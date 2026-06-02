Julio César Chávez visita a la selección mexicana y el Tri se toma la foto oficial del Mundial

Julio César Chávez (centro) junto a Javier Aguirre y Guillermo Ochoa, de la selección mexicana, así como Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

A días de su debut en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana de Fútbol recibió el lunes por la noche la visita sorpresa del legendario púgil Julio César Chávez en el Centro de Alto Rendimiento para compartir palabras de motivación con los integrantes del Tri.

También estuvo presente Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, acompañado por el director deportivo de la selección mexicana, Duilio Davino, y el técnico Javier Aguirre.

Durante la visita, Sulaimán resaltó los valores que unen al boxeo y al fútbol, como la disciplina, el sacrificio, el trabajo en equipo y el orgullo nacional.

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“Es todo un honor estar junto a la máxima gloria del boxeo mexicano. Que cada gota de sudor y cada lágrima, que todo su esfuerzo valgan la pena. Que Dios los bendiga, que viva México”, expresó Sulaimán ante el plantel.

Chávez, por su parte, compartió pasajes de su histórica trayectoria como campeón mundial y entregó guantes autografiados a los seleccionados. De pie junto al portero Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo, el “César del Boxeo” envió un mensaje directo al equipo.

“Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o más ágil. No bajen los brazos y sueñen en grande”, afirmó Chávez.

De izq. a der. Edson Álvarez, Raújl Jiménez, Julio César Chávez y Santi Jiménez. (Vidal Cantú/Selección Mexicana de Fútbol)

El excampeón también se refirió a las expectativas que rodean al equipo.

“Escucho muchas cosas sobre ‘llegar al quinto partido’, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos”, añadió el legendario boxeador.

Como muestra de agradecimiento, la Federación Mexicana de Fútbol obsequió a Sulaimán y Chávez camisetas oficiales con sus respectivos apellidos y el dorsal número 26, en alusión al torneo que arrancará en suelo estadounidense, canadiense y mexicano.

La velada concluyó con una fotografía oficial entre toda la delegación y los dos invitados de honor, lo que cerró una noche que, según coincidieron los presentes, reforzó la unión del grupo.

Este martes, los 26 jugadores convocados por Aguirre se tomaron la foto oficial en el Museo Nacional de Antropología.

Foto oficial de la selección mexicana para el Mundial 2026. (Selección Mexicana de Fútbol)

La foto oficial se tomó en la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio cultural mexicano y que está representada en la playera verde con la que México debutará en el Mundial.