Entre protestas y bloqueos, la Ciudad de México se prepara para una semana mundialista, histórica y caótica

Una estatua del Mundial, con un grafiti que dice en español “La CNTE vive”, en referencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, yace de lado durante una protesta de maestros por mejores salarios en Ciudad de México, el martes 2 de junio de 2026.

La fiesta de la inauguración del Mundial 2026 llegará este próximo jueves a la capital mexicana, que se convertirá, junto con Guadalajara, en ser las únicas ciudades en ser sedes de tres ediciones de la Copa del Mundo. Shakira será parte del espectáculo, junto a grandes representantes de la música mexicana como Los Ángeles Azules, y Alejandro Fernández.

Aficionados que pagaron miles de dólares por una entrada, varios de ellos procedentes del sur de California, apoyarán al equipo mexicano cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, conocido en este torneo como el Estadio Ciudad de México.

Pero en las calles, fuera del histórico inmueble donde se consagraron leyendas del fútbol como Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1980, habrá otras voces. Voces más altas, que gritan con dolor y que recuerdan la pérdida de un familiar.

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Entre ellas, está la voz y el llanto de Ana Laura Velásquez Delgado, quien buscó a su hijo Jesús durante nueve meses hasta que un grupo de búsqueda independiente le informó que habían hallado su cuerpo en una fosa clandestina junto a otras 12 personas.

“Tenemos cuatro años pidiendo justicia”, dijo Velásquez Delgado, originaria de Toluca, quien también perdió recientemente a su esposo. Ella señala que la depresión causada por la muerte de su hijo también provocó el fallecimiento de su marido.

Velásquez Delgado es apenas una de las miles de mujeres que se han unido a distintos colectivos, aprovechando el escaparate de la Copa del Mundo para visibilizar una crisis que va mucho más allá del fútbol.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno mexicano, más de 130,000 personas han desaparecido en las últimas dos décadas, aunque organizaciones civiles consideran que la cifra real es aún mayor. La mayoría de los casos data de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico, la cual derivó en miles de desapariciones forzadas.

Velásquez Delgado, 54, se unió a otras mujeres en Toluca el día en que México disputó su último partido preparatorio antes del Mundial, afuera del estadio Nemesio Díez. Ahí, junto al grupo “Flores en el Corazón”, integrado por madres de desaparecidos de toda la República Mexicana, gritaron “México es campeón en desapariciones” y jugaron un partido de fútbol callejero rodeadas de pancartas con los rostros de sus familiares desaparecidos.

Ana Laura Velásquez Delgado, quien buscó a su hijo Jesús durante nueve meses hasta que fue notificada por un grupo de búsqueda independiente de que habían encontrado su cuerpo en una fosa clandestina, estuvo afuera del Nemesio Díez en Toluca el jueves, día en el que México enfrentó a Serbia previo al Mundial.



(Eduard Cauich/LA Times en Español)

“Si todo lo que México está invirtiendo en este evento lo invirtieran en buscar a nuestros hijos como nosotros los buscamos”, dijo Velásquez Delgado, quien encontró los restos de su hijo a 14 millas del estadio.

Para la semana de la inauguración, los colectivos tienen previstas varias movilizaciones. La noche del 10 de junio, víspera del partido inaugural, habrá una mega marcha nocturna por Tlalpan, muy cerca del estadio de la inauguración mundialista. También están convocadas concentraciones el día del partido en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se transmitirá el partido a miles de personas.

“Queremos visibilizar que México tiene una crisis de desapariciones y también una crisis de impunidad”, dijo Jorge Verasteguí González, quien desde 2009 busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio Jr., desaparecidos en Coahuila.

Activistas y familiares de las más de 134 000 personas desaparecidas en el país pegan carteles de personas desaparecidas en Ciudad de México, el sábado 30 de mayo de 2026, mientras México se prepara para acoger la Copa Mundial de la FIFA 2026.



(Marco Ugarte / Ap Photo/marco Ugarte)

“Posiblemente, por su involucramiento con el crimen organizado, el gobierno no quiere investigar a los responsables”, añadió Verasteguí González, quien sospecha que ambos familiares fueron víctimas del Cártel Los Zetas y recorre el país para participar en manifestaciones.

La campaña oficial de la Ciudad de México, “La Pelota Vuelve a Casa”, en alusión al juego de pelota practicado por aztecas, mayas y otras civilizaciones mexicanas, así como el regreso del Mundial después de las ediciones de 1970 y 1986, ha sido resignificada con ironía por los colectivos, quienes han pintado mantas muy cerca del Estadio Ciudad de México y Paseo de La Reforma que dicen: “La Pelota Vuelve a Casa ¿Nuestros Hijos Cuándo?”

En Guadalajara, otra sede mundialista que estrenará su primer partido el 11 de junio por la noche con el duelo entre Corea del Sur y Chequia, también han llegado grupos como el “Colectivo Luz de Esperanza”. Además de manifestarse en las calles, hicieron viral una versión propia del álbum Panini del Mundial, en la que, en lugar de los rostros de los jugadores, aparecen los de los familiares desaparecidos, vestidos con el uniforme de la Selección Mexicana.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a la derecha, y la futbolista aficionada Yolett Cervantes se lanzan a por un balón durante una ceremonia de reparto de entradas para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en la rueda de prensa diaria de la presidenta en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el viernes 29 de mayo de 2026.

(Fernando Llano / Ap Photo/fernando Llano)

La postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las desapariciones es de las más complicadas. Ante la crisis de desaparecidos, la presidenta se ha centrado en distinguir entre las desapariciones cometidas por el crimen organizado y las forzadas perpetradas por agentes del Estado. Sheinbaum ha destacado que se han reunido con varias familias de desaparecidos y que han sido eficaces en erradicar la corrupción que existía en el Estado y que derivaba en miles de desapariciones hace dos décadas.

Pero eso no convence a muchos.

A los colectivos de familiares de desaparecidos se han sumado también maestros, campesinos, transportistas, protectores de animales y trabajadoras sexuales, quienes tienen quejas de todo tipo, desde mejores salarios y pensiones hasta la falta de servicios, y reclamos de desalojos.

“Que no se espanten si boicoteamos ese evento, donde se están yendo los recursos de este país”, advirtió Eraclio Rodríguez Gómez, uno de los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien denuncia los altos costos de producción agrícola y la inseguridad en las autopistas para sus transportistas.

Un grupo de personas bloquea el Paseo de la Reforma en el marco de una protesta de docentes que reclaman mejores salarios en Ciudad de México, el martes 2 de junio de 2026.



(Jon Orbach / Ap Photo/jon Orbach)

Maestros al grito de guerra

Grupos de maestros y sus sindicatos han bloqueado carreteras, derribado símbolos mundialistas e invadido el Zócalo para exigir mejores condiciones laborales, que incluyen aumentos salariales y la restitución de un sistema de pensiones públicas.

Fausto Enríquez García, maestro y secretario de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) viajó desde Oaxaca para instalar el movimiento que inició en su estado el 25 de mayo pasado, representando a más de 16,000 maestros.

Enríquez García dijo que, aunque los maestros reciben críticas en las redes sociales y algunos los califican de “maestros flojos”, están luchando por una vida digna y justa.

“Es una lucha entre los burgueses y los trabajadores, pero también, como seres humanos, tenemos la oportunidad de vivir dignamente”, dijo Enríquez García, quien señala que no están en contra del fútbol, pero sí de las empresas que le han “quitado el fútbol a la gente”.

Las manifestaciones, en la lluvia y en campamentos ubicados por toda la ruta al Zócalo, han cobrado la vida de un maestro y han dejado a otro gravemente lesionado. El docente, identificado como Ignacio Ismael, falleció el pasado 26 de mayo tras sufrir complicaciones de salud mientras se encontraba en el campamento cerca del Centro Histórico. Esta semana, un profesor, Proceso Columbo González, perdió el ojo izquierdo tras ser impactado por un proyectil de bala de goma durante enfrentamientos con policías cerca del Zócalo.

Fausto Enríquez García (izq.) y Joaquín Estrada (der.), dos maestros procedentes de Oaxaca, que están campando cerca del Centro Histórico (Eduard Cauich/LA Times Español)

El enojo de los maestros fue evidente cuando las imágenes que recorrieron las redes sociales esta semana mostraron a manifestantes derribando figuras gigantes de futbolistas instaladas con motivo del Mundial, irrumpieron en un edificio gubernamental y el viernes protagonizaron un partido de fútbol en una de las principales avenidas de la ciudad, provocando caos vial justo cuando los primeros visitantes mundialistas comenzaban a llegar para el evento.

“No sabemos si son maestros o es un grupo que quiere provocar”, dijo Sheinbaum el viernes en su reunión matutina con los medios. “No vamos a desalojarlos porque eso es precisamente lo que buscan”.

“Hay una gran parte de estas manifestaciones que no representa a todos los maestros”, señaló la presidenta. “Algunos ni sabemos si son maestros, porque tienen el rostro cubierto”.

Sheinbaum dijo que se instalará una valla para evitar confrontaciones entre policías y manifestantes en el Zócalo. El día del partido en el Estadio Ciudad de México, no se podrá acceder sin boleto de entrada dentro de un radio de un poco más de una milla alrededor del estadio.

Los aficionados llegan al Estadio Azteca para asistir al partido amistoso internacional de fútbol entre México y Portugal, celebrado en Ciudad de México en marzo. Este jueves, los aficionados enfrentarán mayores medidas de seguridad antes de ingresar al estadio.

(Fernando Llano / Associated Press)

Los dueños de palcos toman acciones legales contra estadio y FIFA

En el mismo Estadio Ciudad de México, otro grupo tiene previsto manifestarse el día del partido inaugural: los propietarios de los palcos y plateas.

Uno de los recuerdos más vívidos de Roberto Ruano Ortega con su padre es haber visto a Pelé en el Mundial de 1970 desde las gradas del “Coloso de Santa Úrsula”, como se conoce coloquialmente al Estadio Azteca. En 1975, su padre adquirió los derechos de un palco en ese mismo estadio por 99 años. Desde entonces, la familia ha sido testigo de conciertos de Michael Jackson y Elton John, la visita del Papa Juan Pablo II, la victoria de Julio César Chávez sobre Greg Haugen y partidos de la NFL, además del célebre “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios” de Diego Maradona en 1986.

Sin embargo, a días del partido inaugural, Ruano Ortega apenas logró obtener sus asientos tras múltiples gestiones. Según el contrato vigente con el estadio, los dueños de palcos tienen derecho a asistir a todos los eventos del estadio, a rentar sus asientos y a llevar alimentos del exterior. De acuerdo a Ruano Ortega, tanto el estadio como la FIFA no les están permitiendo ejercer esos derechos de su contrato.

“Es un abuso, una falta de respeto”, dijo Ruano Ortega, vocero de la asociación de dueños de palcos. “La FIFA, el estadio y nadie más están por encima de la ley mexicana. Vamos a exigir que se respete”.

Cuando la FIFA aceptó al Estadio Azteca como sede, no fue informada de las restricciones impuestas por los contratos de palcos y plateas. Bajo esos contratos, el estadio tiene 15,000 asientos privados: 9,000 en palcos y 6,000 en plateas. Cada propietario de los palcos cuenta con aproximadamente 10 lugares que puede transferir, rentar o heredar.

En los últimos dos años, los propietarios de palcos han sostenido una disputa con los administradores del estadio por el ejercicio de sus derechos, respaldados por la legislación mexicana.

La asociación ha recurrido a un juzgado federal para garantizar sus derechos. Para el día del partido, algunos propietarios planean ingresar al estadio acompañados de un notario público y una orden judicial para evitar arrestos o multas.

La FIFA y la gerencia del Estadio Azteca, Grupo Ollamani, fueron contactadas al respecto y no emitieron ningún comentario al momento de la publicación de esta nota.

Obras por terminar

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que el Mundial dejará un saldo de más de 2,000 obras completadas en la ciudad.

Sin embargo, en varios puntos de la ciudad aún hay obras que parecen lejos de estar listas, especialmente en las estaciones del Metro.

“Vamos a dejar un legado deportivo, con más de 500 canchas aprovechadas y disfrutadas por la población”, dijo Brugada Molina, quien ha enfrentado críticas por haber anunciado mejoras en algunas líneas del Metro, incluyendo la instalación de faros en algunas líneas, la cual ya ha causado varias burlas de los mismos residentes, cuando aún hay tramos con obras evidentemente inconclusas que difícilmente estarían listos para el jueves.

Al ver que el tiempo se viene encima, Lizete González, una aficionada de México, reconoció que aún falta mucho.

“No estamos preparados para el Mundial. No tenemos infraestructura. Todo se ha hecho al aventón”, dijo González, quien, a pesar de la desaprobación a su gobierno, apoya a la selección mexicana.

