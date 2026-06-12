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Columna: El Mundial en México, no es solo fútbol, es también fiesta y cultura

Artistas en la cancha durante la ceremonia de ap
Artistas en la cancha durante la ceremonia de apertura previa al inicio del partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México.
(Ricardo Mazalan / Ap Photo/ricardo Mazalan)
Por Manuel R. Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- — La Copa del Mundo de la FIFA significa ver a los mejores jugadores del fútbol del planeta, pero también es el escaparate perfecto para que los países anfitriones se muestren al mundo y demuestren de qué están hechos. El Mundial en México, no es solo fútbol, es también fiesta y cultura, y eso quedó demostrado previo a la inauguración de la edición de 2026.

He tenido la fortuna de cubrir los mundiales desde Sudáfrica 2010 hasta México 2026, y tras 16 años he recorrido el camino rumbo a los estadios mundialistas donde la fiesta la organizan los aficionados.

Pero por primera vez en mi vida la llamada “última milla”, un kilómetro y medio que la FIFA cierra por razones de seguridad alrededor del estadio, estuvo llena de vida y color, con diferentes agrupaciones que mostraron lo que significa ser mexicano.

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Desde la banda de Sonora y Sinaloa, hasta la guelaguetza oaxaqueña, sin olvidar el norteño de
Monterrey y Chihuahua, todo tipo de muestras culturales se dieron cita en los alrededores del inmueble.

Y obvio no podía faltar el mariachi que hizo cantar a los mexicanos y a todos los extranjeros que acudieron a la gran inauguración del Mundial.

Además, debido a que el Estadio Azteca está justo en el centro de la colonia Santa Úrsula, los vendedores ambulantes, puestos de tacos y restaurantes y bares de la Última Milla, vieron cómo los visitantes probaban por primera vez el chile nacional y se daban una picada que les haría recordar este día para siempre.

Signo de una democracia saludable, hubo algunas agrupaciones de protesta que pedían justicia para los suyos y les pedían a los aficionados de la Selección Mexicana que no fueran indiferentes ante el dolor de sus paisanos.

Al final el Mundial en México, no es solo futbol, es también fiesta y cultura, y la victoria de la Selección Mexicana vino a coronar una pachanga que será recordada por décadas en este país.

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Manuel R. Medina

Manuel R. Medina es un periodista deportivo que por más de 17 años ha cubierto las competencias más importantes del mundo. Su trabajo lo ha llevado a tres copas del mundo, en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018; Copa América Chile 2015, Copas Oro, Juegos Olímpicos Río 2016, la Copa Confederaciones Rusia 2017 y el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos 2018.

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