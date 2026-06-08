El grito homofóbico que México no ha podido erradicar en más de 20 años y que ahora tiene un significado más

Se escucha en cada saque de meta del portero rival. Resuena en las transmisiones televisivas. Y cuando la selección mexicana juega en casa o en Estados Unidos, retumba en los estadios como un estruendo que el fútbol mexicano lleva más de dos décadas tratando de silenciar de manera permanente, pero no lo ha logrado.

El grito homofóbico, el cántico de “ehhh… puto” que se entona cada vez que el portero rival despeja el balón, le ha costado a México miles de dólares en multas, vetos de aficionados y sanciones internacionales. A días del inicio de la Copa del Mundo 2026, con México como sede del partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, la problemática vuelve a aparecer en el plano global.

La semana pasada, la Federación Mexicana de Fútbol perdió su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra las sanciones impuestas por la FIFA tras escuchar el grito ante Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo. Las multas sumaron aproximadamente 170,000 dólares. Los jueces del TAS determinaron que el cántico fue “colectivo” y “no de una sola ocasión”.

El grito se ha escuchado en varios torneos internacionales en los últimos 20 años, pero desde Rusia 2018, la presión de la FIFA sobre México en Copas del Mundo ha ido en aumento. La federación fue multada incluso tras la histórica victoria del Tri sobre Alemania por 1-0. En Qatar 2022, en el peor rendimiento de México en 44 años, con la derrota ante Argentina y la eliminación en el partido ante Arabia Saudita en fase de grupos, la frustración de una afición que gasta miles de dólares para seguir a su selección al otro lado del mundo se tradujo en gritos homofóbicos a todo pulmón.

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A pocos días del juego inaugural de la Copa del Mundo 2026 en tierras norteamericanas, exjugadores como Hugo Sánchez y Manuel Negrete, figuras emblemáticas del Mundial de 1986, encabezan una campaña para pedir a la afición que apoye al equipo con positividad, sin recurrir al grito. Los mensajes se han visto en pantallas gigantes del Rose Bowl de Pasadena ante Australia y en el Nemesio Díez de Toluca contra Serbia. En ambos encuentros el cántico no se escuchó de forma significativa, pero los mismos aficionados advierten que eso no es garantía cuando los resultados no acompañan.

“Si la selección va bien, no va a salir”, dijo Osvaldo Nava, aficionado presente en el partido ante Serbia en Toluca. “Lo que pasa es que somos estrictos al exigirle a la selección, cuando no salen las cosas, nos desesperamos”.

Lo que comenzó como una burla al portero rival que gastaba tiempo cuando su equipo ganaba ha mutado en algo más complejo. Hoy, el grito también se usa como acto de rebeldía contra dirigentes y promotores a quienes la afición percibe como más interesados en los negocios que en los resultados deportivos.

La afición mexicana en los mundiales es una de las más fieles y apasionadas. (Ryan Pierse / Getty Images)

Los altos costos de los boletos, especialmente en este Mundial, refuerzan ese sentido de “derecho” entre quienes pagan para ver al Tri, lo cual empeora cuando no se obtienen los resultados esperados.

“La gente gasta un dineral, y más este mundial que es de los ‘fifís’”, dijo el periodista deportivo Orlando Castelán, quien ha cubierto mundiales desde 1986. “El que tiene el gran dinero va a pagar 50,000 pesos para ver un partido de fútbol, y si no dan los resultados, pues la gente va a gritar”.

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La afición mexicana en Qatar durante el primer partido de la Copa del Mundo 2022 ante Polonia. (Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Para algunos, las campañas de la FIFA y otros organismos no han tenido éxito precisamente porque el grito no es considerado por algunos mexicanos un insulto literal a la orientación sexual de un oponente.

“La FIFA no entiende que no es con el afán de discriminar a una persona”, dijo Nava. “Cuando salió en su momento fue para echar cotorreo. Es la cultura mexicana, pero ellos no lo entienden”.

El cántico tiene sus raíces en la Liga MX, donde se desarrolló hace más de 25 años. Cobró mayor visibilidad en un torneo preolímpico en 2004, cuando la selección de Estados Unidos de un joven Landon Donovan visitó Guadalajara. Para el ciclo clasificatorio al Mundial de Brasil 2014, ya estaba plenamente instalado y se escuchó principalmente en el partido en el que México empató a Brasil en Fortaleza.

Tras el preolímpico previo a los Juegos de Tokio, México fue sancionado por el grito de sus aficionados con dos partidos a puerta cerrada, luego reducidos a uno.

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“Por la misma idiosincrasia del mexicano, mientras más le dices que no haga algo, más lo hace”, observó Castelan.

Ante el problema, la FIFA ha diseñado un protocolo de tres fases para este tipo de situaciones durante un partido: primero, detención temporal del juego con llamado por altavoces; segundo, retiro de ambos equipos a los vestuarios como advertencia; y tercero, suspensión definitiva del partido en caso de reincidencia.

En varios partidos de México el juego ya se ha interrumpido, pero el Tri no ha perdido puntos en torneos por esta causa. La FIFA no respondió a la consulta del LA Times sobre si México podría perder puntos si el grito se escuchara durante el Mundial. La Federación Mexicana tampoco se pronunció en detalle sobre las posibles consecuencias si el grito persiste.

La realidad comercial complica aún más cualquier sanción drástica. El grito se ha desarrollado durante años en la gira por México y por todo Estados Unidos, pero una sanción a la misma afición mexicana, como la reducción del público o vetos completos, implicaría costos para los propios organizadores y promotores de la selección, por lo que, muchas veces, los castigos a la Federación Mexicana por el grito parecen ser penalidades superficiales.

Pese al pesimismo de algunos, otros aficionados confían en que el escenario mundial inspire un cambio de actitud.

“No debería de suceder. Hay gente extranjera que hay que respetar. Somos gente feliz, pero hay muchas formas de demostrarlo. Tenemos la ola, cánticos, no necesitamos de ese grito para darnos a conocer en el mundo”, dijo Renata Hernández, aficionada de la Ciudad de México.

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“Yo espero que, como sociedad, nos comportemos. Sería increíble que el mundo viera un México lindo y agradable. Los mexicanos solemos apapachar mucho al visitante, creo que eso va a suceder”, añadió Hernández.

Se espera que el partido inaugural entre México y Sudáfrica sea el más visto en la historia de las Copas del Mundo, con una audiencia estimada de 1,500 millones de personas. El jueves, con los altos mandos del fútbol mundial en las tribunas del Estadio Azteca, la afición mexicana tendrá otra gran prueba.

