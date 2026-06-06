El Salvador y Catar firman frío empate en duelo amistoso en el BMO Stadium de Los Ángeles

El Salvador y Catar jugaron un partido amistoso el sábado, 6 de junio de 2026, en el BMO Stadium de Los Ángeles.

La selección de El Salvador igualó sin goles frente a Catar la tarde del sábado en el BMO Stadium de Los Ángeles, en un encuentro amistoso que dejó pocas emociones frente a los arcos y que sirvió como preparación para el conjunto catarí de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

El partido estuvo marcado por la intensidad física y las interrupciones constantes, factores que impidieron que cualquiera de las dos selecciones encontrara continuidad en ataque. Catar controló gran parte de la posesión durante el primer tiempo, pero tuvo dificultades para romper el orden defensivo de La Selecta.

Los centroamericanos, dirigidos a mantener una estructura compacta, resistieron los intentos del conjunto asiático y poco a poco encontraron espacios para adelantar líneas.

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Antes del descanso, Mauricio Cerritos generó una de las aproximaciones más peligrosas para El Salvador con un remate que pasó cerca del arco rival, en una de las escasas oportunidades claras de la primera mitad.

Tras el intermedio, el partido cambió de dueño por momentos. El Salvador mostró mayor iniciativa y logró manejar más tiempo el balón, obligando a Catar a retroceder. Sin embargo, ninguna de las dos selecciones logró traducir ese dominio territorial en ocasiones claras de gol.

Ambos entrenadores realizaron múltiples modificaciones durante el complemento en busca de variantes ofensivas, pero las sustituciones tampoco alteraron el marcador.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque sin la claridad necesaria en el último tercio del campo.

Catar debutará en el Mundial 2026 ante Suiza el 13 de junio en juego válido por el Grupo B, en donde también se encuentran la coanfitriona Canadá y Bosnia y Herzegovina.

