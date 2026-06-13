México enseña su cultura y pasión futbolera con desfile mundialista en Reforma

Miles de aficionados tomaron el Paseo de la Reforma este sábado para presenciar el Gran Desfile Mundialista, un espectáculo que combinó la tradición cultural mexicana con la euforia del Mundial 2026 que se vive en la ciudad y que es el tercero en la historia del país azteca.

El contingente partió desde la Fuente de la Diana Cazadora y recorrió aproximadamente tres kilómetros hasta el Monumento a la Revolución, por la principal arteria de la capital mexicana. Catrinas, danzantes prehispánicos, alebrijes y carros alegóricos formaron el desfile que buscó proyectar la identidad mexicana ante la comunidad internacional reunida en el país por la Copa Mundial de la FIFA.

El tono mundialista lo llevaron varios contingentes, entre ellos una mesa de muertos móvil que conmemoraba a leyendas del fútbol fallecidas, como Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff, entre otras. También hubo una figura gigante de las dos mascotas mundialistas de México, Juanito de 1970 y Pique de 1986. Además, hubo futbolistas haciendo malabares, así como la selección femenil de 1971 que llegó a la final de la Copa del Mundo, no reconocida por la FIFA.

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Al ritmo de música folclórica y sonidera, miles de asistentes ondeaban banderas y entonaban cánticos mientras el desfile avanzaba por el corredor. El evento, una versión especial adelantada del tradicional Desfile del Día de Muertos, fue diseñado para recibir a los aficionados nacionales e internacionales que llegaron a la Ciudad de México con motivo del torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

“Que bonito que tengamos un desfile así para representarnos. Somos un país de fiesta, un país alegre, es muy notable el desfile. Qué bien que mostremos nuestra cultura, porque al final nuestro país es hermoso”, dijo Erika Velásquez, quien presenció el desfile al llegar del Estado de México.

“Somos un país de muchas tradiciones y es bueno plasmar un poquito de nuestras tradiciones”, añadió Viridiana Alvarado, también del Estado de México.

Una carroza con imágenes de las leyendas del fútbol Pelé y Diego Maradona desfila en el desfile de la Copa del Mundo en Ciudad de México, el sábado 13 de junio de 2026. (Ricardo Mazalan / Ap Photo/ricardo Mazalan)

El desfile también fue presenciado por varios extranjeros que ya están invadiendo la ciudad por motivo del mundial, como panameños, alemanes, pero sobre todo, colombianos, quienes están llegando en masa para ver a Colombia enfrentar a Uzbekistán el miércoles en el Estadio Ciudad de México.

“México nos ha recibido con los brazos abiertos”, dijo Patricia Reaño, de Bogotá, Colombia.

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“Del desfile me gustó la cultura de cada estado de la república, y fue lindo combinarlo con el Mundial”, expresó Alejandra Santos. “Somos países hermanos y esto fortalece los lazos.

Unos artistas participan en un desfile de la Copa del Mundo en Ciudad de México, el sábado 13 de junio de 2026.



(Natacha Pisarenko / Ap Photo/natacha Pisarenko)

“Es un ambiente futbolero muy bonito, y México le da la bienvenida a todos, nos sentimos como en casa”, indicó Néstor Vargas, de Bogotá, quien no tiene boletos pero quiso vivir la experiencia mundialista en la Ciudad de México en persona.

Las autoridades capitalinas reportaron el cierre de la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma desde temprano en la mañana, según informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de su cuenta de X.

