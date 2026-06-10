Música, fútbol y comida internacional: así será el FanFest oficial de Los Ángeles en el Coliseo Memorial

El FanFest oficial del Mundial 2026 de la FIFA en Los Ángeles inicia en el Coliseo Memorial el 11 de junio.

El histórico Coliseo Memorial de Los Ángeles, escenario de Juegos Olímpicos, Super Bowls y algunos de los eventos más emblemáticos de la ciudad, abrirá sus puertas esta semana para convertirse en el centro de la fiesta futbolística en el Sur de California con el FanFest oficial de la FIFA en la ciudad angelina para el Mundial 2026.

Durante una presentación para los medios de comunicación realizada el miércoles en el recinto de Exposition Park, los organizadores mostraron parte de la experiencia que podrán vivir los aficionados del jueves 11 al domingo 14 de junio, en una celebración que combinará transmisiones en vivo de los partidos, música, gastronomía internacional y actividades para toda la familia.

El FanFest se desarrollará durante los primeros cuatro días de la Copa del Mundo y permitirá a miles de personas seguir el torneo sin necesidad de tener boletos para los partidos oficiales.

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“Es una celebración para todos. Los fanáticos pueden venir, ver los partidos, pueden escuchar música, tenemos DJs”, explicó Arlene Guzmán, relacionista pública de BZA PR.

Además de las pantallas gigantes para seguir la actividad mundialista, los asistentes encontrarán un ambiente festivo inspirado en las culturas de los países participantes.

“Todos estos días tendremos al DJ Diplo, Steve Aoki tocando y hay comida internacional. Tenemos un platillo de cada uno de los países que han calificado para el torneo”, agregó Guzmán.

De acuerdo con la FIFA, el festival para los aficionados ofrecerá transmisiones en vivo de los encuentros del Mundial, experiencias interactivas, programación cultural y una oferta gastronómica que refleja la diversidad de la ciudad. El Coliseo se ha transformado en un punto de encuentro global donde aficionados de distintas nacionalidades podrán convivir alrededor de la pasión por el fútbol.

Entre las actividades adicionales habrá espacios patrocinados con dinámicas para niños y adultos.

“Aquí hay muchas activaciones de nuestros patrocinadores, los patrocinadores obviamente hacen todo esto posible. Los niños pueden tratar de atinar el balón y anotar goles. Hay trofeos aquí del LA Galaxy, un poquito de todo”, comentó Guzmán.

Uno de los principales atractivos será la transmisión del partido inaugural de México en el torneo, programado para el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica.

Los organizadores recomendaron a los asistentes revisar previamente la programación diaria, ya que tanto los artistas invitados como los encuentros transmitidos variarán cada jornada.

“Todos van a poder ir a nuestro sitio web, ahí tenemos el cronograma de todo lo que va a suceder, quién va a estar tocando aquí, sea DJ, sea una banda, sea un músico, y también la programación del día, qué partido vamos a enseñar en las pantallas”, explicó Guzmán.

Debido a que se trata de un evento masivo, los asistentes deberán cumplir con medidas similares a las implementadas en eventos deportivos.

“Las mismas restricciones de los estadios aquí aplican también: bolsas transparentes, pequeñas, vengan con lo esencial”, indicó Guzmán.

También pidió evitar objetos rígidos o que puedan representar un riesgo.

“Cosas duras, sea... no sé, banderas con pico o palo, por favor dejen todo eso en casa y aquí no más vengan con lo esencial”, añadió.

El Coliseo contará con estaciones para rellenar botellas de agua reutilizables.

Boletos y acceso

Aunque se trata del Fan Festival oficial de la FIFA, el acceso requiere boleto. La entrada general tiene un costo de $10, mientras que los niños menores de 12 años ingresan sin costo con boleto reservado.

El evento en el Coliseo operará en los siguientes horarios:

Jueves 11 de junio: 10 a.m. a 4 p.m.

Viernes 12 de junio: 11 a.m. a 9 p.m.

Sábado 13 de junio: 1 p.m. a 9 p.m.

Domingo 14 de junio: 9 a.m. a 5 p.m.

Los partidos destacados incluirán, entre otros, México contra Sudáfrica, Estados Unidos frente a Paraguay y Brasil ante Marruecos.

Ante la dificultad para encontrar estacionamiento en la zona de Exposition Park, los organizadores insistieron en que el transporte público será la mejor alternativa.

“Aquí en Los Ángeles es sinónimo de tráfico y falta de estacionamiento, y esta no es una excepción. Motivamos a todos que planeen su viaje. Si el Metro es posible, vénganse en el Metro; es un dólar con setenta y cinco centavos por persona y aquí los dejan sin tener que batallar con el estacionamiento”, afirmó Guzmán.

El estacionamiento oficial alrededor del Coliseo comenzará aproximadamente en 50 dólares, mientras que los lotes privados cercanos podrían tener tarifas más elevadas.

“Planeen su viaje, planeen con tiempo y más que nada compren sus boletos porque los boletos tal vez se agoten”, concluyó.

Con música en vivo, fútbol, gastronomía internacional y actividades para todas las edades, el FanFestival promete convertirse en la primera gran celebración mundialista en Los Ángeles, una ciudad que se prepara para recibir al planeta entero durante las próximas semanas.

Otros eventos en el centro de Los Ángeles

La actividad futbolística se extenderá más allá del Coliseo con una serie de eventos y zonas para aficionados en distintos puntos de la ciudad:

11 al 14 de junio: FanFest oficial en el Coliseo Memorial

11 de junio al 19 de julio: Goal City Watch Fest – The Shops en la 4th & Main

11 de junio al 19 de julio: Watch Parties en Grand Central Market - Nivel más bajo

18 y 19 de junio: Community Watch Parties – The Bloc

25 al 28 de junio: Los Angeles World Cup 26 Fan Zone – Union Station

Además, habrá activaciones temáticas relacionadas con el fútbol:

Junio 6: Noches de películas - Bend It Like Beckham

20 y 21 de junio: Sports Rave en The Broad

27 y 28 de junio: Sports Rave en The Broad

Por su parte, Metro lanzará una campaña especial bajo el lema “La energía del Mundial llega hasta ti”, vigente del 11 de junio al 19 de julio, promoviendo el uso del transporte público para desplazarse a las distintas actividades relacionadas con la Copa del Mundo. Finalmente, los días 18 y 19 de julio, se realizará una entrega de banderas de bienvenida en la estación 7th Street/Metro Center para despedir la fiesta mundialista en el centro angelino.