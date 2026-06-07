Colombia vence a Jordania en San Diego y llega al Mundial con confianza renovada

La Selección Colombia cerró su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 con una victoria sobria y sin sobresaltos. En el Snapdragon Stadium de San Diego, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 2-0 a Jordania gracias a un doblete de Jhon Arias, quien marcó a los 41 y 55 minutos en el último ensayo antes del debut mundialista.

El encuentro formó parte del evento “Countdown to ‘26”, una serie de amistosos internacionales organizados en San Diego para selecciones clasificadas al Mundial. Para Colombia representó la última oportunidad de ajustar detalles antes de trasladarse a su campamento de concentración y comenzar la cuenta regresiva para su estreno en el Grupo K.

Los cafeteros enfrentarán a Uzbekistán el 17 de junio en la Ciudad de México en su primer encuentro del Mundial, para luego enfrentar a Congo en Guadalajara el 23 de junio y cerrar el grupo ante Portugal en Miami el 27 de junio.

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Ante una buena presencia de aficionados colombianos en las tribunas, la “Sele” asumió el control del partido desde los primeros minutos. Jordania, que disputará la primera Copa del Mundo de su historia, apostó por un planteamiento más conservador y buscó cerrar espacios, pero terminó cediendo ante la insistencia ofensiva del conjunto sudamericano.

Los jordanos jugarán en el Grupo J ante Austria (16 de junio), Algeria (22 de junio) y el actual conjunto campeón del mundo, Argentina (27 de junio).

La diferencia llegó poco antes del descanso. Arias aprovechó una acción ofensiva colombiana para abrir el marcador al minuto 41 y darle tranquilidad a un equipo que había dominado la posesión y generado las ocasiones más claras.

En una jugada de triangulación, James Rodríguez metió un pase apretado que Arias logró controlar y abrir el marcador para los colombianos.

Jhon Arias would not be denied 🔥🇨🇴 pic.twitter.com/jdVBTM29mD — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2026

El atacante volvió a aparecer 10 minutos después del inicio de la segunda mitad para firmar el 2-0 definitivo y convertirse en la figura de la tarde en San Diego.

Con un centro al área desde la derecha, Arias arremetió en el área y con un fuerte cabezazo logró por el segundo personal que prácticamente selló la victoria de los colombianos.

🚨🌎 | GOAL: JHON ARIAS WITH A BRACE!



FANTASTIC TEAM GOAL!



🇨🇴 Colombia 2-0 Jordan 🇯🇴 pic.twitter.com/dTT2z63V9G — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 8, 2026

Más allá del resultado, Lorenzo obtuvo respuestas positivas en varios sectores del campo. Colombia mostró orden defensivo, control territorial y una circulación de balón más fluida que en algunos de sus compromisos recientes. El técnico aprovechó además para observar variantes y administrar cargas físicas a pocos días del comienzo del torneo.

La victoria también permitió a Colombia cerrar con buenas sensaciones una etapa de preparación que incluyó un triunfo previo sobre Costa Rica. El cuerpo técnico había insistido en la importancia de llegar al Mundial con ritmo competitivo y confianza, dos elementos que el equipo espera haber encontrado en esta última semana.