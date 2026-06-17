Colombia prende la fiesta en el Azteca y derrota a Uzbekistán en su debut del Mundial 2026

Fueron ocho años de ausencia y la selección Colombia volvió a la fiesta grande, a la Copa Mundial 2026, en un escenario que no pudo ser mejor, el Estadio de la Ciudad de México.

La celebración de los aficionados colombianos había empezado un día antes en el Ángel de la Independencia con el Banderazo y se trasladó a la noche del miércoles al icónico coloso de Santa Úrsula, el siempre reconocido como el Estadio Azteca.

Los colombianos derrotaron 3-1 a una Uzbekistán, que salió a defenderse con todo lo que tenía, para ocupar la primera casilla del Grupo K, en la que Portugal y la República Democrática de Congo suman un punto al empatar unas horas antes de este juego.

El primer disparo al arco claro fue hasta los 17 minutos, cuando Jhon Arias probó desde la caja grande del área y aunque rugió el grito de gol en el estadio, la pelota había pegado por fuera de la portería de Utkir Yusupov.

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Al pasar de los minutos, la selección cafetera no lograba romper esa línea defensiva que intercalaba de cuatro a cinco que impuso el técnico italiano Fabio Cannavaro, a quien se le dio el equipo uzbeno en octubre de 2025, cuatro meses después de haberse clasificado al Mundial.

A los 32, Luis Díaz pudo finalmente acercar a Colombia con más peligro con un disparo cruzado abajo que había vencido al portero, pero su disparo pegó en el poste izquierdo abajo.

Díaz fue otra vez protagonista al enviar un centro apretado en el que Daniel Muñóz conectó el balón de manera desesperada en el aire para por fin romper el cerrojo defensivo de Uzbekistán y poner arriba a Colombia 1-0 a los 40 minutos y poner a celebrar a la gran mayoría de los 80.824 aficionados que fueron testigos de los primeros tres puntos de los de Néstor Lorenzo.

What an exquisite touch from Muñoz to guide the ball into the back of the net 😮‍💨 pic.twitter.com/Z65VZCTtwi — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

En la primera mitad, Uzbekistán había logrado neutralizar a James Rodríguez con su sistema defensivo. James solo tuvo un disparo de larga distancia que no llevaba mucho peligro y de resto tuvo que jugar por muy fuera de su posición.

“En un sistema cinco-cuatro-uno como jugaron ellos, nos cerraron bien los espacios y James lo mejor que tiene son esos pases filtrados entre líneas”, explicó el entrenador colombiano. “Creo que no hizo un mal partido, de todas maneras. No fue el mejor porque no fue de pronto el protagonista que es siempre en los goles o en las jugadas de gol, pero no hizo un mal partido, hasta que estuvo bien, hasta los sesenta y cinco minutos”.

Para la segunda mitad, los uzbekos salieron con más determinación a buscar el empate y pronto lo encontraron a los 59 minutos.

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En una jugada colectiva y con displicencia de la zaga defensiva de los colombianos, Uzbekistán se metió al área colombiana con un centro por la izquierda que Eldor Shomurodov conectó de primera, pero su disparo fue rechazado por Camilo Vargas. El portero colombiano no pudo contener y con la cabeza, Abbosbek Fayzullaev celebró el primer gol en la historia de Uzbekistán en un Mundial para el 1-1 parcial.

UZBEKISTAN'S FIRST-EVER FIFA WORLD CUP GOAL! 🇺🇿



Abbosbek Fayzullaev scores a truly historic goal to draw his team level with Colombia! pic.twitter.com/ac7JfdeId4 — FOX Sports (@FOXSports) June 18, 2026

Sin embargo, Colombia no se dejó espantar y solo unos minutos después volvió a ponerse arriba con un gol de Díaz. Al aprovechar un mal saque de banda de Uzbekistán, que permitió el contragolpe colombiano, Gustavo Puerta recuperó el balón en la media cancha y él mismo envió el pase para que el guajiro anotara el 2-1 con un disparo a su derecha y celebrar a rabiar su primer gol en un Mundial a los 65 minutos.

LUCHOOO TO THE RESCUE! 🇨🇴



Luis Díaz's goal provides the immediate response for Colombia! pic.twitter.com/gmF2TQrcot — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

“Se me vinieron muchísimas cosas del pasado. Trabajé para esto, luché para estar acá en estos momentos y bueno, hoy estoy cumpliendo el sueño de pequeño de jugar un Mundial con mi Selección, con mi país”, dijo ‘Lucho’. “Y qué más bonito que poder aportarle con un gol, con una asistencia. Pero bueno, rescato muchísimo lo que hizo el equipo porque creo que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Somos un grupo muy unido. Trataremos de ir mejorando partido a partido y nada, muy, muy contento”.

Cuando solo faltaban segundos para la culminación del encuentro, Cucho Hernández no dio por perdido el balón, por la derecha, y peleó hasta lograr un centro que Jaminton Campaz conectó un cabezazo. La anotación hizo volver a hacer estallar el Azteca para el 3-1 final que despidió a los aficionados bailando y cantando.

“Es muy importante este primer partido ganarlo para estar en primer lugar”, dijo el atacante de Bayern Munich. “Hemos hecho un partido correcto. Hemos controlado la primera parte. Ellos luego, en la segunda mitad, mejoraron muchísimo. Sabíamos que esto podía pasar, es normal, es el primer partido. Ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno, ir paso a paso, mantener los pies sobre la tierra”.

Now that's how you end a night of FIFA World Cup action 🔥



Colombia with a beauty to seal it pic.twitter.com/HBeFVWA6QW — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

Colombia llegó a su debut mundialista después de completar una eliminatoria sudamericana sólida y consistente bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El conjunto cafetero aseguró su clasificación entre los primeros lugares de la tabla de CONMEBOL, cerrando el proceso por encima de selecciones tradicionales como Brasil y Uruguay.

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La clasificación confirmó la recuperación de un equipo que había quedado fuera de Catar 2022 y que, desde la llegada de Lorenzo, volvió a competir con regularidad frente a las principales potencias del continente.

El camino hacia el Mundial también estuvo respaldado por una generación que combina experiencia y madurez competitiva. Luis Díaz se consolidó como la principal referencia ofensiva, mientras que James Rodríguez mantuvo un papel importante como líder del grupo.

La selección colombiana llegó a Norteamérica con la confianza reforzada tras alcanzar la final de la Copa América 2024 y sostener una etapa de crecimiento que le permitió regresar a la élite internacional después de ocho años de ausencia en la Copa del Mundo.

Para Uzbekistán, el encuentro representa el momento más importante de su historia futbolística. La selección asiática consiguió por primera vez la clasificación a una Copa del Mundo tras décadas de intentos fallidos y varias eliminaciones dolorosas en las fases finales de la clasificación asiática.

El boleto quedó sellado en 2025 y convirtió a Uzbekistán en el primer país de Asia Central en alcanzar un Mundial, un logro que fue celebrado como un acontecimiento nacional.

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro aterrizó en el torneo apoyado en una estructura defensiva ordenada y en jugadores que han comenzado a ganar protagonismo fuera de su país, entre ellos el defensor Abdukodir Khusanov y el capitán Eldor Shomurodov.

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Su clasificación fue producto de una campaña estable en Asia, donde terminó entre los mejores equipos del proceso eliminatorio. En los meses previos al Mundial, Uzbekistán utilizó partidos de preparación para afinar un grupo que buscará competir desde el orden táctico y la disciplina colectiva en su primera experiencia mundialista.

Colombia enfrentará a Congo (8 p.m. PT) el próximo 23 de junio en el Estadio Guadalajara, mientras que Uzbekistán va ante Portugal (11 a.m. PT) en el Houston Stadium.