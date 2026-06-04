México golea en último ensayo previo a la Copa del Mundo en casa

México comenzó perdiendo con un error defensivo en el primer tiempo, pero luego anotó cinco tantos para vencer el jueves 5-1 a Serbia ante más de 25,000 aficionados en el Nemesio Diez de Toluca.

El partido fue una prueba importante para el equipo de Javier Aguirre, a solamente siete días de inaugurar la Copa del Mundo en casa, y aunque enfrentó a un equipo que no jugará el Mundial, fue similar a lo que el Tricolor experimentará en el tercer duelo mundialista ante Chequia.

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio, cuando el cuadro local enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, lo que marcará la tercera ocasión en que México es anfitrión del torneo más importante de fútbol a nivel de selecciones nacionales.

“Creo que vamos en ascenso”, dijo Aguirre, quien resumió sus 22 meses de trabajo como un período de muchas lesiones y una convocatoria final difícil de definir.

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“Los 26 me dan un abanico de posibilidades”, declaró Aguirre, quien expresó que no tiene ningún jugador más capaz que otro, sino que son solo de diferentes cualidades. “Ninguno es más que otro”, añadió.

La noche comenzó con un alarmante error. El defensa mexicano Jesús Gallardo despejó tibiamente ante la presión de Peter Stanic, quien, al minuto 19, anotó el primer tanto al cruzar su disparo por encima de la salida de Raúl Rangel. Se espera que el guardameta de las Chivas sea el primer portero de la selección mexicana en la Copa del Mundo.

Johan Vásquez, el mejor jugador de México en la actualidad, anotó al minuto 34 el gol del empate de cabeza, mientras que Stefan Bukinac colaboró con un autogol horrible al entregar erróneamente el balón a su arquero al minuto 45+3.

Julian Quiñones sonríe después de una jugada ante Serbia. (Moises Castillo / Ap Photo/moises Castillo)

Raúl Jiménez anotó otro tanto al 57, aprovechando un rebote de un disparo de Julián Quiñones al poste izquierdo. Adem Avddic anidó también otro autogol al no rechazar bien un tiro de esquina al minuto 72, y Luis Chávez terminó la obra al sacar un balazo violento al minuto 90 que sacudió las redes.

Aguirre presentó una alineación a la que muchos creen que será la que iniciará dentro de siete días en el Coloso Santa Úrsula: el portero Rangel, los defensas Jorge Sánchez, César Montes, Vásquez, Gallardo, y los mediocampistas Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, así como los delanteros Roberto Alvarado, Quiñones, y Jiménez.

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“Creo que cualquier jugador en la selección puede ser titular”, dijo Alvarado tras el partido

Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca. (Moises Castillo / Ap Photo/moises Castillo)

El duelo fue importante por la capacidad de reacción que mostró el equipo mexicano al verse abajo en el marcador, aunque las limitaciones del rival también contribuyeron a su recuperación.

Después de vencer a Ghana y Australia, el Tri entrará al Mundial con una racha invicta de tres victorias al hilo y ocho partidos invictos, que incluye empates ante Portugal y Bélgica.

“Se viene un Mundial en casa, ojalá que sea histórico”, dijo Orbelín Pineda, quien se mostró contento con el apoyo en Toluca.

El juego, disputado en una noche fría, también se destacó por la ausencia del grito homofóbico, que se había escuchado en el encuentro ante Ghana en Puebla, lo cual le valió a la Federación Mexicana un castigo económico.

