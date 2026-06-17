Columna: Colombianos se emocionan y sienten a México como su casa

Hinchas colombianos se reúnen en Ciudad de México el martes 16 de junio de 2026, un día antes del debut de la selección de su país ante Uzbekistán en el Mundial.

El partido del miércoles entre la Selección Colombia y su similar de Uzbekistán todavía no ha iniciado y miles de sudamericanos ya se encuentran celebrando en la capital mexicana. Los colombianos se emocionan y sienten a México como su casa, invadiendo el Paseo de la Reforma, que este martes se convirtió en un barrio de Cali o Bogotá.

Desde las 5 p.m., las calles de Paseo de la Reforma, desde el Bosque de Chapultepec hasta el Monumento a la Revolución, fueron cerradas para que miles de cafetaleros pusieran cumbia y salsa y bailaran bajo la mirada del Ángel de la Independencia.

Para Juan Ortiz de Cali, que vino por primera vez a nuestro país, la diversidad cultural de México es increíble y se enamoró de la gastronomía.

Anuncio

“Del chile que pica”, dijo al confesar que lo que más le ha gustado son los tacos al pastor y las quesadillas.

“Nos hemos encontrado con un país increíble, dondequiera que vamos, se siente el amor del mexicano al colombiano y nos sentimos como en casa”.

Durante el gran banderazo cafetalero, los visitantes aprendieron a bailar “Payaso de Rodeo” y “La Chona”.

Y la lluvia no fue obstáculo para que continuara la fiesta. Lo que comenzó como una llovizna ligera se convirtió en tormenta y las celebraciones tuvieron que continuar bajo los techos de los bares y los restaurantes.

Los aficionados colombianos se reúnen un día antes del partido de su selección contra Uzbekistán en el Mundial de fútbol, que se disputará en Ciudad de México el martes 16 de junio de 2026.



(Eduardo Verdugo / Ap Photo/eduardo Verdugo)

“Es que es un lugar maravilloso”, dijo Silvia López, de Barranquilla. “Yo vine al Mundial pensando que seríamos rivales y los mexicanos me sorprendieron haciéndome sentir parte de su vida. Yo estoy sumamente agradecida por las muestras de afecto”.

Se espera que en el Estadio Azteca haya al menos 65 mil fanáticos colombianos para el enfrentamiento ante Uzbekistán, que cerrará la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombianos se emocionan y sienten a México como su casa, eran pasas las 10 de la noche y seguían cantando bajo el Ángel de la Independencia que una “Colombia, unida, jamás será vencida”.