Javier Aguirre: No me gusta depender de los demás; si tú no te encargas de hacerlo, nadie más lo hará por ti

Antes del torneo, el entorno de la selección mexicana debatía si el tercer ciclo de Javier Aguirre al frente del equipo era la decisión correcta. Dos partidos después, el técnico tiene a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El triunfo del jueves por 1-0 sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara convirtió al conjunto anfitrión en la primera selección del torneo en asegurar matemáticamente su clasificación, además de garantizar el liderato del Grupo A con una jornada de anticipación. Luis Romo fue el autor del gol que le dio a los mexicanos los seis puntos y los deja arriba de la tabla.

El Tri cerrará la primera ronda ante Checchia (8 p.m. PT) en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles, 24 de junio.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Aguirre habló menos del resultado y más del recorrido que lo llevó hasta este momento. A sus 67 años y con tres Copas del Mundo dirigidas con México, explicó que la experiencia le permitió afrontar un partido que definió como eminentemente táctico.

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“Siempre he intentado que mi equipo juegue, ayudar al desarrollo de los futbolistas y de la selección”, señaló Aguirre.

Para el entrenador, la clasificación representa el trabajo acumulado durante más de tres décadas en los banquillos y el respaldo de un grupo de jugadores que respondió en un escenario de máxima exigencia.

El técnico también reconoció que el pase a la siguiente ronda alivia el ambiente alrededor del equipo después de las dudas que existían antes del Mundial. Sin hablar de reivindicaciones personales, recordó que el fútbol suele juzgar únicamente el resultado más reciente.

“Si ganas eres el mejor, si pierdes eres el peor”, comentó el entrenador mexicano.

Aguirre insistió en que mantiene la tranquilidad porque considera que su forma de trabajar no ha cambiado y que el equipo encontró la recompensa en un partido de pocos espacios y mucha disciplina táctica.

Con la clasificación asegurada, Aguirre ya mira hacia el último compromiso de la fase de grupos frente a Checchia. Anticipó que no modificará su idea futbolística pese a que México ya no tiene la presión de conseguir el boleto.

En su análisis, el siguiente rival llegará con una necesidad competitiva distinta, mientras que el Tri buscará mantener el funcionamiento que le permitió sumar dos victorias consecutivas y dos porterías imbatidas en el arranque del campeonato.

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Del lado surcoreano, el entrenador Hong Myung-bo evitó buscar excusas y centró su análisis en la jugada que decidió el partido. Aunque explicó que todavía no había revisado en detalle la acción del gol, admitió que el equipo cometió pequeños errores encadenados en una zona del campo donde previamente había advertido que perder la posesión podía resultar decisivo.

El entrenador explicó que uno de los puntos centrales de la preparación consistió precisamente en evitar pérdidas cerca de su propia área ante la presión alta de México.

Según relató, durante la charla previa insistió en que los primeros 20 minutos serían fundamentales y consideró que sus jugadores cumplieron esa parte del plan. Incluso sostuvo que, con el paso de los minutos, Corea del Sur logró equilibrar el encuentro y generar oportunidades antes de quedar en desventaja.

“Después de que el ritmo del partido se inclinara a nuestro favor... Tanto en la presión general como en el juego en sí, fuimos capaces de generar muchas oportunidades”, acertó el entrenador surcoreano. “Aunque terminó siendo un partido muy frustrante y nos queda el sabor amargo por los balones perdidos, no hay tiempo para lamentarse. Nos queda un último partido por delante, así que nos prepararemos bien”.

Hong lamentó que el esfuerzo colectivo no se tradujera en un mejor resultado, pero dejó claro que el equipo no puede detenerse a pensar demasiado en la derrota.

“No hay tiempo para lamentarse”, afirmó, recordando que aún queda un partido para definir la clasificación. En ese sentido, adelantó que el cuerpo técnico pondrá el énfasis tanto en los aspectos tácticos como en la fortaleza mental del grupo para afrontar el cierre de la fase de grupos.

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Corea del Sur buscará la clasificación ante Sudáfrica (8 p.m. PT) – en la jornada del 24 de junio– que con un punto en su haber aún tiene opción de meterse a la siguiente ronda.

