Hugo Sánchez: “México ya es campeón del mundo como anfitrión”

A solo dos días del arranque de la Copa Mundial de 2026, Hugo Sánchez se enaltece de orgullo por lo que el mundo volverá a presenciar por tercera vez en el magno evento.

El máximo goleador mexicano en la historia de LaLiga y una de las figuras más importantes que ha dado el fútbol nacional considera que el Mundial representa una oportunidad única para que México vuelva a mostrarse ante el planeta como un anfitrión de primer nivel.

La edición de 2026 será histórica. Por primera vez participarán 48 selecciones en un torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. Además, México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

“Como mexicano me siento orgulloso de que la FIFA y el mundo entero se estén fijando nuevamente en México”, dijo Sánchez. “Nos hemos caracterizado por la cordialidad, el servicio, la atención al visitante y por todo lo que ofrecemos cultural y turísticamente”.

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Para el exdelantero, ese legado organizativo ya coloca al país en una posición privilegiada.

“Somos el único país que va a organizar tres Copas del Mundo. Para mí, eso significa mucho. En ese sentido, ya somos campeones del mundo”, expresó ‘Hugol’.

Recordó que en 1970 era apenas un niño cuando observó cómo México se convertía en escenario de una de las selecciones más admiradas de todos los tiempos como lo fue el Brasil de Pelé, campeón del torneo disputado en territorio mexicano.

También evocó la Copa del Mundo de 1986, una edición que originalmente iba a celebrarse en Colombia, pero que terminó siendo reasignada a México después de que el país sudamericano renunciara a la organización por problemas para cumplir con las exigencias logísticas y económicas del torneo.

Aquel Mundial tuvo un significado especial para Sánchez porque le permitió cumplir uno de sus mayores sueños al disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana en casa.

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“Fue un sueño caído del cielo”, recordó el analista de ESPN Deportes.

Sánchez considera que la edición de 2026 representará desafíos inéditos para aficionados, medios de comunicación y participantes.

El torneo contará con 104 partidos en tres países distintos. México albergará 13 encuentros, incluido el partido inaugural de este 11 de junio en el Mexico City Stadium.

“Va a ser una experiencia nueva. Habrá mucho desplazamiento y será un mes muy intenso para quienes quieran seguir el torneo en los tres países”, señaló el pentapichichi.

Pese a ello, considera que la organización debe enfocarse en facilitar la experiencia de los aficionados.

Sobre las preocupaciones relacionadas con trámites migratorios, controles fronterizos y cuestiones de seguridad que han surgido en los días previos al torneo, Hugo espera que esos asuntos no afecten a los aficionados.

“Lo que hay que hacer es facilitar todo. La gente ha invertido mucho dinero para vivir esta experiencia. Debe ser un sueño cumplido y no una pesadilla”, comentó Sánchez.

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Con el arranque de México ante Sudáfrica, Sánchez se mostró optimista.

El exseleccionador nacional aseguró que ha observado una evolución positiva en el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien afronta su tercera etapa al frente del combinado nacional.

“Me ha agradado el ascenso que ha tenido la selección en los últimos partidos. Hemos ido de menos a más y eso es normal en cualquier proceso de preparación”, explicó.

Sánchez considera que los últimos tres encuentros previos al Mundial permitieron al cuerpo técnico resolver dudas y definir la lista definitiva de jugadores. El Tri derrotó a Serbia, Australia y Ghana.

Sin embargo, también identificó un aspecto que todavía puede mejorar.

“Javier siempre ha sido un entrenador que le da mucha importancia al aspecto defensivo. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que falta un poco más de creatividad ofensiva y generar más ocasiones claras de gol”, señaló.

Como delantero histórico de la selección, explicó que muchas veces observa a los atacantes mexicanos recibir pocas oportunidades durante los partidos.

“Los delanteros necesitan más variantes, más jugadas automáticas y más situaciones claras para definir”, dijo.

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Uno de los puntos en los que más insistió fue la importancia del encuentro inaugural.

México abrirá la Copa del Mundo enfrentando a Sudáfrica en la Ciudad de México.

Para Hugo, comenzar con una victoria puede marcar el rumbo emocional del torneo.

“El partido inaugural es clave. Ganarle a Sudáfrica daría confianza y motivación para los siguientes compromisos”, afirmó.

Incluso fue más allá al hablar del resultado que espera.

México derrota a Australia sin tener su mejor actuación a solo días del debut en el Mundial 2026 https://t.co/8bNhhnoPNe pic.twitter.com/2iy7x9SFAP — Jad El Reda (@jadelreda) May 31, 2026

“No soy conformista. El 1-0 no me vale. Espero que sea de dos goles para arriba”.

La presencia de Guillermo Ochoa en su sexta Copa del Mundo dijo ser algo muy importante para el fútbol de su país.

El portero se convirtió en el primer futbolista mexicano convocado a seis Mundiales, una marca que comparte con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sánchez reconoció sentir cierta envidia deportiva al ver un logro que él mismo soñó alcanzar.

“Yo quería ser el primero en jugar seis Mundiales, pero no pudo ser. Ahora hay que reconocer a quienes están dejando una huella histórica”, comentó.

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El exdelantero destacó la disciplina, la constancia y la longevidad deportiva de Ochoa.

“Será una leyenda cuando se retire. Lo felicito especialmente porque tengo una relación cercana con él y tuve la oportunidad de dirigirlo”.

