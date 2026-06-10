Presidente de la FIFA pide ‘relajarse’ ante controversias de visas y boletos en víspera del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, interviene durante una rueda de prensa en el estadio de Ciudad de México, el miércoles 10 de junio de 2026, un día antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA entre México y Sudáfrica.

En víspera del arranque de la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió paciencia ante una serie de crisis que amenazan con opacar el inicio del torneo, encabezadas por el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos negó la entrada al país.

El torneo arranca este jueves, 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en lo que será el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se jugará mayormente en Estados Unidos, con Canadá como el otro país coanfitrión.

Artan, uno de los 52 árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial, no pudo entrar a Estados Unidos por “problemas relacionados con la verificación de antecedentes” y no podrá participar en el torneo. El somalí, quien había sido nombrado árbitro del año de la CAF en 2025, se convirtió en el primer árbitro de su país en ser designado para una Copa del Mundo, pero fue obligado a regresar a Estambul tras ser rechazado en el Aeropuerto Internacional de Miami.

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“Es desafortunado lo que pasó al árbitro de Somalia, pero no controlamos todo. Hay veces que tienes que relajarte. Estamos tratando de buscar una solución”, dijo Infantino en conferencia de prensa el miércoles en Ciudad de México.

“No somos los reyes del mundo. Queremos unir al mundo”, añadió Infantino en una conferencia de prensa en la que defendió los precios de los boletos, su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que había decisiones de la administración estadounidense que había que respetar.

“Cuando digo que se relajen no digo que se relajen y que no hagan nada. Les digo que confíen en nosotros, hay cosas que estamos trabajando, detrás de las cámaras. Hay cosas que nos dicen, hay otras cosas que no. Hay veces que encontramos soluciones, otras que no”, dijo Infantino. “No vivimos en la luna, vivimos en el planeta tierra y tratamos de hacer lo mejor”.

En una Copa del Mundo donde Infantino ha promovido “la inclusividad” y “unidad”, la Federación de Irán informó que 15 de sus funcionarios fueron vetados, y el equipo iraní, instalado en Tijuana, solo podrá ingresar a territorio estadounidense los días en que dispute sus partidos, con salida obligatoria el mismo día. Irán disputa dos partidos en Los Ángeles: el primero el lunes, 15 de junio ante Nueva Zelanda y el segundo contra Bélgica el 21 de junio.

Otra de las restricciones es que los ciudadanos de Irán y Haití tampoco pueden asistir al torneo como aficionados. La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) denunció, además, que periodistas de Irán y de diversas naciones africanas no recibieron visas o solo obtuvieron acreditaciones restringidas.

“La realidad es que en todos los países hay gobiernos”, dijo Infantino. “No es fácil, cuando tienes 300,000 personas acreditadas para procesar. Nuestro mundo es muy agresivo, la seguridad es más importante que todo”.

Infantino defendió su cercana relación con el presidente Trump.

“Sin él involucrado, no habría sido posible organizar el Mundial en Estados Unidos”, afirmó. “El entendió inmediatamente la magnitud de la Copa del Mundo y le instruyó a su administración que ayudara. Estamos hablando del país más poderoso del mundo y hay cosas que hay que tomar en cuenta”.

A las controversias migratorias se suma el malestar por el precio de las entradas. Las críticas apuntan a boletos muy caros y precios dinámicos, que varían según la demanda.

De acuerdo a Infantino, el precio de los boletos fue fijado según varios estudios del mercado y tomando en cuenta la reventa de boletos.

“Si los hubiéramos vendido a un precio más bajo, se habrían ido a mercados secundarios a precios mucho más altos. ¿Y a dónde se hubiera ido ese dinero? No al fútbol”, argumentó Infantino, quien dijo que las ganancias serán invertidas en el crecimiento del fútbol en países en los que “nadie quiere invertir”.

Infantino también declaró al Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca, “una verdadera catedral del fútbol”.

“Es definitivamente una parte del fútbol que ha sido bendecida por los dioses del fútbol”, dijo Infantino.

