Mundial impulsa a creador de contenido angelino a mostrar la cultura futbolística de su comunidad

Gio García antes del primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Gio García recuerda que, cuando asistió a su primer Mundial en Rusia 2018, viajó con un presupuesto de cinco dólares diarios y una tarjeta de crédito para cubrir sus gastos.

Ocho años después, García es un creador de contenido consolidado que trabaja con muchas marcas reconocidas y estuvo presente el jueves pasado en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, donde colaboró con una marca de calzado y entrevistó a Marcelo, el legendario exjugador del Real Madrid y la selección brasileña.

“Fue increíble; he estado en el Mundial, pero es diferente porque fue en México”, dijo García, quien creció apoyando al Tricolor, por lo que fue más especial para él estar en el estadio junto a más de 83,000 aficionados en el juego inaugural, en el que México doblegó a Sudáfrica.

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En este Mundial, varias marcas, incluida la propia FIFA, han invitado a un gran número de influencers, como García, para promover el juego y sus propios mensajes. Para los influencers como García, también es una forma de exponer no solamente sus talentos de creadores de contenido, de entrevistadores, sino también de poner en alto su comunidad.

García, originario de West Covina y criado en Phoenix, Arizona, comenzó su carrera administrando páginas de internet antes de consolidarse como talento digital especializado en la intersección del deporte y la cultura latina.

“Con todo lo que está pasando en el ámbito político, y viendo cómo se trata a nuestra comunidad, quiero aprovechar mis habilidades para contar historias y darla a conocer de la mejor manera posible”, dijo García. “Ese es mi objetivo general”.

Para este Mundial, lanzó una serie en inglés titulada “Barrios del Mundial”, publicada en Instagram en tres episodios, con el objetivo de destacar la cultura futbolística de Venice Beach, una cancha al aire libre donde han aparecido figuras como Ronaldinho, Kylian Mbappé, Javier Hernández y Diego Costa.

“Es nuestra meca”, dijo García. “Creo que Venice tiene el mejor fútbol del país. Siempre he querido ilustrar mi comunidad y mostrar a mi gente”.

García señaló que todos los domingos a las 4 p.m. hay partidos abiertos en Venice Beach.

“Seas quien seas, puedes venir, pasar el rato con nosotros, jugar con nosotros, y es gratis”, afirmó.

El creador también ha colaborado con marcas en eventos como el Super Bowl, donde entrevistó al cantante colombiano J Balvin, y en la despedida de México ante Australia en el Rose Bowl, donde su entrevista con la cantante Becky G acumuló millones de reproducciones.

García, quien se volvió viral al entrevistar a aficionados en el Dodger Stadium y en partidos del Galaxy y el LAFC, dijo que su meta va más allá del contenido.

“Me considero la voz de los aficionados latinos al deporte”, agregó.

