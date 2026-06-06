Trabajadores del SoFi Stadium votan para autorizar una huelga a días del Mundial

Cientos de trabajadores y activistas se reunieron en MacArthur Park, en el centro de Los Ángeles, el 1 de mayo. El grupo marchó hacia las oficinas de la Copa Mundial en Los Ángeles para exigir que ICE no tenga presencia en el SoFi Stadium durante los partidos.

Casi 2,000 trabajadores de alimentos y bebidas del SoFi Stadium votaron abrumadoramente el viernes para autorizar una huelga, apenas una semana antes de que el recinto sea sede del primer partido de la Copa Mundial disputado en territorio estadounidense en más de tres décadas.

Las negociaciones para un nuevo contrato laboral entre Unite Here Local 11, el sindicato que representa a cocineros, lavaplatos, empleados de concesiones y cantineros del SoFi Stadium, y Legends Global, operador de los servicios de alimentos del estadio, continuarán el lunes a pesar de la votación.

Sin embargo, Kurt Petersen, copresidente del sindicato, aseguró que si no se alcanza un acuerdo, los trabajadores abandonarán sus labores y los 70,000 aficionados que asistirán al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio serán recibidos por cientos de manifestantes en las afueras del estadio.

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Los miembros del sindicato han trabajado sin contrato durante un año. Petersen explicó que Unite Here exige aumentos salariales, protección contra la subcontratación y contra la pérdida de empleos derivada de la automatización. Además, protesta por la recopilación de información privada sensible, como nacionalidad y dirección de residencia, que la FIFA, organizadora del Mundial, afirma necesitar para acreditar al personal.

Los trabajadores también exigen el derecho a abandonar sus puestos si agentes federales de inmigración ingresan al estadio y generan un temor razonable por su seguridad. El 96% de los votos respaldó la autorización de la huelga.

Legends Global respondió a la votación mediante un comunicado.

“Legends Global ha presentado propuestas salariales progresivas a Unite Here Local 11 durante todo el proceso de negociación y mantiene la confianza en que un acuerdo está al alcance”, señaló la empresa. “Aunque esperamos que el contrato quede finalizado a tiempo, existe un plan de personal de contingencia para garantizar operaciones sin contratiempos y sin interrupciones para los aficionados. Seguimos comprometidos a ofrecer una experiencia de hospitalidad excepcional durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA”.

Ese plan de contingencia implicaría contratar trabajadores de reemplazo que tendrían que someterse a los mismos procedimientos de acreditación exigidos por la FIFA, además de recibir capacitación laboral.

El SoFi Stadium tiene programado albergar ocho partidos de la Copa Mundial, incluidos dos de los tres encuentros de la fase de grupos de la selección de Estados Unidos. El primero se disputará el 12 de junio, cuando el conjunto estadounidense enfrente a Paraguay en su debut mundialista.

Petersen indicó que el sindicato busca “aumentos sustanciales” en el salario por hora, llevándolo por encima de los 30 dólares. Según Unite Here, la propuesta más reciente de Legends contempla congelar salarios para algunos trabajadores y otorgar incrementos de apenas 25 centavos por hora a cocineros y lavaplatos.

No obstante, el principal punto de conflicto podría ser la exigencia de la FIFA de recopilar información personal sensible de los trabajadores, incluidos números de Seguro Social y huellas dactilares, como parte de las verificaciones de antecedentes.

Bajo las leyes de privacidad de California, los empleados tienen derecho a saber exactamente qué información personal recopila su empleador, cómo será utilizada y con quién será compartida. Local 11 afirmó que sus afiliados temen que esos datos, si son recopilados, puedan quedar a disposición del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según Petersen, cuando los trabajadores fueron contratados originalmente por Legends ya entregaron la documentación necesaria para el empleo, y el contrato colectivo vigente no otorga a la empresa el derecho de volver a solicitarla para fines relacionados con la FIFA.

La FIFA se ha negado a comentar sobre las negociaciones contractuales, argumentando que se trata de un asunto “entre Legends Global y Unite Here Local 11”. Sin embargo, su insistencia en recopilar información personal es un tema que Legends no puede resolver durante las conversaciones laborales, lo que dificulta alcanzar una solución.

La FIFA señaló que trabaja en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México —los tres países anfitriones del torneo de 39 días— para “mejorar la seguridad y protección de trabajadores, personal, integrantes de equipos, proveedores, periodistas, voluntarios y espectadores mediante la mitigación de posibles amenazas internas”.

Asimismo, aclaró que estas verificaciones de identidad “no constituyen revisiones previas a la contratación”.

La FIFA agregó que toda la información recopilada durante el proceso será tratada “de acuerdo con las leyes aplicables de protección de datos y privacidad” y será eliminada una vez que deje de ser necesaria para evaluar las solicitudes de acceso acreditado a las áreas bajo control del organismo.