Columna: El Mundial en México, no es solo fútbol, es también fiesta y cultura

Artistas en la cancha durante la ceremonia de apertura previa al inicio del partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México.

La Copa del Mundo de la FIFA significa ver a los mejores jugadores del fútbol del planeta, pero también es el escaparate perfecto para que los países anfitriones se muestren al mundo y demuestren de qué están hechos. El Mundial en México, no es solo fútbol, es también fiesta y cultura, y eso quedó demostrado previo a la inauguración de la edición de 2026.

He tenido la fortuna de cubrir los mundiales desde Sudáfrica 2010 hasta México 2026, y tras 16 años he recorrido el camino rumbo a los estadios mundialistas donde la fiesta la organizan los aficionados.

Pero por primera vez en mi vida la llamada “última milla”, un kilómetro y medio que la FIFA cierra por razones de seguridad alrededor del estadio, estuvo llena de vida y color, con diferentes agrupaciones que mostraron lo que significa ser mexicano.

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Desde la banda de Sonora y Sinaloa, hasta la guelaguetza oaxaqueña, sin olvidar el norteño de

Monterrey y Chihuahua, todo tipo de muestras culturales se dieron cita en los alrededores del inmueble.

Y obvio no podía faltar el mariachi que hizo cantar a los mexicanos y a todos los extranjeros que acudieron a la gran inauguración del Mundial.

Además, debido a que el Estadio Azteca está justo en el centro de la colonia Santa Úrsula, los vendedores ambulantes, puestos de tacos y restaurantes y bares de la Última Milla, vieron cómo los visitantes probaban por primera vez el chile nacional y se daban una picada que les haría recordar este día para siempre.

Signo de una democracia saludable, hubo algunas agrupaciones de protesta que pedían justicia para los suyos y les pedían a los aficionados de la Selección Mexicana que no fueran indiferentes ante el dolor de sus paisanos.

Al final el Mundial en México, no es solo futbol, es también fiesta y cultura, y la victoria de la Selección Mexicana vino a coronar una pachanga que será recordada por décadas en este país.