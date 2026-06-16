En su primer juego mundialista en Guadalajara, el Tri busca el liderato ante Corea del Sur

El arquero Raúl Rangel tenía 18 años y jugaba en las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara la última vez que México enfrentó a Corea del Sur, en una Copa del Mundo, en Rusia 2018. Ni siquiera había debutado como profesional.

Hace tres años, cuando le preguntaron quién podría ser el próximo gran portero de la selección mexicana, Rangel se autonombró por encima del veterano Guillermo Ochoa. Una declaración audaz para un chico que apenas debutaba como profesional.

Este jueves, el guardameta de 26 años defenderá la portería del Tri en su segundo partido mundialista, en el Estadio Guadalajara, donde habitualmente juega de local con las Chivas, cuando México se mida a Corea del Sur (6 p.m. PT, Telemundo/FOX) en la segunda fecha del Grupo A.

“Les dije: ‘yo me visualizo en el Mundial’. Algunos se rieron”, recordó Rangel. “Me visualizaba en la selección desde hace tres años”.

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Tanto México como Corea del Sur ganaron sus partidos de debut, el Tri ante Sudáfrica y los asiáticos ante Chequia, por lo que el ganador de este duelo se adueñará del primer lugar del grupo y asegurará su clasificación a la siguiente ronda. El incentivo es claro para México, pues el ganador del grupo jugará la próximas dos rondas de eliminación directa en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor nunca ha perdido un partido mundialista. El segundo lugar, en cambio, tendría que desplazarse a Los Ángeles para su siguiente encuentro.

Tras un primer partido en el que Javier Aguirre reconoció que la tensión de la jornada inaugural afectó el desempeño colectivo y que varios de sus jugadores les había “pesado” un escenario como el Estadio Ciudad de México, tanto el técnico como jugadores esperan que salgan más inspirados.

“Necesitamos ser más contundentes; el triunfo nos baja un poco los nervios que teníamos en los últimos días”, dijo el defensa Israel Reyes tras el partido.

Brian Gutiérrez, de México, podría jugar ante su público en Guadalajara. (David Ramos / Getty Images)

“Sí había un poco de nerviosismo, un poco de miedo”, aceptó el mediocampista de México, Erik Lira.

Pero si México quiere destacar, necesita no solo dejar sus nervios atrás, sino también mejorar tácticamente. México, coanfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, busca llegar a la fase final de una Copa del Mundo, más allá de los octavos de final. El registro histórico es poco alentador para el representativo mexicano, pues el Tri únicamente ha ganado un partido en la fase de eliminación directa, en 1986, cuando venció 2-0 a Bulgaria en el Estadio Azteca.

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“Creo que esa parte mental nos ha faltado. Tenemos que creer que podemos hacer cosas importantes”, dijo Rangel, quien añadió: “Yo sí creo que voy a ser campeón con México. Tenemos la responsabilidad de ser anfitriones”.

Son Heung-Min, de Corea del Sur, en el duelo ante Chequia en Guadalajara el pasado 11 de junio. (Alex Slitz / Getty Images)

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, a 5,138 pies sobre el nivel del mar, y tendrá un sabor especial para el futbol tapatío pues es la primera vez que México disputa un partido mundialista en Guadalajara. En 1970 y 1986, el Tri jugó la mayoría de sus compromisos en la capital.

El equipo más popular y probablemente de la nación, las Chivas, son el club con mayor representación en la selección, con 5 jugadores. Entre los titulares del primer partido figuran Brian Gutiérrez, el mexicoamericano que fue factor en el arranque al provocar una expulsión, y el veterano Roberto Alvarado, autor de una asistencia ante Sudáfrica. En la banca esperan Luis Romo y el joven Armando González, quien también vio acción en el debut.

Para este duelo, Aguirre deberá hacer al menos una modificación respecto al primer partido, ya que el expulsado César Montes será reemplazado por Edson Álvarez, algo alarmante, dado que este último se recupera de una lesión. Se espera, además, que el técnico le dé minutos al talento de 17 años, Gilberto Mora, en la mediacancha, posiblemente en lugar de Gutiérrez, y que Jorge Sánchez entre por Reyes en el lateral.

Corea del Sur llega con una mezcla de experiencia europea y hambre de gloria. Son Heung-min, figura del LAFC, está disputando su cuarta Copa del Mundo y ya le anotó a México en 2018. Kim Min-jae, del Bayern Múnich, ha sido una muralla en el mediocampo defensivo, mientras que Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, quien, curiosamente, jugó a las órdenes de Aguirre en el Mallorca, es una amenaza constante en la creación de juego. A ellos se suma Hwang In-beom, del Feyenoord de los Países Bajos.

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Los coreanos también llevan semanas entrenando en Verde Valle, las instalaciones de las Chivas, lo que les ha permitido familiarizarse con la altitud. Además, ganaron, con el apoyo del público mexicano, el duelo ante Chequia en el Estadio Guadalajara.

“Fue como disputar un partido en Seúl”, dijo In-beom tras el partido, en el que agradeció el apoyo de Guadalajara.

“(México) son un buen equipo, pero, como acaban de ver, podemos enfrentar a quien sea”, advirtió In-beom tras un triunfo de 2-1 después de ir abajo 1-0 ante Chequia.

La semana, sin embargo, no estuvo exenta de polémica para el conjunto coreano, ya que el plantel vetó a la prensa de su país tras la molestia de Heung-min por supuestos reportajes que criticaban la excepción que se le hizo al jugador del LAFC respecto del servicio militar obligatorio, así como por supuestas críticas al técnico Hong Myung-bo.

México cuenta con antecedentes a su favor en las dos ediciones anteriores de Copas del Mundo. El Tri venció a Corea 3-1 en Francia 1998, con dos goles de Luis Hernández y uno de Ricardo Peláez, y 2-1 en Rusia 2018, con anotaciones de Javier Hernández y Carlos Vela, aunque muchos consideran el actual equipo mexicano de menos pundonor que el de 1998 y menos talentoso que el de 2018. En septiembre pasado, ambas selecciones empataron 2-2 en Nashville en un partido de emociones, igualado en el último minuto por Santiago Giménez.

A primera hora en el mismo Grupo A, República Checa enfrentará a Sudáfrica en Atlanta (9 a.m. PT, FOX/Peacock), por lo que México y Corea conocerán ese resultado antes de saltar al campo.

