El director creativo del Mundial 2026 revela detalles de las inauguraciones de la Copa del Mundo

Marco Balich, director creativo de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, posa para una foto en Ciudad de México, el miércoles 10 de junio de 2026.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la ceremonia de apertura no contará con un solo escenario. El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, estrenará un formato inédito con tres inauguraciones distintas conectadas por una misma narrativa.

El Estadio Azteca hará historia al ser el primer estadio en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Marco Balich, director creativo de Balich Wonder Studio y responsable de la producción de las tres ceremonias, explicó que cada sede tendrá identidad propia sin perder el hilo conductor del espectáculo.

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“Todas son diferentes, pero la narrativa es la misma”, dijo Balich. “México será muy orgulloso, folclórico, bonito, caótico, agradable; Toronto estará muy marcado por la naturaleza; y Los Ángeles, por supuesto, será ostentoso, con un enfoque al estilo Hollywood”.

Balich, quien ha dirigido 17 ceremonias en Juegos Olímpicos y estuvo al frente de la inauguración de Qatar 2022, destacó que el mayor reto logístico no es coordinar tres equipos, sino respetar el terreno de juego.

“Todo tiene que ser ultraligero. No hay maquinaria pesada como en una ceremonia olímpica porque el campo tiene que estar impecable. Entendemos que la prioridad es el partido”, señaló.

El directivo también destacó como un hito histórico la inclusión de un segmento protocolar con el desfile de las banderas de las 48 naciones participantes y sus respectivos himnos.

La inauguración de la Copa del Mundo hace 16 años en Johannesburgo, Sudáfrica. (Luca Bruno / Associated Press)

“La FIFA está comprendiendo que la parte protocolaria, los símbolos, la celebración de la comunidad, son relevantes”, afirmó el creador italiano.

Como ejemplo de ese poder unificador, mencionó que en el Azteca desfilarán la bandera iraní y la estadounidense en el mismo escenario.

“Este es el deporte, esta es la belleza del deporte que nos une, que por un momento nos permite olvidarnos del resto”, sostuvo.

Vista del Estadio Azteca de la Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial, el 3 de marzo de 2026. (Marco Ugarte / Associated Press)

La dirección artística de la ceremonia en Ciudad de México recae en Carlos Navarrete Patiño, quien cuenta con una extensa trayectoria en el Cirque du Soleil, y el equipo detrás de cámaras supera las 300 personas, además de cientos de artistas, bailarines y personal operativo.

El espectáculo en la Ciudad de México consta de dos segmentos principales: uno enérgico dedicado a celebrar el fútbol y el trofeo, y otro protocolar que Balich describió como una novedad para la FIFA.

“Estoy muy orgulloso de que aceptaran desarrollar un protocolo. El hecho de que la FIFA se haya abierto a algo que combina celebridades con la solemnidad de un desfile con banderas e himnos de las 48 naciones es muy relevante, y creo que va a quedar en la historia de futuros campeonatos”, afirmó el director artístico, quien el jueves estará en la Ciudad de México y el viernes en Los Ángeles para celebrar la inauguración en SoFi Stadium.

En cuanto al elenco, el espectáculo en México de este jueves estará encabezado por Shakira y Burna Boy, intérpretes de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. Los acompañarán J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

¿A qué hora se celebrarán las ceremonias? ¿Dónde verlas?

La primera ceremonia arranca este jueves en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia comenzará a las 10:30 a.m. (hora de Los Ángeles) y durará 90 minutos. Será transmitida por FOX/Telemundo.

Las ceremonias de Los Ángeles y Toronto se realizarán este viernes, 12 de junio. La segunda inauguración se realizará en Toronto también en BMO Field a las 10:30 a.m. Será televisado por FOX/Telemundo.

La inauguración en Estados Unidos será también este viernes en el SoFi Stadium a la 4:30 p.m. y será transmitida por FOX/Telemundo.

