Exmundialista Jozy Altidore reta la cultura del ‘sin dolor no hay gloria’

El estadounidense Jozy Altidore (27) celebra tras marcar un gol durante la primera parte de la final de la Copa Oro contra Jamaica en Santa Clara, California, el miércoles 26 de julio de 2017.

El exjugador de la selección estadounidense Jozy Altidore sabe lo que es jugar con dolor.

“A lo largo de mi carrera, jugar con dolor no solo era algo que se premiaba, sino que era lo que se esperaba”, declaró Altidore, quien disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Es por eso que se unió recientemente a una campaña de Advil llamada Rewriting Pain (Reescribiendo el Dolor), con el objetivo de cuestionar la mentalidad arraigada en el deporte de que soportar el dolor es sinónimo de fortaleza.

De acuerdo a una encuesta encargada por Advil a Wakefield Research entre atletas actuales y exatletas, cuyos resultados revelan la profundidad del problema: el 87% de los encuestados considera que la cultura deportiva trata el dolor como parte necesaria del éxito, mientras que el 80% admitió haber seguido compitiendo a pesar de estar lastimado porque ganar se sentía más importante en ese momento.

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“Ahora estamos viendo un número cada vez mayor de lesiones de tejidos blandos, jugadores que pasan más tiempo fuera de juego y tardan más en volver a jugar, así que queremos que esas cifras bajen y devolver realmente el poder a los jugadores, asegurándonos de que se sientan bien físicamente y con ganas de rendir”, dijo Altidore.

La campaña busca replantear el significado de la fortaleza atlética: enfrentarse al dolor en lugar de ignorarlo. Según los datos de la encuesta, el 79% de los atletas señaló que frases como “empuja a través del dolor” pueden llevar a ignorar las señales del cuerpo, y el 86% cree que ese tipo de mensajes ponen en riesgo la salud a largo plazo.

“Queremos cambiar eso de verdad; queremos que la gente piense que tomarse el tiempo para recuperarse, escuchar a su cuerpo y tratar el dolor desde la raíz es más importante que seguir jugando a pesar de él”, dijo Altidore.

Jozy Altidore (17) jugó con el Toronto FC en la MLS. (Vasha Hunt / Associated Press)

Altidore debutó a los 16 años en 2006, y militó en equipos como Red Bulls de Nueva York, Villrreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ, Sunderland , Toronto FC, Revolution de New England y el Puebla. Al final de su carrera, Altidore dijo que había entendido que era importante tomarse el tiempo necesario para recuperarse.

“Aprendí que, en realidad, hay que atacar el dolor desde la raíz y permitir que mi cuerpo se recupere. Eso era mucho más importante que cualquier otra cosa”, dijo Altidore.

Por otra parte, con miras al Mundial 2026, Altidore también expresó confianza en el rendimiento de la selección estadounidense como anfitriona del torneo. Citó la ventaja histórica que han tenido los países sede y subrayó que la Copa del Mundo de 1994, celebrada también en suelo estadounidense, fue el punto de partida para el crecimiento del fútbol en el país. Estados Unidos comenzó el Mundial con una victoria por 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium.

Jozy Altidore durante las eliminatorias mundialistas en 2016. (Moises Castillo / Associated Press)

“Si se mira históricamente a las naciones que han sido sede del Mundial o que han tenido el torneo cerca de su país, siempre han logrado un poco más, y yo digo: ¿por qué no nosotros esta vez?”, dijo Altidore, para luego citar a Corea del Sur que llegó en semifinales en 2002, luego en Alemania 2006, los germanos fueron semifinalistas, así como Marruecos en el último Mundial avanzó a semifinales, mientras que Colombia rindió mucho en Brasil 2014.

El exmundialista de Sudáfrica 2010 dijo que el fútbol en Estados Unidos va a cambiar mucho en deporte, tal como sucedió en 1994.

“Ahora no solo está la MLS sino la liga, tantas ligas bajo el fútbol de EE. UU. ahora, la USL, y en el ámbito femenino con la NWSL. Es increíble ver el crecimiento y dónde estamos ahora, así que tenemos que usar eso como referencia para pensar a dónde podemos llegar en los próximos 30 años”, dijo Altidore. “Va a ser un momento interesante para nosotros después de este Mundial en cuanto a la cantidad de niños que van a querer jugar, inspirados por lo que están viendo”.

“Nos toca a nosotros aprovechar eso, alimentarlo y centrarnos... para que podamos seguir produciendo jugadores como los que tenemos ahora. que jueguen en grandes clubes y que sean mejores que los que tenemos ahora; esa es la señal de un crecimiento sostenible”, expresó Altidore.

