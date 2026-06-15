“No bombazos, mejor golazos”: el mensaje de paz que unió a mexicanos e iraníes en el Mundial 2026

Antes del silbatazo inicial, antes incluso de que la selección de la República Islámica de Irán saltara el lunes al campo del Los Angeles Stadium para debutar en el Mundial de 2026 junto a Nueva Zelanda, otra escena se había robado la atención en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde Tijuana, imágenes de aficionados mexicanos han rondado las redes sociales en la que muestran cómo esperaron durante horas a las afueras del hotel donde se hospedaba el equipo iraní. Había banderas tricolores mezcladas con los colores verde, blanco y rojo de Irán. Se escuchaban cánticos improvisados, aplausos y mensajes de bienvenida. Algunos llegaron con carteles; otros simplemente querían estrechar una mano o tomarse una fotografía.

“¡Irán, hermano, ya eres mexicano!”, ha sido el cántico más popular en las redes.

Para muchos iraníes, aquella demostración de afecto fue inesperada.

“Me siento realmente muy bien de tener apoyo de personas de otros países”, dijo Parsa Tafreshi, quien asistió al encuentro acompañado por sus padres, su esposa, su hermano y otros familiares. “El fútbol es acerca de las personas, de llevarse bien, de compartir la cultura entre unos y otros. La paz siempre es lo mejor”.

La selección iraní llegó a este Mundial marcada por circunstancias poco habituales. Tras dificultades relacionadas con permisos migratorios y logística, el equipo estableció su base temporal en Tijuana antes de trasladarse a Estados Unidos para competir.

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Aficionados iraníes se muestran agradecidos por el apoyo que ha recibido su selección desde Tijuana para este #mundial. #Iranian fans are thankful for the support coming from #Tijuana to their national team for the #worldcup. pic.twitter.com/1CGgZhh7jU — Jad El Reda (@jadelreda) June 16, 2026

La situación generó cuestionamientos sobre si el fútbol había quedado atrapado en medio de decisiones políticas. Estados Unidos y la República Islámica de Irán se encuentran a punto de firmar un acuerdo de paz tras meses de negociaciones para culminar una guerra devastadora en la región.

“Eso es lo que significa este torneo para mí”, señaló Misha Noghli, nacido en Los Ángeles y residente del condado de Orange. “Reúne a muchas partes diferentes del mundo. Son buenas vibras, conocer otras culturas y a otras personas. Me encanta”.

Noghli asistía al primer partido mundialista de su vida. Aunque reconoció que el proceso que rodeó la llegada del equipo iraní pudo haber sido mejor manejado, prefirió enfocarse en lo esencial.

“Al final del día, simplemente estamos felices de que el equipo esté aquí. Estamos listos para verlo ganar”.

Aficionados iraníes se muestran agradecidos por el apoyo que ha recibido su selección desde Tijuana para este #mundial. #Iranian fans are thankful for the support coming from #Tijuana to their national team for the #worldcup. pic.twitter.com/wjqcQDPvbH — Jad El Reda (@jadelreda) June 16, 2026

Las muestras de solidaridad provenientes de México fueron especialmente significativas para quienes han seguido a la selección iraní durante años.

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“Lo amo. Creo que es fantástico”, expresó Tafreshi al referirse a las imágenes de Tijuana. “Espero que México llegue muy lejos en este Mundial. Me siento muy bien de tener el apoyo de gente de otros países”.

Del otro lado estaban aficionados mexicanos que, sin tener vínculos familiares con Irán, decidieron adoptar a la selección asiática durante su estancia en territorio mexicano.

Uno de ellos fue Eloy, originario de San Juan del Río, Querétaro, aunque residente en Anaheim desde hace más de tres décadas.

Vestido con la camiseta de México, explicó por qué había acudido a apoyar a Irán.

“Los mexicanos tenemos la fortuna de ser amigables al cien por ciento”, dijo el aficionado que vestía la camiseta mexicana. “Ante las circunstancias que se dieron de no dejarlos venir aquí y dejarlos en Tijuana, quiero que sepan que a los hermanos iraníes los acompañan los hermanos mexicanos. Somos neutrales al cien por ciento”.

Para Eloy, la hospitalidad mexicana trasciende fronteras.

“La hermandad mexicana es muy grande. Tenemos un corazón muy grande para recibir a medio mundo”, aseguró Eloy. “Ya tengo 35 años viviendo aquí y sigo sintiendo cariño por todo el mundo”.

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A unos metros de él se encontraba Omar Montoya, originario de Teoloyucan, Estado de México, quien portaba una bandera que ya había viajado hasta Catar durante la Copa del Mundo de 2022.

“Este es el segundo Mundial en el que la llevamos”, contó Montoya. “La primera vez fue en Catar y ahora venimos aquí a apoyar a los hermanos iraníes”.

Cuando se le preguntó por qué tantos mexicanos habían decidido arropar a Irán, su respuesta fue inmediata.

“Tú sabes que los mexicanos siempre arropamos. ‘Mi casa es tu casa’”, comentó Montoya. “Cualquier aficionado que venga a nuestro país va a sentir el arropo de los mexicanos”.

Montoya consideró que el contexto político no debió interferir con el desarrollo del torneo.

“Al final de cuentas es un Mundial y las cuestiones políticas están interviniendo. No debería ser así porque el fútbol es hermandad. Estamos viendo que en los tres países que organizan el Mundial esto es una fiesta. Es una fiesta de la humanidad.

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“No tenía por qué politizarse el tema entre Estados Unidos e Irán. Al contrario, debería ser un pretexto para que ambas aficiones y ambos países se unan”.

Las reflexiones eran similares entre los propios aficionados iraníes.

“Los atletas son iguales en todas partes”, señaló Tafreshi. “Solo quieren representar bien al equipo que representan. Honestamente, no creo que la política deba formar parte del deporte”.

Para él, apoyar a Irán en este Mundial tiene un significado profundamente personal.

“Vine hoy para apoyar al equipo que sigo desde que tenía cinco años”, dijo. “Creo que representan a los iraníes en todas partes del mundo”.

Mohammad, un aficionado iraní que reside en Fresno desde hace 12 años, también quedó sorprendido por el respaldo mexicano.

“Vi muchísima gente mexicana aquí”, relató. “Con las banderas y todo. Pero me gusta. Lo aprecio mucho”.

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Cuando se le preguntó si le había sorprendido ver a tantos mexicanos comprando boletos para apoyar a Irán, Mohammad mostró su agradecimiento.

“Sí, exactamente. Me sorprendió mucho. Saludo a todos aquí, a los que vinieron a apoyar a la selección nacional”.

En medio del ambiente festivo del Mundial, las conversaciones inevitablemente derivaron hacia un tema más amplio como lo es la paz.

“Más paz siempre es mejor”, afirmó Noghli.

Mohammad compartió un sentimiento similar.

“Todos estamos en contra de la guerra. Espero que haya paz por encima de la guerra, en todas partes”.

Entre los aficionados mexicanos, el mensaje no fue diferente.

“Estos eventos nos enseñan que todos somos hermanos”, reflexionó Eloy. “Un Mundial es para estar juntos, no para dividirnos, no para guerras”

A su lado, Pilar, su prima, resumió el espíritu de la jornada.

“El fútbol nos une. No importa la bandera. Ante todo, somos personas”, dijo Pilar.

Montoya llevó esa idea un paso más allá.

“El partido que se va a desarrollar hoy tiene que ser un mensaje: ‘Basta de guerras’”, señaló Montoya. “No bombazos, no balazos y mejor golazos”.

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En un Mundial atravesado por tensiones internacionales, fueron precisamente los aficionados quienes ofrecieron una imagen distinta.

Cuando se le preguntó a Pilar cómo nació la idea de asistir a un partido de Irán, su respuesta fue sencilla.

“Nuestro corazón nos dijo: ‘¡Vamos!’”.

Mientras los gobiernos negocian, los aficionados discuten y las fronteras se vuelven tema de debate, el fútbol sigue generando encuentros improbables.

Por una tarde, en Tijuana y en las gradas del Mundial, mexicanos e iraníes eligieron algo distinto: la hospitalidad sobre la desconfianza, la empatía sobre la división y la esperanza de que, al menos durante 90 minutos, los golazos puedan pesar más que las guerras.

