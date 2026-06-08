Desde cuentas regresivas para porteros hasta anuncios públicos del VAR, estas son las nuevas reglas del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 no solo presentará un torneo más grande y comercialmente ambicioso. También llegará acompañada de una serie de modificaciones reglamentarias que cambiarán la manera en que se juega, se arbitra y se administra un partido de fútbol de alto nivel.

Varias de estas medidas ya fueron aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las reglas del juego, mientras que otras fueron probadas recientemente en competiciones organizadas por FIFA y apuntan a ser utilizadas durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El principal objetivo detrás de estos cambios es reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, acelerar el ritmo de los partidos y aumentar los minutos efectivos de juego. FIFA y la IFAB consideran que el fútbol moderno se ha vuelto cada vez más interrumpido por demoras tácticas, protestas colectivas y revisiones demasiado largas del VAR.

Uno de los cambios más importantes ya aprobados oficialmente será la nueva regla para los porteros que retengan el balón durante demasiado tiempo. A partir de las modificaciones implementadas por la IFAB para el ciclo 2025-2026, los guardametas tendrán un máximo de ocho segundos para soltar el balón una vez que lo controlen con las manos. Si exceden ese tiempo, el árbitro señalará tiro de esquina para el equipo rival.

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La regla sustituye la antigua sanción de tiro libre indirecto después de seis segundos, una norma que rara vez se aplicaba. Ahora, el árbitro realizará una cuenta regresiva visual de cinco segundos levantando el brazo para advertir al portero y a los aficionados dentro del estadio.

Otro cambio orientado directamente contra la pérdida de tiempo será la implementación de cuentas regresivas visibles para saques de banda y saques de meta. Según reportes especializados en reglamento arbitral, los árbitros podrán iniciar una cuenta de cinco segundos cuando consideren que un jugador está demorando excesivamente una reanudación. Si el tiempo expira, la posesión pasará automáticamente al rival.

Las sustituciones también sufrirán modificaciones importantes. FIFA aprobó nuevas disposiciones para acelerar las salidas de jugadores reemplazados. El futbolista sustituido deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, el jugador que ingresará tendrá que esperar alrededor de un minuto adicional antes de entrar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

La regla ya fue utilizada experimentalmente en la MLS y forma parte de las medidas que FIFA considera exitosas para reducir interrupciones artificiales. El objetivo es eliminar escenas cada vez más comunes en las que los jugadores caminan lentamente hacia el centro del campo para consumir tiempo.

En materia disciplinaria, la FIFA también endurecerá criterios relacionados con conducta antideportiva y protestas contra el arbitraje. Dentro de las nuevas directrices aparece la política de “tolerancia cero” contra acciones consideradas irrespetuosas o provocadoras hacia rivales y árbitros.

Entre ellas destaca la Circular 33 sobre ocultamiento de insultos, que contempla expulsión directa para jugadores que se tapen la boca deliberadamente con el fin de impedir que cámaras o árbitros detecten insultos, comentarios humillantes o lenguaje inapropiado hacia un adversario durante situaciones de confrontación.

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Otra disposición severa será la relacionada con abandonos colectivos en señal de protesta. La IFAB estableció que abandonar el terreno de juego —o instruir a otros a hacerlo— como reacción contra decisiones arbitrales o revisiones del VAR será castigado con tarjeta roja directa. La medida aplicará tanto para futbolistas como para suplentes y miembros del cuerpo técnico.

En materia arbitral, el Mundial de este año también podría marcar una expansión significativa de las facultades del VAR. FIFA y la IFAB aprobaron nuevas opciones de revisión para jugadas que anteriormente quedaban fuera del protocolo tradicional. Entre ellas aparece la posibilidad de corregir expulsiones generadas por una segunda tarjeta amarilla claramente equivocada, además de casos de identidad errónea y algunas decisiones específicas relacionadas con tiros de esquina.

Hasta ahora, una expulsión derivada de doble amonestación prácticamente no podía revisarse mediante VAR, incluso si la repetición demostraba que el árbitro había sancionado incorrectamente la acción. Con el nuevo protocolo, la tecnología podrá intervenir en situaciones consideradas “claramente erróneas”.

Otra de las novedades más visibles será la ampliación de anuncios públicos del VAR dentro de los estadios. La IFAB autorizó oficialmente que las competiciones permitan a los árbitros explicar sus decisiones después de una revisión prolongada en video.

El sistema ya fue utilizado parcialmente en competencias recientes de FIFA y busca reducir la confusión entre aficionados presentes en los estadios. Durante el Mundial, las explicaciones arbitrales podrían escucharse directamente por los sistemas de sonido de los estadios, algo habitual en deportes estadounidenses como la NFL.

La tecnología semiautomatizada de fuera de juego también evolucionará respecto a Catar 2022. FIFA continuará utilizando sensores dentro del balón y sistemas de seguimiento corporal para acelerar las decisiones del VAR, aunque hasta ahora no existe una aprobación definitiva para modificar la esencia de la Ley 11 sobre el fuera de juego.

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Sí habrá, sin embargo, más herramientas tecnológicas para los árbitros. FIFA ya probó cámaras corporales en árbitros durante competiciones recientes y todo apunta a que serán utilizadas de alguna manera durante la justa mundialista. Las imágenes permitirían ofrecer perspectivas inéditas para las transmisiones televisivas y ayudarían a revisar incidentes disciplinarios desde el punto de vista del árbitro central.

En el terreno disciplinario también se impulsa con mayor fuerza la política de “solo el capitán”. La IFAB introdujo lineamientos oficiales para permitir que únicamente los capitanes puedan acercarse al árbitro en determinadas situaciones de protesta o discusión arbitral.

La iniciativa busca disminuir las escenas de jugadores rodeando agresivamente a los árbitros después de decisiones polémicas y proteger la autoridad arbitral dentro del campo.

También habrá modificaciones menores en procedimientos específicos del reglamento. La IFAB actualizó la norma sobre balones a tierra para definir con mayor claridad qué equipo recupera la posesión cuando el árbitro detiene el juego fuera del área penal. Además, se modificaron criterios relacionados con interferencias accidentales de suplentes, jugadores sustituidos o integrantes del cuerpo técnico cuando el balón está saliendo del terreno de juego.

Aunque algunas propuestas todavía permanecen en fase experimental —como las expulsiones temporales o cambios más radicales al fuera de juego— FIFA parece decidida a convertir el Mundial 2026 en un torneo con menos interrupciones y mayor fluidez.

El campeonato no solo será el más grande de la historia por cantidad de selecciones y partidos. También funcionará como un laboratorio global para una nueva etapa del fútbol moderno, en la que la tecnología, el control del tiempo efectivo y la autoridad arbitral tendrán un peso mucho más visible dentro del espectáculo.

