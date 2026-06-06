Miles llegan a Paseo de la Reforma para hacer una ‘ola mundialista’ histórica

Aficionados al fútbol se congregan a lo largo de la avenida Reforma en Ciudad de México, el sábado 6 de junio de 2026, en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA. (Foto AP/Moisés Castillo)

Miles de personas se congregaron este sábado en el Paseo de la Reforma para participar en “la ola más grande del mundo”, un evento masivo que marcó el inicio oficial de los festejos por el Mundial 2026, a cinco días del arranque del torneo.

La convocatoria reunió a familias provenientes de las distintas alcaldías capitalinas, de varios estados de México y de otros países, entre ellos colombianos que llegaron temprano para ver a su selección en esta ciudad. Los presentes se extendieron desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta el cruce con la avenida Juárez, frente a la escultura de El Caballito.

“Aquí no se discrimina a nadie; aquí recibimos con el corazón grande, sin xenofobia ni odio; así se construye la paz, en comunidad y en familia”, dijo la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, ante la multitud congregada en uno de los principales bulevares de la capital mexicana.

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Además, Frausto Guerrero invitó a los residentes del Sur de California a vivir el Mundial en la Ciudad de México.

“Demostramos el gran corazón que tiene México”, dijo Frausto Guerrero. “Vengan a vivir el Mundial aquí. Este es el ambiente que se vivirá aquí. Vamos a tener pantallas gigantes y fiestas culturales, con diversidad, y queremos recordarle al mundo que todos son bienvenidos”.

Frausto Guerrero señaló que el evento busca proyectar la diversidad cultural de la ciudad como su mayor fortaleza, y afirmó que el Mundial 2026 se está viviendo “más allá de las canchas”.

Una bailarina en la avenida de la Reforma, en Ciudad de México, el sábado 6 de junio de 2026, en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA. (Moises Castillo / Ap Photo/moises Castillo)

En cuanto a un posible reconocimiento Guinness, la funcionaria indicó que el comité organizador entregó las evidencias del evento, como videos, listas, registros y fotografías, para su evaluación. Explicó que, al no existir un precedente de una ola realizada fuera de un estadio, no se trataría de romper una marca existente, sino de establecer una nueva.

“Fue un evento muy agotador, pero la pasión de la gente por el fútbol nos hace hacer locuras”, dijo Ricardo Laoconte, director de Catrinas Contemporáneas y también residente de la Ciudad de México. “Estamos aquí para demostrar que México puede hacer grandes cosas”.

El evento de fiesta, música y celebración contrastó con las protestas intensas que se han dado en el mismo Paseo de la Reforma, después de que maestros y padres de personas desaparecidas se reunieron allí durante la semana para manifestar su descontento con el gobierno.

“México me hizo venir a visitarnos para el Mundial y todas las festividades que vamos a tener”, expresó la Catrina Fina, residente de Houston, Texas, quien llegó vestida como una catrina elegante.

El evento contó con la presentación de la Sonora Santanera y la participación de comparsas de chinelos, botargas representativas de pueblos originarios, grupos de danzantes, y contingentes que portaban la indumentaria y los colores de la selección mexicana, además de disfraces tradicionales como catrinas y luchadores.

La Ciudad de México será a partir del 11 de junio, junto a Guadalajara, en las únicas dos ciudades que han sido mundialistas tres veces.

