Historias y relatos: figuras recuerdan sus experiencias en sus participaciones en el Mundial

A sólo tres días del inicio de la Copa del Mundo 2026, que arrancará el 11 de junio en Ciudad de México con el partido inaugural de la selección mexicana, las historias de quienes ya vivieron un Mundial adquieren un valor especial. Más allá de los goles, los resultados o las estadísticas, cada Copa del Mundo deja recuerdos, deseos y situaciones que permanecen intactas en la memoria de sus protagonistas.

Desde frustraciones deportivas hasta momentos de gloria, pasando por episodios personales que marcaron sus carreras, distintas figuras del fútbol internacional han compartido las vivencias que los acompañan hasta hoy.

Hugo Sánchez

El considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de México, el Mundial también representa una historia de oportunidades que no siempre pudieron concretarse.

El exdelantero ha recordado que México no logró clasificar al Mundial de Alemania 1974. La eliminación se dio durante el Campeonato de Concacaf disputado en Haití en 1973, que en aquella época funcionaba como torneo clasificatorio para la región rumbo a la Copa del Mundo.

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Sánchez, sin embargo, sí logró disputar tres Mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994, siendo parte de distintas generaciones del fútbol mexicano.

“Yo estaba preparado física, mental, técnica y tácticamente, pero lamentablemente no clasificamos. Fue la primera vez que se hizo eso, no entiendo por qué los directivos accedieron o aceptaron, porque prácticamente en todo el mundo se hacen partidos de ida y vuelta recíprocos.

“Entonces aceptaron hacer un hexagonal y empezaron a inventar cosas que nos han perjudicado. ¿Por qué?, pues no es lo mismo jugar un partido fuera y un partido en casa, que es más justo, y que los dirigentes hayan aceptado que se hiciera un Hexagonal. Eso fue como regalar participación al Mundial, que México no ha faltado prácticamente nunca”.

Cobi Jones

La rivalidad entre México y Estados Unidos vivió uno de sus capítulos más recordados en el Mundial de Corea-Japón 2002.

En los octavos de final disputados en Jeonju, Estados Unidos derrotó 2-0 a México con goles de Brian McBride y Landon Donovan, en un partido que marcó un antes y un después en la percepción del fútbol estadounidense dentro de la región.

Durante ese encuentro, el capitán mexicano Rafael Márquez fue expulsado tras un incidente con Cobi Jones.

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Jones ha recordado con el paso de los años que, hasta ese momento, existía la percepción de una hegemonía mexicana en Concacaf, aunque los resultados ya mostraban una rivalidad más equilibrada desde mediados de los años noventa.

“Hasta ese momento, todo el mundo creía que México era la fuerza absolutamente dominante. Pero si analizas los registros desde mediados de los años 90 en adelante, la situación estaba bastante equilibrada. Nosotros vencíamos a México y ellos nos vencían a nosotros; en aquel entonces, el resultado era una incógnita. Es cierto que los aficionados, los jugadores y la federación de México siempre decían: ‘Somos los líderes de la CONCACAF, así son las cosas y siempre lo seremos’. Mientras tanto, nosotros seguíamos luchando y esforzándonos al máximo, bregando durante todos esos años y soportando la falta de respeto y situaciones similares. Y entonces, por fin, llegó el enfrentamiento en el escenario mundial, en la máxima instancia. Creo que la FIFA no podría haber pedido un duelo mejor que el de Estados Unidos contra México en la Copa del Mundo. Llegamos a ese partido con la mentalidad de no ser favoritos, con el sentimiento de haber sido menospreciados. Así que sabíamos lo que teníamos que hacer: luchar y esforzarnos al máximo, como siempre, para ganarnos ese respeto”.

Jones también señaló que, hasta la fecha, Márquez nunca ha hablado con él sobre aquel episodio.

Marco Fabián

Brasil 2014 dejó múltiples postales para la afición mexicana, tanto dentro como fuera de la cancha.

Marco Fabián recuerda especialmente la convivencia con los aficionados durante la concentración del equipo. Desde los balcones del hotel, el mediocampista observó cómo cientos —y en su percepción miles— de seguidores mexicanos llenaban las calles para apoyar al equipo.

El episodio ocurrió durante la estancia del Tri en territorio brasileño, en el contexto del Mundial de 2014, donde México disputó su fase de grupos en distintas sedes del país, incluyendo Natal, Fortaleza y Recife. La imagen de los aficionados acompañando al equipo en diferentes ciudades se convirtió en una de las constantes del torneo para la selección mexicana.

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“Yo creo que había 5.000, 10.000 mexicanos, no sé, cerraron toda la calle y bueno, cantandonos el Cielito Lindo desde abajo a los balcones, tipo serenata. Fue extraordinario ver a tantos mexicanos apoyándonos fuera del hotel, literalmente parando todo el tráfico local, me parece que fue en Fortaleza, y ver a tantos mexicanos ahí la verdad que fue algo muy emocionante… es algo que nunca olvidaré.

Yo creo que la pasión por la por la cual viven el fútbol los mexicanos y sobre todo la facilidad que tienen de reír, de hacer cosas diferentes, de convivir, de poner en alto este muchas cosas cuando México está jugando. Las ocurrencias, las situaciones diferentes creo que son importantes para que siempre se haga peculiar lo que hacen los mexicanos en los mundiales… como dicen por ahí que le ponen ese sabor al mundial”.

Cafú

El Mundial de Estados Unidos 1994 marcó un punto de inflexión en la carrera de Cafú.

“Sale el 2 y entra el 14”, recuerda el exlateral como el instante que cambió su historia con la selección brasileña. No hay ningún secreto, es trabajo. Trabajo, dedicación, compromiso, concentración y disciplina”, dijo el dos veces campeón del mundo y el único jugador en la historia en participar en tres finales consecutivas en los Mundiales: 1994, 1998, 2002.

Durante la final entre Brasil e Italia, el técnico Carlos Alberto Parreira tuvo que realizar una modificación clave tras la salida de Jorginho por lesión. Cafú ingresó al partido en un momento decisivo para ayudar a Brasil a mantener el empate sin goles en esa gran final en el Rose Bowl de Pasadena ante una Italia inspirada por el legendario Roberto Baggio.

Los brasileños ganaron ese Mundial del 94 desde los 12 pasos.

A partir de ese momento, Cafú consolidó una trayectoria histórica, convirtiéndose en el único futbolista en disputar tres finales consecutivas de Copa del Mundo: 1994, 1998 y 2002.

Sinha

Para Antonio Naelson ‘Sinha’, el Mundial de Alemania 2006 dejó uno de los recuerdos más importantes de su carrera: su gol ante Irán en el debut de México, en la victoria 3-1.

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Más allá del resultado, el significado del momento fue profundamente personal.

“Es el mejor recuerdo que tengo… porque vi sonreír a mi mamá”, recordó el exmediocampista.

Aquella concentración también estuvo marcada por un momento difícil: el fallecimiento del padre del portero Oswaldo Sánchez, situación que unió al grupo en un entorno de apoyo emocional.

“Son momentos muy difíciles. Cuando pierdes a un ser querido, sobre todo cuando hablas de padres, de hijos, es muy complicado. La selección en ese momento era un grupo muy fuerte, es un grupo que cobijó de mucha de mucha fortaleza mental a Oswaldo, que es un tipo que tiene una fortaleza mental importantísima, es un líder nato. Y todos los demás tratamos de estar cerca, tratamos de entender que eso es parte de la vida, es parte del proceso que algunos ya hemos vivido, y creo que lo importante fue que todo el mundo lo cobijó y trabajó para que él se sintiera bien. Haber ganado ese partido contra Irán creo que fue un recuerdo importante. Hay una foto en donde salgo con él abrazado que la tengo en mi casa guardada. El saber que no está tu padre, que era su su amuleto, que era la persona que estaba siempre con él en los viajes, que siempre lo ha apoyado de cerca... saber que no estaba ahí es muy duro, pero la selección en general, desde el utilero al director en ese momento, todos estábamos volcados a que él se sintiera cobijado”.

Alexi Lalas

El Mundial de 1994 significó un antes y un después para el fútbol en Estados Unidos.

Alexi Lalas, una de las figuras más reconocibles de aquella selección, ha descrito el torneo como una experiencia transformadora tanto a nivel personal como colectivo.

“Fue un mes mágico… En 1994, vi el poder de lo que un Mundial puede hacer para un individuo. Me abrió las puertas a mí, dentro y fuera de las cancha”.

El defensor también ha destacado el significado del debut ante Suiza en el Pontiac Silverdome, muy cerca de su ciudad natal, un escenario que convirtió aquel partido en una experiencia especialmente simbólica.

“Fue como completar un círculo. El jugar en el Detroit Silverdome, donde yo crecí viendo a los Lions de Detroit y también a los Pistons de Detroit. Fue muy loco regresar y vivir ese momento. Fue algo surreal. El salir y ver que habían puesto césped, césped natural, fue un momento increíble. Para mí, ese momento fue la realización de un sueño. Y cuando tocan el silbato es cuando te das cuenta que realmente tienes que jugar. Te tienes que decir a ti mismo que es el mismo tipo de juego que jugaste cuando creciste a 10 minutos de ahí, solamente que había mucha más gente viendo”.

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Memo Ochoa

Guillermo Ochoa, uno de los futbolistas mexicanos con más participaciones mundialistas en la historia, acumula cinco Copas del Mundo y una larga lista de anécdotas fuera del campo.

Desde largas sesiones de autógrafos en Alemania hasta incidentes logísticos en concentraciones, el arquero ha descrito la experiencia mundialista como una mezcla de caos, convivencia y momentos inolvidables.

También ha recordado actividades informales del equipo durante concentraciones en distintos países, especialmente en Brasil 2014, donde la convivencia entre jugadores formó parte del día a día fuera de la competencia.

“Nos ha pasado de todo, recuerdo, qué te puedo decir, cosas que no puedo mencionar. Imagínate, desde Alemania, nos hacían firmar autógrafos donde no puedo mencionarlo. Era increíble porque se llenaba de gente, tú ibas firmando, firmando, firmando, y de repente a golpe de vista estás... ‘caray, ¿qué?’. Firmabas igual (risas). Desde ahí, Sudáfrica, íbamos en carritos de golf, ¿no sabes las carreras que había en los carritos de golf que la gente no veía? En la prensa donde estábamos concentrados, terminaron los carritos volteados por todo el centro de concentración. Se armó ahí una competencia bastante buena de carritos, animales que se metían por las ventanas, se robaban las cosas, estabas casi en uno de estos safaris. No podías dejar las ventanas abiertas. En Brasil quizá alguna cascarita de fútbol que nunca nadie se enteró, por ahí en la playa después de algunos partidos, en donde estábamos concentrados hay unas playas largas y se armaban unas retas en la playa… ha sido muy divertido”.

Marcelo Balboa

La historia de Marcelo Balboa rumbo al Mundial de 1994 estuvo marcada por la adversidad.

Una grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en 1993 puso en riesgo su participación en la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos.

Durante su recuperación, Balboa ha reconocido que atravesó momentos difíciles emocionalmente, hasta que la intervención de su compañero Fernando Clavijo resultó clave para su regreso.

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“Yo no llego al Mundial sin él. Las primeras tres o cuatro semanas, no quería salir de la cama. Era una depresión que me tenía todos días ahí. Después de dos semanas, Fernando vino a mi cuarto y me dijo unas palabras que no puedo repetir. Me dio con todo y dice ‘yo no voy al Mundial sin ti’.

Clavijo falleció en 2019 por un mieloma múltiple.

“Me sacó de la cama y después de eso, todos los días… Todos los días, entrenaba en la mañana en la bicicleta, casi dos horas, mientras que los muchachos estaban entrenando, estaba yo en el pasto con la bicicleta, pero andando en la bicicleta alrededor de las canchas. Volvía en la tarde y hacía lo mismo. Hacía mis pesas. El doctor decía que me iba a llevar un año y te digo no llego sin él, sin Fernando y seguro verás que no llego, porque eso todos los días, todos los días, tenía días buenos, malos y ellos estaban ahí para mí”.

Balboa logró recuperarse y terminó formando parte del equipo que disputó el torneo, en una de las historias de resiliencia más recordadas del fútbol estadounidense.