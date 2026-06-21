Colombia no se confía: Congo obliga a mirar más allá del favoritismo

Colombia llega a su segundo compromiso del Mundial con la posibilidad de dar un paso casi definitivo hacia la siguiente ronda, pero dentro del cuerpo técnico el mensaje ha sido el mismo desde el inicio del torneo es que no hay espacio para relajarse.

El empate de la República Democrática del Congo frente a Portugal cambió la percepción sobre el rival africano y terminó por confirmar lo que el cuerpo técnico ya había detectado en el análisis previo y es que enfrente habrá un equipo con potencia física, calidad técnica y capacidad para competir de igual a igual.

Después del triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en el debut, Colombia lidera el Grupo K con tres puntos. Una victoria este martes (7 p.m. PT) en el Estadio Guadalajara la dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda, dependiendo también del resultado entre Portugal y Uzbekistán. Sin embargo, en la concentración cafetera nadie habla de cuentas. El enfoque está puesto exclusivamente en resolver un partido que consideran mucho más complejo de lo que indica el papel.

Luis Amaranto Perea, uno de los asistentes de Néstor Lorenzo, explicó que el análisis realizado sobre Congo confirma que será un rival con características similares a las que Colombia enfrentó recientemente, aunque con un nivel físico y técnico superior.

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“Si tú ves los últimos dos partidos que hemos jugado, el amistoso contra Jordania y ahora el primer partido del Mundial contra Uzbekistán, son estructuras parecidas. Siento que el Congo tiene jugadores que juegan en ligas importantes; no solamente es más físico, sino que técnicamente es mejor”, afirmó el asistente durante los entrenamientos de la selección cafetera el domingo en las instalaciones de Atlas FC de la Liga MX.

La igualdad conseguida por los africanos frente a Portugal respaldó esa lectura. Congo resistió largos pasajes de dominio portugués y castigó cada espacio que encontró al contragolpe, dejando claro que no necesita monopolizar la posesión para generar peligro.

Uno de los aspectos que más ocupa al cuerpo técnico colombiano es la manera de atacar una defensa que suele cerrar espacios con muchos hombres. Perea considera que la clave aparecerá cuando Colombia tenga el balón y logre imponer su ritmo, sin perder el equilibrio para evitar transiciones rápidas del rival.

También reconoció que las proyecciones ofensivas de los laterales congoleños pueden convertirse en una oportunidad para aprovechar la velocidad de Luis Díaz.

“Si él se proyecta puede ser una ventaja para nosotros porque tenemos a Lucho. A veces lo que parece una desventaja termina siendo una gran posibilidad”, explicó el exdefensor.

El mensaje interno, sin embargo, no gira alrededor de neutralizar a un futbolista específico. Perea insistió en que Colombia prepara los partidos pensando en el funcionamiento colectivo y no en resolver únicamente una situación táctica.

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Las críticas que surgieron después del segundo tiempo frente a Uzbekistán tampoco alteran la planificación. Algunos sectores señalaron que Colombia cedió demasiado terreno tras ir ganando, aunque Perea defendió la lectura del encuentro.

“No es que te metas atrás; el rival también juega. Cuando ellos tuvieron que dar espacios vinieron los goles. Estamos hablando de un Mundial. A todos les está costando”, señaló Perea.

El cuerpo técnico entiende que el margen de error en una Copa del Mundo es mínimo y que administrar ciertos momentos del partido también forma parte de la competencia.

En el plano anímico, Colombia transmite tranquilidad. Perea aseguró que el ambiente dentro del grupo es uno de los principales puntos fuertes del plantel.

“Hay mucha energía. No solamente los que juegan, sino los que no juegan tienen unas ganas enormes de competir. Eso habla de la salud del grupo”, dijo Perea, quien después del Mundial terminará su ciclo con la selección y tomará las riendas del Deportivo Independiente Medellín como director técnico.

El excentral también destacó el respaldo permanente de las familias, que han acompañado a los jugadores durante la concentración en Guadalajara.

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“Sabemos que es uno de los lugares donde nos refugiamos. Intentamos abrir el espacio para que estén cerca de ellos. Todo lo que sirva para estar bien y para ganar, bienvenido sea”, señaló Perea.

Uno de los momentos más sensibles dentro de la concentración ha sido el que atraviesa Juan Camilo Portilla.

El abuelo de Portilla falleció y el mediocampista le dedicó unas palabras en sus redes sociales desde la concentración: “Mi viejo Óscar, hoy elijo ser fuerte y seguir adelante luchando por tantos sueños de niño de los cuales tú fuiste parte. Cómo olvidar cada par de guayos que me comprabas porque mis padres no tenían para hacerlo; cómo olvidar los 600 pesos para las papas y la gaseosa que me dabas cada que te veía. Gracias por tanto amor, mi viejo. Solo vos y yo teníamos esa conexión que nadie entendía. Te amo con el alma y prometo no olvidarte jamás. Vivirán por siempre tantos y tantos recuerdos en mi mente y en mi corazón. Descansa en paz”.

Perea confirmó que el grupo ha acompañado al mediocampista durante un difícil momento personal y expresó su deseo de que pueda transformar esa situación en motivación si le corresponde participar.

“El grupo lo ha arropado. Ojalá este duelo que está viviendo le sirva como inspiración para que, si le toca entrar, nos pueda ayudar”, dijo Perea.

Desde el área táctica, Fernando Alloco coincidió en que Colombia deberá responder a un partido de mucho contacto físico, aunque considera que su equipo tiene herramientas suficientes para competir en ese terreno.

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“Tenemos jugadores que son muy buenos en los duelos y físicamente también, así que estamos tranquilos”, dijo Alloco.

El asistente argentino también reveló que la pelota detenida ocupa un lugar importante en la preparación, especialmente después de observar cómo Congo encontró el empate frente a Portugal precisamente mediante una acción que terminó marcando el rumbo del encuentro.

“Tenemos los recaudos necesarios, pero nosotros también somos muy fuertes en eso”.

Alloco destacó además el trabajo psicológico que realiza el grupo durante el torneo. Explicó que Colombia cuenta con una especialista que acompaña permanentemente a los futbolistas y considera que la estabilidad emocional será tan importante como el aspecto futbolístico en una competencia tan exigente.

“Seguimos una línea de trabajo y de juego. Sabemos la posibilidad que tenemos, pero vamos partido a partido”.

Sobre el crecimiento mostrado por Congo, Alloco fue claro al señalar que dentro del cuerpo técnico nadie quedó sorprendido.

“El Mundial viene marcando que todos los rivales son complicados. Nosotros no estamos para minimizar a nadie. Sabemos a lo que nos podemos enfrentar y el nivel de atención que debemos tener”, señaló Alloco.

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Esa parece ser la consigna que domina la concentración colombiana en Guadalajara. Aunque la tabla de posiciones y el favoritismo colocan a la selección sudamericana en una posición privilegiada, el empate congoleño frente a Portugal terminó por eliminar cualquier posibilidad de exceso de confianza.

Colombia sabe que tiene una oportunidad importante para acercarse a la clasificación, pero también entiende que enfrente tendrá a un rival que ya demostró que puede competir con cualquiera.