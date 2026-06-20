Diez lugares para descubrir Guadalajara más allá de los eventos del Mundial

Quien viaje a Guadalajara por el Mundial 2026 encontrará una ciudad que vive el fútbol con intensidad, pero también una de las capitales culturales y gastronómicas más importantes de México.

A pocos minutos de los estadios hay museos, barrios históricos, parques, mercados y restaurantes que permiten conocer otra cara de la ciudad.

Los aficionados colombianos, congoleños, españoles, uruguayos y uno que otro curioso, visitarán Guadalajara para ver a sus selecciones para participar en el Mundial 2026. Y aunque no todo es fútbol, los fans podrán disfrutar de la ciudad más allá del Estadio Guadalajara, los FanFests, Banderazos o puntos de encuentros.

Estas son 10 opciones para aprovechar el viaje:

1. Hospicio Cabañas

Ubicación: Plaza Tapatía, Centro Histórico.

Horario: Martes a domingo, de 10 a.m. a 5 p.m. (el recinto permanece cerrado los lunes).

Es el edificio más emblemático de Guadalajara y Patrimonio Mundial de la UNESCO. En su interior se encuentran los 57 murales de José Clemente Orozco, entre ellos El Hombre de Fuego, considerado una de las obras maestras del muralismo mexicano. Vale la pena recorrer con calma sus patios y salas de exposiciones temporales.

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2. Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento

Ubicación: Avenida López Cotilla, colonia Americana.

Horario: Generalmente abierto desde primeras horas de la mañana hasta la noche; las misas y visitas varían durante el día.

Su arquitectura neogótica llama la atención desde varias cuadras de distancia. Los fines de semana es común encontrar pequeños mercados, cafeterías y músicos alrededor de la plaza. Si coincide la hora, vale la pena esperar el funcionamiento del reloj con figuras mecánicas instalado en la fachada.

3. Mercado Libertad San Juan de Dios

Ubicación: Sector San Juan de Dios.

Horario: Aproximadamente de 8 a.m. a 8 p.m., aunque algunos locales manejan horarios distintos.

Es el mercado techado más grande de Latinoamérica y probablemente el mejor lugar para entender la cocina popular tapatía. Aquí conviven puestos de birria, tortas ahogadas, carne en su jugo, dulces típicos y artesanías con cientos de pequeños comercios. Más que una visita turística, es una experiencia cotidiana de Guadalajara.

4. Bosque Los Colomos

Ubicación: Zapopan, a unos minutos del centro de Guadalajara.

Horario: Todos los días, aproximadamente de 6 a.m. a 6:30 p.m.

Cuando el ruido de la ciudad cansa, Los Colomos ofrece senderos arbolados, áreas para correr, lagos y un pequeño jardín japonés que suele ser uno de los rincones más fotografiados del parque. Es una buena opción para caminar temprano o descansar después de un partido.

5. Centro Histórico de Guadalajara

Ubicación: Zona Centro.

Horario: Espacio público abierto las 24 horas.

Más que un solo punto, es un recorrido que conecta la Catedral, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, la Plaza de Armas, la Plaza de la Liberación y el Teatro Degollado. Todo puede se recorrer caminando en una mañana y permite apreciar buena parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

6. San Pedro Tlaquepaque

Ubicación: Al sureste de Guadalajara.

Horario: La calle Independencia permanece abierta todo el día; comercios y galerías suelen operar entre las 10 a.m. y las 8 p.m.

Las calles empedradas, las galerías de arte, las tiendas de artesanía y la música de mariachi hacen de Tlaquepaque uno de los paseos favoritos tanto para visitantes como para habitantes locales. Es un excelente sitio para comprar cerámica, vidrio soplado y piezas elaboradas por artesanos jaliscienses.

7. Kamilos 333

Ubicación: Colonia Santa Teresita.

Horario: Todos los días, de 9 a.m. a 10 p.m.

Si el objetivo es probar la tradicional carne en su jugo, este restaurante es uno de los nombres más recomendados por los tapatíos. El platillo se sirve con frijoles, tocino, cebolla y tortillas recién hechas, una combinación que forma parte de la identidad gastronómica de Guadalajara.

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8. El Pilón de los Arrieros

Ubicación: Centro Histórico.

Horario: De 8:30 a.m. a 9:30 p.m. (domingo hasta las 9 p.m.).

Es uno de los restaurantes tradicionales para probar cocina jalisciense. En su menú destacan las tortas ahogadas, la birria y otros platillos regionales preparados con recetas que llevan décadas formando parte de la cocina local.

9. Paseo Chapultepec

Ubicación: Avenida Chapultepec.

Horario: Espacio público abierto todo el día; la actividad gastronómica y nocturna comienza principalmente por las tardes.

Chapultepec concentra cafeterías, librerías, restaurantes, bares y galerías independientes. Los fines de semana suele instalarse un corredor cultural con diseñadores, artistas y músicos locales. Es uno de los lugares preferidos por la población joven de la ciudad.

10. Acuario Michin Guadalajara

Ubicación: Parque Alcalde.

Horario: Habitualmente de 10 a.m. a 6 p.m.

Además de exhibiciones marinas y de agua dulce, ofrece actividades interactivas y espacios dedicados a la conservación de especies mexicanas. Es una alternativa para familias o para quienes viajan con niños y buscan una actividad distinta entre partido y partido.