAOK Salonika, Grecia)

César Montes (defensa, Lokomotiv, Rusia)

Edson Álvarez (defensa/mediocampista, Fenerbahçe, Turquía)

Johan Vásquez (defensa, Genoa, Italia)

Erik Lira (defensa/mediocampista, Cruz Azul)

Luis Romo (defensa/mediocampista, Guadalajara)

Álvaro Fidalgo (mediocampista, Betis, España)

Israel Reyes (defensa, América)

Mateo Chávez (defensa, AZ Alkmaar, Países Bajos)

Jesús Gallardo (defensa, Toluca)

Orbelín Pineda (mediocampista, AEK Atenas, Grecia)

Obed Vargas (mediocampista, Atlético de Madrid, España)

Gilberto Mora (mediocampista, Tijuana)

César Huerta (mediocampista, (Anderlecht, Bélgica)

Luis Chávez (mediocampista, Dinamo de Moscú, Rusia)

Roberto Alvarado (mediocampista/delantero, Guadalajara)

Brian Gutiérrez (mediocampista, Guadalajara)

Raúl Jiménez (delantero, Fulham, Inglaterra)

Alexis Vega (delantero, Toluca)

Santiago Giménez (delantero, AC Milan, Italia)

Armando González (delantero, Guadalajara)

Julián Quiñones (delantero, Al Qadsiah, Arabia Saudita)

Guillermo Martínez (delantero, Pumas)

