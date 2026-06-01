Autoridades derribarán drones en eventos del Mundial en el marco de las medidas de seguridad

Los partidos del Mundial se disputarán en el SoFi Stadium de Inglewood.

En vísperas del partido inaugural del Mundial, que se celebrará en Los Ángeles la próxima semana, las autoridades anunciaron el lunes una serie de medidas de seguridad, entre las que se incluye una zona de prohibición de drones en todas las sedes del país; han advertido de que derribarán cualquier objeto volador no autorizado.

Las autoridades federales se han apresurado a implementar medidas de seguridad ante el creciente uso de los drones como armas de guerra y de terrorismo. El estadio SoFi de Inglewood acogerá ocho partidos durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que concluirá con un partido de cuartos de final el 10 de julio. Tanto la selección de Estados Unidos como la de Irán, que siguen en guerra, jugarán en este recinto.

Patrick Grandy, subdirector del FBI a cargo de la oficina de Los Ángeles, afirmó que la agencia colaborará con la Administración Federal de Aviación para hacer cumplir las restricciones de vuelo temporales sobre el estadio.

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“Desplegaremos equipos de mitigación e interceptación de drones con capacidad para detectar, rastrear y evaluar la actividad no autorizada de drones que amenace la seguridad aérea o al público en los alrededores de las sedes de los grandes eventos», afirmó Grandy. «Los operadores de drones que entren en el espacio aéreo restringido sin autorización pueden enfrentarse a multas de hasta 100 000 dólares”.

Los Juegos, el mayor evento deportivo de la historia de Estados Unidos, han sido clasificados como un evento de seguridad nacional, lo que significa que las fuerzas del orden federales pueden desplegar sus medidas de seguridad más exhaustivas bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional.

Los días de partido del Mundial en todo el país, se prohibirá el vuelo de todas las aeronaves —incluidos los drones— por debajo de los 3.000 pies de altitud y en un radio de 3 millas náuticas alrededor de los estadios, salvo que el control de tráfico aéreo autorice lo contrario.

Grandy afirmó que el FBI está autorizado a utilizar diversas tecnologías para detectar si un dron está infringiendo el espacio aéreo restringido. “Existe la capacidad de derribar ese dron y llevarlo a un lugar seguro lejos de los recintos”, dijo. “Habrá tolerancia cero”.

Los funcionarios federales no revelaron la naturaleza específica de la tecnología de interferencia y captura remota de drones que probablemente se utilizaría.

La amenaza que plantean los drones va más allá de alguien que tiene la intención de hacer daño; incluso los aficionados pueden ser peligrosos.

Por ejemplo, señaló Grandy, el operador de un dron chocó accidentalmente contra un avión Super Scooper durante el incendio de Palisades, dañando la aeronave . Ese operador fue condenado por un delito federal.

Con varios aeropuertos y numerosas restricciones locales sobre drones, la cuenca de Los Ángeles ya cuenta con un espacio aéreo muy regulado. Aun así, dijo Grandy, hace varios años un dron chocó contra un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, emitió su propia advertencia el lunes, afirmando que “cualquiera que intente convertir la celebración en un caos, que amenace la seguridad pública de nuestros residentes o visitantes, o que venga aquí con la intención de cometer delitos, no encontrará refugio en esta ciudad. Será detenido, arrestado y se le exigirán responsabilidades”.

Durante los últimos años, las autoridades federales y locales han recurrido a sistemas ad hoc para hacer frente a las amenazas aéreas, pero la Copa del Mundo podría ser el primer gran evento en el que dicha amenaza ocupe un primer plano.

Las restricciones adicionales para los drones son similares a las que se aplican durante la Super Bowl, pero en esta ocasión se aplicarán en múltiples recintos a lo largo de varios días.

El primer partido del Mundial en Estados Unidos se disputará el 12 de junio en Inglewood, entre Paraguay y Estados Unidos.

Como preparación, las autoridades federales han estado formando a las fuerzas del orden locales en medidas de respuesta contra drones.

Entre las tecnologías mostradas durante una sesión reciente en Huntsville, Alabama, se encontraba un cuadricóptero capaz de acercarse a un dron que se aproxime a la zona restringida y advertir verbalmente al operador.

“A medida que aficionados de todo el mundo se reúnen en estadios y eventos para aficionados por todo el país con motivo de la Copa del Mundo de la FIFA, la FAA está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger el espacio aéreo, incluyendo medidas más estrictas de control de drones”, afirmó el administrador de la FAA, Bryan Bedford. “Los operadores de drones deben esperar una actuación rápida si violan el espacio aéreo restringido”.