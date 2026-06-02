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Ciudad de México anuncia artistas para el concierto la noche antes del Mundial

Mexican cumbia band Los Angeles Azules performs durin
El grupo mexicano de cumbia Los Ángeles Azules actúa durante la 25.ª edición del festival de música Vive Latino en Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025.

(Aurea Del Rosario / Associated Press)

Esa misma noche, en el Auditorio Nacional, habrá un concierto titulado “México Vibra”, que recorre la historia musical de México a través del fútbol.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Una noche antes del inicio de la Copa del Mundo, Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose encabezarán el concierto “Countdown Concert”, que se realizará el miércoles, 10 de junio, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El concierto forma parte de una celebración simultánea de la Copa del Mundo entre las tres naciones sede, Canadá, México y Estados Unidos, organizada en colaboración con los Grammy, y servirá de preludio oficial del torneo.

Esa misma noche, en el Auditorio Nacional, habrá un concierto titulado “México Vibra”, que recorre la historia musical de México a través del fútbol. El evento reunirá a artistas icónicos y contemporáneos, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería, para celebrar la música mexicana desde 1930 hasta la actualidad en el contexto del Mundial 2026. Los artistas que darán vida a esta celebración serán: Alejandro Fernández, Manuel Mijares, Emmanuel, Lucero, Carla Morrison, Banda El Recodo, Timbiriche (Alix, Mariana y Benny).

Al día siguiente, México debutará en el torneo ante Sudáfrica, en lo que será el primer partido de la mayor competencia de fútbol a nivel mundial.

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Los organizadores anunciaron que los asistentes al festival “México Vibra” podrán ingresar a “Countdown Concert”, incluido sin costo adicional para quienes cuenten con boleto para esa fecha. El programa también contempla la presencia de un invitado sorpresa, transmisiones en vivo y actuaciones simultáneas en las ciudades sede.

En Toronto, el evento contará con la participación de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y la colaboración entre AHI y Wyclef Jean. Los artistas confirmados para la sede en Estados Unidos se anunciarán próximamente.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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