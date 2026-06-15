Columna: Al Mundial olvidado por fin le hacen justicia

Las subcampeonas del Mundial de 1971 durante el Desfile Mundialista de la Ciudad de México.

Durante el desfile mundialista organizado por la Ciudad de México alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los carros alegóricos tenía a las integrantes de la Selección Mexicana que se ganó el subcampeonato de lo que muchos califican el segundo mundial en la historia de este país y del futbol femenino. Y tras años en la sombra de otros eventos en México, al Mundial olvidado por fin le hacen justicia.

Y es que México celebró esta semana la tercera inauguración de este torneo internacional en suelo azteca, tras haberlo hecho en las ediciones de 1970 y 1986 (tras los problemas de Colombia para organizarlo) y ahora en 2026.

Pero en 1971 cientos de miles de personas abarrotaron el Estadio Azteca para otro mundial, el organizado por la Federación Internacional y Europea de Fútbol Femenino (FIEFF), que fue jugado en las sedes de Ciudad de México y Guadalajara.

Anuncio

México, Argentina, Italia, Inglaterra, Dinamarca y Francia fueron los seis países que participaron en este evento. Y no era un torneo cualquiera, tan solo el primer juego del Tricolor Femenil fue visto por 100 mil aficionados en las gradas del Estadio Azteca, cuando este se enfrentó a La Albiceleste para vencerla 3-1.

El Tri Femenil vencería 4-1 a Inglaterra unos días después, para luego derrotar a Italia ante 90 mil espectadores en Semifinales. Ya en la final 110 mil fanáticos se dieron cita en el Azteca, pero esta vez la suerte no favoreció a las mexicanas y Dinamarca se quedaría con el título internacional.

Y todo esto era desconocido para la mayor parte de los mexicanos, hasta 2023 cuando tres documentales salieron a la luz donde había no solo entrevistas con las participantes, sino también videos de alguno de los partidos.

Aunque muy tarde, las futbolistas han sido vitoreadas por los fanáticos mexicanos: se les hizo un reconocimiento en el juego entre México y Serbia en Toluca a principios de junio, y en el Desfile Mundialista tuvieron su propia flotilla.

Al grito de “¡México, México, México!” las futbolistas eran alentadas por miles de paisanos que colmaron el Paseo de la Reforma para el evento. Algunas lloraban de alegría, otras saludaban a los fans, pero todas ellas fueron reconocidas por un evento en la historia del balompié de nuestro país que había quedado en el olvido.

Al Mundial olvidado por fin le hacen justicia, y a las futbolistas involucradas en tan histórica hazaña les haremos honores en este espacio también. Gracias a Lourdes de la Rosa, Eréndira Rangel, Alicia Vargas Ángel, María Eugenia Rubio Ríos, Patricia Hernández Montoya, María de la Luz Hernández, Silvia Zaragoza Herrera, Yolanda Ramírez Gutiérrez, Bertha Orduña, Martha Coronado Díaz, Paula Pérez, Sandra Tapia Montoya, Elsa Huerta Méndez, Elvira Aracen Sánchez, Irma Chávez Barrera, Cristina García Gómez, y Guadalupe Tovar Ugalde, Elsa Salgado Pérez, María Acela Nila Mejía, Paula Pérez Padierna (QEPD), Rebeca Lara Pérez Tejada, Teresa Aguilar Alvarado (QEPD), Yolanda Ramírez Gutiérrez, María de la Luz Cruz Martínez y Esther Mora, ustedes son un orgullo para todos.