Tony Meola: Los cuartos de final es donde Estados Unidos debe competir

Antes de que la selección de Estados Unidos debutara en la Copa del Mundo de 2026, Tony Meola encontró inevitable volver a 1994. Han pasado 32 años desde que defendió el arco estadounidense en un Mundial disputado en casa, pero las emociones, asegura, fueron distintas a las que enfrenta hoy el actual grupo dirigido por Mauricio Pochettino.

Meola conoce bien el peso que implica disputar una Copa del Mundo como anfitrión. El exguardameta, titular de Estados Unidos en el Mundial de 1994, considera que la presión que enfrentó su generación fue diferente a la que vive actualmente el equipo estadounidense, aunque reconoce que las expectativas sobre el grupo encabezado por Christian Pulisic son mayores.

“En el Mundial del 90, tal vez no hubiéramos tenido un Mundial en 1994”, recordó Meola a los medios de comunicación previo al debut de Estados Unidos en el Mundial del que es anfitrión por segunda vez. “Teníamos diferentes tipos de presiones”.

El exportero explicó que la situación del fútbol estadounidense era muy distinta hace tres décadas. En aquel entonces, el éxito del torneo representaba una oportunidad para consolidar el crecimiento del deporte en el país. Hoy, dice, el contexto es otro.

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“Con respecto al equipo, probablemente no había ninguna expectativa en 1994. Nosotros teníamos expectativas, pero ustedes eran los que cubrían el torneo”, comentó ante un grupo de periodistas. “Creo que hay expectativas con este grupo, lo cual obviamente cambia un poco las cosas”.

Para Meola, Estados Unidos ha recorrido un largo camino desde aquellos años. La expansión de la Major League Soccer, la construcción de estadios específicos para fútbol y el desarrollo de infraestructura de primer nivel son pruebas de ello.

“No creo que llegaríamos a este punto sin la MLS”, afirmó. “Ahora tienes instalaciones de entrenamiento que son las mejores del mundo. Son cosas con las que solo soñábamos hace años”.

Meola recordó que vivió el nacimiento de la liga y fue testigo de momentos de incertidumbre sobre el futuro del fútbol profesional en el país.

“He visto desde el autobús escolar amarillo recogiéndote en el aeropuerto hasta lo que tienen ahora. Lo he visto crecer todo”.

Aunque destacó los avances, también considera que todavía existe margen de mejora.

“Todavía queda camino por recorrer, todavía tenemos cosas que hacer, pero creo que vamos en la dirección correcta”, señaló.

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Meola también subrayó la influencia que ha tenido la comunidad hispana en el desarrollo del fútbol en Estados Unidos, más allá del impacto que pueda tener durante la Copa del Mundo.

“No solo es importante para este Mundial, es importante para nuestro deporte”, expresó. “Me gusta llamarlo el ‘sabor’ de la forma en que apoyan a sus equipos”.

En cuanto a las aspiraciones del conjunto estadounidense, Meola considera que el estándar debe ser claro. Desde la histórica actuación en Corea-Japón 2002, cuando Estados Unidos alcanzó los cuartos de final, esa debe seguir siendo la meta.

“Los cuartos de final es el lugar donde necesitamos estar compitiendo en la Copa del Mundo”, sostuvo. “¿Por qué deberíamos rehuir de eso? Si queremos ser una gran nación futbolística y queremos hablar de los jugadores en el extranjero y la liga que tenemos, bueno, empujemos los límites un poco”.

Gran parte de esa responsabilidad, según Meola, recae en futbolistas como Christian Pulisic y Weston McKennie.

“Si no tienen una buena Copa del Mundo, veo difícil que vayamos a tener éxito en esta Copa del Mundo, porque son así de importantes para la selección nacional”, dijo el exportero de 57 años.

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Sin embargo, Meola evitó etiquetar a este grupo como una generación de oro, un término que considera prematuro.

“No he usado el término ‘generación dorada’ en absoluto; lo odio hasta que eres la generación dorada”, explicó Meola. “Lo que me gustaría hacer es salir de esta Copa del Mundo y decir: ‘Hombre, esta es la generación dorada de la selección nacional masculina de EE. UU.’”.

Respecto a la portería, una posición históricamente asociada con la fortaleza del equipo estadounidense, Meola expresó su deseo de que el portero aproveche la oportunidad para consolidarse.

“Quiero que se convierta en una estrella por las razones correctas. Quiero ver a estos chicos ser grandes, especialmente en esa posición porque esa es la que está más cerca de mi corazón”.

Ante el debut de Estados Unidos en el Mundial de 2026, Meola observa desde otra perspectiva. Ya no es el joven arquero que cargaba con las dudas sobre el futuro del fútbol en su país. Ahora ve a una selección que juega con expectativas, respaldada por una estructura que hace tres décadas parecía inalcanzable.

La oportunidad, insiste, está frente a ellos.

“Es el momento”, dijo Meola.

