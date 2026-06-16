Colombia ya no vive los fantasmas de USA ‘94, quiere dejar una mejor huella en el Mundial 2026

A más de tres décadas del episodio más doloroso de su historia mundialista, Colombia vuelve a recorrer carreteras estadounidenses en busca de algo distinto, una Copa del Mundo que le permita escribir un nuevo capítulo. Sin fantasmas, sin cargas heredadas y con una generación que, sencillamente, no vivió de primera mano lo ocurrido en 1994.

La selección colombiana debutará en el Mundial de 2026 el miércoles, 17 de junio, frente a Uzbekistán (7 p.m. PT), en el Estadio Ciudad de México. Será el inicio de un camino que continuará unos días después en Guadalajara y que culminará la fase de grupos en Miami, donde enfrentará a Portugal en uno de los partidos más atractivos del Grupo K.

El regreso a Estados Unidos inevitablemente revive recuerdos en su afición adulta. En el Mundial de Estados Unidos 1994, Colombia aterrizó con la etiqueta de candidato. Venía de golear 5-0 a Argentina en Buenos Aires durante la eliminatoria y contaba con figuras como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Leonel Álvarez y Andrés Escobar.

A pesar de contar con una camada especial de jugadores, aquella selección quedó eliminada en la primera ronda tras derrotas ante Rumanía y Estados Unidos.

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La historia se volvió tragedia días después, cuando Escobar fue asesinado en Medellín tras regresar al país. Su muerte continúa siendo uno de los episodios más oscuros en la historia del fútbol.

Pero para la actual generación colombiana, aquello pertenece a otra época. La edad promedio del plantel actual ronda los 30 años. Incluso los más veteranos eran apenas niños cuando ocurrió la tragedia. Camilo Vargas y David Ospina, ambos de 37 años y nacidos en 1989, tenían cinco años durante aquel Mundial.

Es probable que la gran mayoría de los jugadores haya conocido esa historia a través de documentales, reportajes o conversaciones familiares, pero no como protagonistas directos de un país que entonces vivía una realidad muy distinta.

Además, Colombia ha competido en territorio estadounidense en años recientes, especialmente en distintas ediciones de la Copa América. Para este grupo de futbolistas, Estados Unidos no representa una herida abierta, sino un escenario más dentro del calendario internacional.

El camino colombiano en este Mundial iniciará con sus dos primeros juegos, en la fase de grupos, en México. El estreno será ante Uzbekistán en la Ciudad de México, mientras que el segundo compromiso será frente a la República Democrática del Congo en Guadalajara. El cierre llegará en Miami, donde Portugal aparece como el rival más exigente del sector.

James Rodríguez, el capitán colombiano, regresa al máximo escenario del fútbol mundial en lo que podría representar su despedida definitiva de los Mundiales.

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La relación entre James y la Copa del Mundo es compleja.

En Brasil 2014, James se puso la capa de héroe y se convirtió en una de las grandes estrellas del torneo después de que Radamel Falcao, la figura de la selección en ese momento, no pudo asistir a la justa mundialista debido a que no pudo recuperarse a tiempo de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Sus seis goles le permitieron conquistar la Bota de Oro y condujeron a Colombia hasta los cuartos de final, la mejor actuación de su historia hasta ese momento. Su tanto frente a Uruguay, en el Maracaná, sigue siendo considerado uno de los mejores goles en la historia del campeonato. Además, ese gol le valió ganar el Premio Puskas al Mejor Gol del Año.

Cuatro años después, en Rusia 2018, las expectativas eran similares. Sin embargo, las lesiones limitaron considerablemente su impacto. James no pudo ofrecer la continuidad futbolística que se esperaba de él y Colombia volvió a despedirse en los octavos de final al caer ante Inglaterra desde la definición de los 12 pasos.

Luego llegó la ausencia de Catar 2022. Colombia ni siquiera consiguió clasificarse, cerrando uno de los ciclos más decepcionantes de los últimos años. Para James, aquel golpe coincidió con una etapa de inestabilidad a nivel de clubes. Las oportunidades disminuyeron, los cambios de equipo fueron constantes y, en distintos momentos, surgieron dudas sobre la continuidad de su carrera.

Fue entonces cuando apareció Néstor Lorenzo.

El entrenador argentino conocía perfectamente el entorno colombiano. Había sido asistente de José Néstor Pékerman entre 2012 y 2018 y entendía el valor que James seguía teniendo dentro del vestuario.

Desde su llegada en junio de 2022, Lorenzo apostó por recuperar al mediocampista tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional.

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James saltaba de un club a otro buscando la oportunidad de jugar continuamente. De haber ilusionado al jugar para el Real Madrid y Bayern de Múnich entre 2014 a 2020, James tocó fondo en Al-Rayyan de Catar (2021-2022).

La decisión de Lorenzo resultó fundamental. James volvió a sentirse importante con la camiseta nacional y recuperó protagonismo hasta llegar a la final de la Copa América en la que estuvo muy cerca de lograr el segundo título continental en el torneo. A pesar de no ganar la final, James fue galardonado como el Mejor Jugador de la Copa América 2024.

Quizá ya no posee la explosividad de 2014 ni la capacidad física de sus mejores años en Europa, pero continúa siendo el futbolista alrededor del cual gira gran parte del juego ofensivo colombiano.

Su visión, precisión en el último pase y liderazgo mantienen intacta su influencia, por lo que no hay que descartarlo, en lo que podría ser su “last dance”, expresión que usó en su documental de Netflix “James.”.

Mientras que James representa la experiencia, Luis Díaz encarna el presente.

El extremo nacido en Barrancas, en el departamento de La Guajira, llega a esta Copa del Mundo como la principal figura colombiana en el fútbol europeo. Sus inicios estuvieron lejos de los grandes centros de formación. Creció jugando en las calles de Barrancas, utilizando arcos improvisados y soñando con oportunidades que parecían lejanas.

Su ascenso fue meteórico. Después de destacar en el Junior de Barranquilla, dio el salto al Porto, donde se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del continente. Posteriormente triunfó en Inglaterra y más recientemente continuó ampliando su palmarés en Alemania, confirmándose como uno de los futbolistas sudamericanos más importantes de la actualidad.

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Díaz ofrece profundidad, desequilibrio en el uno contra uno y una agresividad ofensiva que Colombia había echado de menos desde Falcao. En la eliminatoria mundialista se convirtió en uno de los referentes del equipo y asumió responsabilidades que antes recaían exclusivamente sobre James.

El crecimiento colectivo del equipo también tiene la firma de Lorenzo.

Aunque existe una continuidad evidente respecto a la etapa de Pékerman, el actual seleccionador ha introducido su propio estilo. Conservó la idea de un equipo protagonista, técnicamente competente y capaz de asociarse desde el mediocampo. Sin embargo, incorporó mayor intensidad en la recuperación, mayor volumen ofensivo y una renovación progresiva del plantel.

La influencia de Pékerman sigue presente porque Lorenzo fue parte esencial de aquel proyecto.

Tal vez su mayor acierto haya sido precisamente recuperar a James. Cuando muchos consideraban terminada su etapa en la selección, Lorenzo insistió en respaldarlo. El tiempo terminó dándole la razón.

Ahora bien, ¿cómo llega Colombia a su estreno frente a Uzbekistán?

Sobre el papel, parte como favorita. Uzbekistán disputará el primer Mundial de su historia y basará gran parte de sus posibilidades en el orden táctico, la disciplina defensiva y la ilusión propia de un debutante. Subestimar a cualquier rival en un Mundial sería un error y Colombia lo sabe, particularmente por lo vivido en 1994.

Para Colombia, el desafío consistirá en manejar la presión y evitar los excesos de confianza. El equipo cuenta con mayor experiencia internacional, dispone de futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel europeo y presenta un equilibrio interesante entre juventud y veteranía.

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La cultura del jugador colombiano ha ido evolucionando poco a poco debido a que muchos jugadores ahora se desarrollan más en el exterior que en otras generaciones. De la lista de los 26 jugadores, 25 de ellos juegan en otros países, solo el portero David Ospina juega en el torneo local con el Atlético Nacional.

La presencia de Ospina y Vargas aporta seguridad desde el liderazgo. Daniel Muñoz la versatilidad en la defensa. Richard Ríos la fortaleza. Juan Fernando Quintero es el reemplazo natural de James, quien continúa siendo el conductor futbolístico. Luis Díaz ofrece el desequilibrio constante. Y Lorenzo ha conseguido construir una estructura competitiva que entiende cuándo acelerar y cuándo controlar los partidos.

El debut suele marcar el tono emocional de cualquier Mundial. Colombia lo sabe. La historia también se lo ha enseñado.

En 1994 llegó rodeada de expectativas que terminaron convirtiéndose en una pesada carga. En 2014 sorprendió al mundo jugando quizá el mejor fútbol de su historia. En 2018 dejó la sensación de que podía haber ofrecido algo más. En 2022 ni siquiera estuvo presente.

Ahora, el combinado cafetero regresa con una generación distinta, con mentalidad más moderna del fútbol actual. Una selección que respeta el pasado sin vivir condicionada por él. Un equipo que todavía depende de James, pero que también ha encontrado en Díaz una nueva bandera.

El camino comienza en México ante Uzbekistán. El verdadero examen llegará más adelante frente a Portugal en Miami.

