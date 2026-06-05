Campeón del mundo David Benavidez visita a los Seahawks de la NFL

David Benavídez y el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, con el cinturón especial del CMB.

Los mundos del fútbol americano y el boxeo se unieron este jueves cuando el campeón mundial invicto de tres divisiones, David Benavidez, visitó las instalaciones de entrenamiento de los Seattle Seahawks en representación del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

El oriundo de Seattle observó la práctica del equipo y sostuvo un encuentro con el mariscal de campo Sam Darnold, el linebacker Derick Hall y el entrenador en jefe Mike Macdonald, en el que intercambiaron perspectivas sobre la preparación, la perseverancia y la mentalidad de competir al máximo nivel.

La visita incluyó un intercambio poco común, pues Benavídez le enseñó a Hall a boxear haciendo sombra, mientras el apoyador le compartió al peleador nociones del fútbol americano.

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“Es genial tener a dos campeones de diferentes deportes”, dijo Hall. “Su mentalidad es similar a la nuestra, y ambos buscamos la grandeza. Fue un momento especial”.

Como gesto entre dos organizaciones campeonas, Benavidez obsequió a los Seahawks un cinturón personalizado del CMB con la imagen del Super Bowl LX, más reciente título del equipo. Los Seahawks, actuales campeones de la NFL, respondieron regalándole a Benavidez una camiseta con su apellido y el número 12, en homenaje a la afición “Número 12” de la franquicia.

“Me encanta que tenga una visión de qué tipo de peleador y persona quiere ser. Eso lo compartimos con él como equipo”, dijo Macdonald.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó que la visita fue una oportunidad para celebrar los valores compartidos entre campeones de distintas disciplinas.