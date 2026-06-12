Sin más discursos: Estados Unidos inicia su Mundial ante Paraguay en Inglewood

Es el turno de Estados Unidos. El Mundial de 2026 comienza para uno de los anfitriones ante un Paraguay que regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

Con un partido cargado de expectativas, aunque por razones muy diferentes, este viernes, ambos seleccionados debutarán en el Grupo D en el Los Angeles Stadium, en un encuentro que pondrá a prueba las aspiraciones de los estadounidenses.

Para Estados Unidos, el torneo representa una oportunidad para medir el crecimiento de un proyecto –que ha sido puesto a prueba en numerosas ocasiones desde su primer Mundial en 1994– que le ayudó a fortalecer el sueño de la MLS. Para Paraguay, el simple hecho de haber regresado al escenario más importante del fútbol internacional ya es parte de una historia de reconstrucción.

En la víspera del encuentro, el técnico estadounidense Mauricio Pochettino dejó claro que no es momento para discursos grandilocuentes.

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“Ya hablé demasiado”, comentó durante su conferencia de prensa del jueves en el inmueble de Inglewood. “Les dije que no esperen un discurso increíble el viernes. Ahora es el momento de prepararse emocional y mentalmente”.

Deportes Estados Unidos cae ante Alemania, pero llega al Mundial con señales positivas El “Team USA” perdió 2-1 frente a Alemania ante una asistencia récord en Chicago, cerrando su preparación para la Copa Mundial 2026 con una actuación competitiva ante una potencia europea.

El entrenador argentino considera que, a estas alturas del proceso, la motivación debe surgir desde el interior del grupo.

“Si no estás listo, lo siento, es imposible rendir”, afirmó el argentino.

Pochettino confirmó además que los 26 jugadores de la convocatoria están disponibles para el debut mundialista.

Estados Unidos disputará su duodécima Copa del Mundo y la segunda como país anfitrión, luego de la edición de 1994. El conjunto estadounidense alcanzó los octavos de final en Catar 2022 y llega ahora con una generación que mezcla futbolistas consolidados en Europa con jóvenes que afrontarán su primera experiencia mundialista.

Más allá del aspecto táctico, Pochettino insistió en la importancia de que sus jugadores mantengan intacta su relación emocional con el juego.

“Lo más importante es no desconectarse de esa relación emocional con el fútbol”, explicó. “Necesitan pensar en el partido y jugar como cuando eran niños. Sin presión. Sin responsabilidad”.

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El técnico considera que el grupo ha adoptado una mentalidad más competitiva.

IRVINE, CALIFORNIA - 11 DE JUNIO: El entrenador Mauricio Pochettino conversa con el capitán Tim Ream mientras caminan por el campo durante una sesión de entrenamiento previa a la Copa Mundial de 2026, en el Great Sports Park, el 10 de junio de 2026 en Irvine, California. (Foto de Jamie Squire/Getty Images) (Jamie Squire / Getty Images)

“Hemos abrazado la cultura de un país que quiere ser el número uno y ser competitivo. Necesitamos ganar partidos, pero también jugar con pasión y hacer sentir orgullosos a los aficionados”.

Cuando se le preguntó qué significaría el éxito en este Mundial, Pochettino no dejó espacio para interpretaciones.

“Para mí, el éxito es ganar”, señaló. “Ganar mañana y ganar después. Si no llegamos a la final y no ganamos la Copa del Mundo, hablar de éxito... no lo sé. Cuando aceptamos este desafío fue porque creíamos que podíamos competir y creer en ganar”.

Del otro lado estará una Paraguay que llega con un discurso más mesurado, pero no por ello menos ambicioso.

Gustavo Alfaro tomó las riendas de una selección que había quedado fuera de las últimas tres Copas del Mundo y logró devolver a la Albirroja a la máxima competencia internacional.

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Durante las eliminatorias sudamericanas, Paraguay sumó resultados importantes que fortalecieron la confianza del grupo. El conjunto guaraní consiguió victorias importantes ante selecciones como Argentina y Brasil durante su camino hacia la clasificación.

“Es un partido muy complejo”, reconoció Alfaro. “Nos va a someter a mucha concentración y a mucha complementación. Es un equipo que tiene muchos argumentos”.

El entrenador argentino subrayó el respeto que existe hacia el rival.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 11 DE JUNIO: El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, reacciona durante la conferencia de prensa de Paraguay, un día antes del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en el Los Angeles Stadium, el 11 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Stu Forster/Getty Images) (Stu Forster / Getty Images)

“Estamos claros de la jerarquía que tiene Estados Unidos, de cómo se ha preparado, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo con la premisa de este Mundial”.

Aun así, Paraguay no pretende conformarse con participar.

“La idea es achicar el margen de error y potenciar las capacidades que uno tiene para ver si en algún momento le podemos complicar la vida”, explicó.

Alfaro recordó además el significado que tiene este regreso para el fútbol paraguayo.

“En mi opinión, ellos ya ganaron”, dijo en referencia a sus futbolistas. “Después de 16 años clasificaron cuando parecía imposible, cuando no había esperanza”.

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El técnico considera que el grupo ha recuperado algo que se había perdido con el paso del tiempo.

“Han recuperado el ADN de Paraguay”.

Sin embargo, evitó caer en la complacencia.

“No es un partido más. Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar”.

El encuentro marcará el inicio de un recorrido que ambos esperan prolongar más allá de la fase de grupos. Estados Unidos buscará responder a las expectativas de una afición que espera ver a su selección competir de igual a igual con las potencias mundiales. Paraguay intentará confirmar que su regreso al torneo no es un hecho aislado, sino el primer paso de una nueva etapa.

