Con los ojos del mundo en Ciudad de México, el Tri abre el Mundial 2026 ante Sudáfrica

Ocho años después de conocer que iba a ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México abrirá la Copa del Mundo 2026 este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México en el partido inaugural de un torneo que el Tricolor disputará como anfitrión por tercera vez en su historia, con la responsabilidad de dar alegrías a la mayoría de los 83,000 aficionados que llenarán el inmueble (12 p.m. PT, Telemundo/FOX).

El Estadio Azteca, como se le conoce popularmente a este estadio que consagró a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986, se convertirá en el único estadio que ha sido sede de tres inauguraciones en la historia del balompié.

Una vez que el balón comience a rodar, la altitud del estadio, ubicado a 2,200 metros sobre el nivel del mar, será uno de los mayores aliados del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Será el octavo juego inaugural de México en una Copa del Mundo, y el Tri arrastra una deuda histórica, pues nunca ha ganado un partido que abra el torneo, con un balance de cinco derrotas y dos empates, incluido el 1-1 ante Sudáfrica en el arranque del Mundial de 2010 en Johannesburgo.

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Aguirre probablemente dispondrá el esquema 4-3-3 que utilizó en el primer tiempo ante Serbia en el último partido de preparación. El probable 11 titular es el mismo que usó ane Serbia la semana pasada en Toluca: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. El único cambio respecto a ese ensayo sería la entrada de Israel Reyes en lugar de Sánchez.

“Estamos listos, hemos trabajado por 22 meses”, afirmó Aguirre, de 67 años, quien tomó las riendas de la selección el 1 de agosto de 2024 tras el fracaso de Jaime Lozano en la Copa América de ese año, cuando México no logró avanzar de la fase de grupos.

Desde su llegada, Aguirre conquistó la Liga de Naciones de Concacaf por primera vez en la historia del país y posteriormente la Copa Oro. México llega al torneo con una racha de ocho partidos sin derrota, aunque varios de esos resultados fueron ante rivales de menor jerarquía y en condición de local. Los dos referentes más alentadores de esa racha fueron los empates ante Bélgica y Portugal.

El técnico de México Javier Aguirre durante un partido amistoso contra Serbia, el jueves 4 de junio de 2026, en Toluca, México. (AP Foto/Moisés Castillo) (Moises Castillo / Ap Photo/moises Castillo)

“Si mis equipos son conocidos por algo, es por el carácter”, dijo Aguirre. “Mi equipo se parece a mí”.

La titularidad en la portería sigue siendo tema de debate pero parece que Aguirre ya ha tomado su decisión. Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial con México, es considerado por muchos como el guardameta con experiencia para el debut, donde seguramente habrá muchos nervios. Sin embargo, Rangel ha sido el portero titular en los últimos tres compromisos de preparación, jugando la totalidad de los minutos.

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Rangel, quien tenía 10 años cuando México igualó 1-1 con Sudáfrica en el arranque del Mundial de 2010 y que recuerda con cariño la victoria del Tri sobre Francia, llega al torneo con convicción bajo los tres postes.

Jugadores de Sudáfrica en un partido ante Angola en 2025. (Themba Hadebe / Ap Photo/themba Hadebe)

“Estamos muy bien, lo comprobamos contra Portugal y Bélgica, dos equipos que están en la élite mundial”, dijo Rangel, quien mencionó que Ochoa le ha transmitido mucha serenidad.

“Yo si creo que podemos ser campeones, hay que empezar a tener eso en la mente y creer que si se puede”, indicó Rangel. “No todos pueden presumir que disputaron un Mundial en su casa”.

No obstante, las carencias de talento son evidentes en el cuadro mexicano. El Tri cuenta con pocos jugadores en ligas de primer nivel mundial y adolece de desequilibrantes por las bandas, pues Diego Lainez, Uriel Antuna e Hirving Lozano quedaron fuera de la convocatoria final. La producción ofensiva también genera inquietud pues en duelos cerrados, los goles han provenido principalmente de zagueros, siendo Montes y Vásquez las principales amenazas en balón parado.

La apuesta por la juventud aparece como algo importante para el equipo coanfitrión. El mexicoamericano Gutiérrez aporta frescura y desequilibrio al mediocampo, junto con el dinamismo de Lira. Como alternativa desde el banquillo, Aguirre podría recurrir a Gilberto Mora, de 17 años, el jugador más joven del torneo y que seguramente hará que la gente lo ovacione.

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Por su parte, el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, de 74 años, conoce bien el Estadio Azteca, pues marcó a Maradona durante las semifinales del Mundial de 1986. Para preparar a sus hombres ante la altitud, los concentró en Pachuca, a 2,432 metros de elevación.

“Este juego es especial. He jugado campeonatos europeos, pero no hay nada como un Mundial. Y vamos a jugar en el Estadio Azteca; es increíble que vaya a suceder”, expresó Broos.

“Son un equipo muy completo, con mucha movilidad y solidaridad. Se ve que quieren ser campeones del mundo”, añadió el técnico belga sobre el Tricolor.

El 11 de los Bafana Bafana proyectado es: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Tshepang Moremi y Lyle Foster. La única duda es Thalente Mbatha por Sithole.

Sudáfrica representará un peligro real con Mokoena como motor del mediocampo y la velocidad de Appollis y Mofokeng en los costados. La principal debilidad del equipo radica en la definición, pues Foster es su único hombre de punta y si no sale fino, el conjunto sudafricano sufrirá.

“No podemos decir que no tenemos oportunidad ante México, porque eso no es verdad”, sostuvo Broos sobre su equipo, rankeado 60 en el mundo.

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Los actos artísticos arrancarán a las 10:30 a.m. con actuaciones de Shakira, Burna Boy, Maná, J Balvin y Alejandro Fernández. Como novedad protocolar, los 26 futbolistas de cada selección, titulares y suplentes, participarán en la ceremonia ubicándose alrededor del emblema central del torneo en el terreno de juego, en lugar de la disposición tradicional.

El partido se disputará presumiblemente bajo lluvia, según los pronósticos meteorológicos. Asimismo, se esperan manifestaciones en los alrededores del estadio durante la jornada, entre ellas del sindicato de maestros y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El Grupo A está compuesto también por Corea del Sur y Chequia, dos equipos que se miden también el jueves en Estadio Guadalajara a las 7 p.m. (FS1, Telemundo).

El brasileño Wilton Pereira Sampaio, quien ya pitó en el Mundial de Qatar 2022, será el árbitro del encuentro inaugural.

