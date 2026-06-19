Manifestantes en Guadalajara acusan a patrocinador del Mundial de ‘lavar su imagen’ con la Copa del Mundo; planean protestas en L.A.

Familiares de desaparecidos, activistas y grupos comunitarios se reunieron en Guadalajara para protestar contra uno de los patrocinadores del Mundial.

Mientras en el Estadio de Guadalajara se celebraba el partido del jueves, en el que México venció a Corea del Sur, manifestantes mostraban un punto de vista muy diferente sobre la implicación de la Copa del Mundo de FIFA en esta ciudad.

Comunidades, defensores del clima y trabajadores salieron a manifestarse en esta sede mundialista contra lo que califican de “lavado de imagen a través del deporte” por parte de uno de los patrocinadores oficiales del Mundial 2026, en medio de señalamientos de presuntas irregularidades en su cadena de suministro.

Los organizadores de las protestas argumentan que la empresa Hyundai-Kia debe cuestionar a su proveedor, Ternium, y sacarle una “tarjeta roja”. Ternium es acusado por las manifestantes de violar los derechos humanos, incluidos supuestos vínculos con la desaparición de dos activistas del medio ambiente.

Anuncio

La jornada de manifestaciones comenzó el jueves con una concentración a las 5 p.m. en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, previa al partido entre México y Corea del Sur. Los participantes buscaron visibilizar los casos de personas desaparecidas en Guadalajara y un supuesto vínculo con la empresa global Ternium, una de las principales proveedoras de mineral de hierro para Hyundai-Kia, al oponerse a sus actividades mineras de esa compañía.

Un informe de 2025 del grupo ecologista Mighty Earth criticó la participación de Hyundai en lo que describió como una “cadena de suministro de acero sucia”, ya que la empresa automovilística surcoreana es uno de los principales compradores de mineral de hierro de Ternium para su uso en la producción de acero. Ternium ha sido objeto de repetidas críticas de grupos activistas por su supuesto impacto medioambiental destructivo y por sus políticas de gobierno corporativo, así como por la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ocurrida hace tres años en México.

Los asistentes portaron carteles con nombres y fotografías de defensores ambientales cuya desaparición forzada se ha vinculado a la industria del acero.

Se calcula que en México más de 130,000 personas han desaparecido en los últimos 20 años, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Mariachis sostienen pósteres en los que se recuerda la desaparición de dos activistas del medio ambiente en Guadalajara: Ricardo Lagunes Gasca, abogado y defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder comunal nahua y activista.



(Fair Steel Coalition

)

“(Hyundai) intenta limpiar su imagen a través del patrocinio del Mundial. Pero los hechos están ahí: Hyundai está vinculada a abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en México, Brasil, Estados Unidos y otros países. Al asociarse con proveedores de acero como Ternium, su eslogan de ‘hacer lo correcto por la humanidad’” pierde credibilidad”, dijo Diana Figueroa, representante de Fair Steel Coalition, una de las organizadoras de las manifestaciones del jueves, quien señaló que la desaparición forzada de media docena de defensores del medio ambiente en el sur de México y la contaminación atmosférica mortal en Río de Janeiro y Monterrey se le atribuyen a Ternium.

“Hyundai no puede utilizar el Mundial para ‘blanquear’ su acero contaminante. En toda América y Asia, las comunidades se enfrentan a la contaminación tóxica y a graves problemas de salud derivados de la cadena de suministro de acero a base de carbón de Hyundai. En México, líderes indígenas y activistas han desaparecido o han sido asesinados tras cuestionar las operaciones mineras vinculadas a Ternium”, expresó Matthew Groch, de Mighty Earth.

Al momento de la publicación de este artículo, la compañía Ternium no había respondido a las acusaciones de los manifestantes, mientras que Hyundai sí lo hizo mediante un comunicado.

Manifestantes de grupos en busca de desaparecidos durante las protestas previas al partido de México de la Copa del Mundo en Guadalajara. (Fair Steel Coalition)

“En Hyundai, nos comprometemos a exigir a nuestros proveedores que cumplan con los más altos estándares y aplicamos un estricto Código de Conducta para Proveedores. Tanto nosotros como nuestras filiales seguimos llevando a cabo formación continua, auditorías y procesos de diligencia debida en la cadena de suministro para identificar y abordar posibles problemas en todas nuestras operaciones globales”, expresó Michael Stewart, director de comunicaciones de Hyundai.

Guadalajara tampoco será la única ciudad en la que se lleve a cabo este tipo de manifestaciones en torno al patrocinador del Mundial.

El 5 de julio habrá en Monterrey un partido de fútbol simbólico y un concierto en el Parque Fundidora, para señalar a Ternium como supuestamente una de las empresas más contaminantes de la ciudad.

El 9 de julio, previo a un partido de cuartos de final del Mundial en Los Ángeles, las manifestaciones se centrarán en presuntas violaciones de derechos humanos y laborales en la cadena de suministro de Hyundai, entre ellas supuestos casos de trabajo infantil, tráfico laboral y trabajo en prisiones documentados.

Los manifestantes también señalaron el uso de robots por parte de Hyundai en sedes del Mundial, así como el impacto del torneo en trabajadores y comunidades locales, incluyendo denuncias de explotación laboral y el incremento del costo de la vivienda en las ciudades sede. Las organizaciones Public Citizen y Jobs to Move America exigieron a Hyundai transparencia sobre qué tipo de datos recopilan los robots desplegados en los estadios del Mundial.

Hyundai, en respuesta a las acusaciones de recolección de datos, dijo en un comunicado que se está enfocando en la campaña “Next Starts Now”, en la que está “utilizando la movilidad, la robótica, la tecnología y los programas de participación para conectar a las personas con la emoción del evento”.

De acuerdo con una entrevista de Milenio con Hyundai México, la compañía surcoreana ha registrado mayores ventas gracias al patrocinio de la FIFA.

