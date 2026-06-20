Columna: El Mundial en México está enamorando a los extranjeros

Los aficionados al fútbol posan para las fotos en el casco histórico de Monterrey (México), el viernes 19 de junio de 2026, antes del partido del Mundial de fútbol entre Túnez y Japón.

Ya se ha dicho que todos los mundiales deberían de ser organizados en este país. La diversidad cultural del país junto a la increíble atmósfera de amistad, ha hecho que el Mundial en México esté enamorando a los extranjeros.

Desde un pato que vende aguas en la Ciudad de México hasta los coreanos que encontraron el amor en Guadalajara y los suecos que se unieron a causas que muchas veces ni siquiera nuestros mismos paisanos olvidan, ese es el país que está rompiendo corazones y que parece que hará que varios miles de extranjeros cambien de código postal por uno en nuestro país.}

Para Aran, un uzbeko que llegó a México tras una escala en Estados Unidos, “todo es diferente acá. La cultura es mejor, la comida es mejor y también la gente es mucho más amable”.

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El visitante de Asia Central estaba contento de ver a su país pisar el Estadio Azteca y se sorprendió de la calidez de la población local diciendo que “pensaba que por la diferencia de idiomas no iba a poder entenderme, pero tengo varios días en México y no hablo español y todo mundo me entiende”.

Madina, proveniente de Tashkent, aseguró que “la comida está mucho más rica acá, allá probé Taco Bell y acá los tacos de verdad, hasta la Coca-Cola sabe mejor”.

La fanática uzbeka, afirmó que “en México siempre hay fiesta, la gente puede andar en la calle celebrando, no como en Estados Unidos que todo es solo en el estadio”.

Por su parte, Rustam aseguró que la única razón por la que vino a México es que la visa es mucho más fácil que en Estados Unidos y Canadá, por lo que no se arrepiente de que esa restricción se haya convertido en su mejor aliado y lo haya permitido visitar nuestro país.

“Es excelente”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. “No sabía lo que me iba a encontrar aquí y ahora me dan ganas de regresar y visitarlo cuando no haya mundial”.

El Mundial en México está enamorando a los extranjeros y apenas va una semana de competencia. Seguramente muchos más se sumarán a este sentimiento y después de la Copa del Mundo habrá miles de personas que se queden a probar el sueño mexicano y disfruten la vida como lo hacen todos nuestros paisanos.

