Colombianos se adueñan del Estadio Ciudad de México en debut mundialista

Los aficionados colombianos llenaron el Estado Ciudad de México pagando cifras enormes por sus entradas.

Desde un día antes, miles de aficionados colombianos, varios sin boleto, conquistaron el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para el tradicional “banderazo” que se acostumbra a realizar 24 horas antes del partido de los equipos latinoamericanos en competencias de alto nivel.

En el mismo escenario donde se han celebrado grandes victorias mexicanas, debajo del Ángel de la Independencia, muchos desafiaron la lluvia; el día del partido, el miércoles, nuevamente vencieron las inclemencias del clima, así como los bloqueos que existen en la ciudad y el caos que vive la Ciudad de México en época mundialista.

Tal como se esperaba, el Estadio Ciudad de México estuvo repleto de aficionados colombianos, quienes representaron la mayoría de los 83,000 presentes en el histórico inmueble, que ya estaba repleto faltando más de una hora para el duelo de Colombia ante Uzbekistán.

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Cristian Parada y Óscar Mauricio García, quienes llegaron de Labateca, al norte de Santa Fe, arribaron desde tempranas horas para presenciar el regreso de la selección cafetera a un Mundial tras la participación en Rusia 2018 y la eliminación en Qatar 2022.

“Hoy por hoy, James (Rodríguez) es el más importante de la historia, pero ahora tenemos a Lucho Díaz, quien va a ser la estrella del Mundial”, dijo Parada.

“Tenemos que llegar a semifinales”, añadió el hincha cafetero.

“Hoy no importa que llueva, hoy estamos 100% acompañando a nuestra Colombia”, indicó García.

La llegada también representó la oportunidad para que muchos colombianos que ya radican en la Ciudad de México pudieran ver a su selección.

“Yo me mudé aquí hace tres meses especialmente para el Mundial”, dijo Mariana Bedoya, una de las organizadoras del “banderazo colombiano” en su primer Mundial y creadora de contenido en México.

“Yo le apuesto mucho a mi selección, yo tengo fe”, dijo Dahiana Rico, una modelo colombiana originaria de Pereira, quien dijo que pagó más de $1,000 dólares por su boleto y que tiene cuatro años viviendo en tierras mexicanas.

