LA Galaxy y América volverán a enfrentarse en Carson antes del reinicio de sus temporadas

El LA Galaxy anunció este martes que recibirá al Club América en un partido amistoso internacional programado para el sábado 11 de julio a las 7:30 p.m. PTS en el Dignity Health Sports Park.

El encuentro servirá como preparación para ambos equipos de cara a la reanudación de sus respectivas competencias oficiales tras la pausa provocada por la Copa Mundial 2026 que inicia este 11 de junio.

Para el LA Galaxy, será una oportunidad de mantener el ritmo antes del regreso de la temporada regular de la MLS, al igual que para el conjunto azulcrema, el compromiso formará parte de su puesta a punto para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Será la segunda visita consecutiva del América al Sur de California para enfrentar a los galácticos. Ambos clubes se midieron en noviembre pasado, también en Carson, en un amistoso que concluyó con empate de 2-2 bajo una intensa lluvia.

Antes de ese duelo, la última ocasión en que el LA Galaxy y los americanistas se habían enfrentado fue el 11 de julio de 2015, dentro de la International Champions Cup.

El equipo angelino llegará al compromiso después de cerrar el periodo previo al receso mundialista con una mejora en sus resultados. El LA Galaxy sumó cuatro victorias, tres empates y dos derrotas en sus nueve encuentros más recientes, seis de ellos disputados como visitante.

Uno de los futbolistas que atraviesa un buen momento es el delantero brasileño Gabriel Pec, quien registró cuatro goles en sus cuatro partidos más recientes antes del clásico angelino programado para el 17 de julio.

