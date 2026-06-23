Con récord perfecto, Colombia festeja en Guadalajara y ya piensa en la Portugal de Cristiano Ronaldo

El colombiano Daniel Muñoz (2) celebra con sus compañeros Davinson Sánchez (23) y Luis Díaz (7) tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial entre Colombia y el Congo, disputado en Zapopan, cerca de Guadalajara (México), el martes 23 de junio de 2026.

Colombia sufrió más de lo esperado, pero al final encontró el gol que necesitaba. Daniel Muñoz definió al minuto 76 y le dio a la “tricolor” un triunfo de 1-0 sobre República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, resultado que le permitió sellar de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El técnico argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, se mostró satisfecho con el accionar de su equipo ante 45,358 aficionados, aunque reconoció que el encuentro fue más complicado de lo previsto frente a un rival que se replegó con disciplina durante la mayor parte del partido.

Con el resultado, Colombia llegó a seis puntos y se mantiene en la cima del Grupo K con récord perfecto. Ahora el conjunto cafetero se enfoca en su próximo rival: la Portugal de Cristiano Ronaldo, que el mismo martes golpeó 5-0 a Uzbekistán en Houston, con un doblete del astro portugués.

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Portugal quedó como segundo de grupo con cuatro unidades, mientras que RD Congo se mantiene con un punto y Uzbekistán continúa sin sumar. Colombia y Portugal definirán el liderato del Grupo K el sábado, 27 de junio, en Miami.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, candidato a ganar el Mundial. Será una prueba muy importante para nosotros, pero vamos a tener que usar otras herramientas a las que usamos hoy y las que usamos ante Uzbekistán, para estar a la altura de ese gran rival”, expresó Lorenzo tras el partido.

Ronaldo también acaparó la atención del martes al marcar en dos ocasiones, tras recibir críticas por no haber podido anotar ante RD Congo.

“Cristiano es un gran jugador; no se le puede descuidar. Es uno de los mejores definidores del mundo. Tendremos que tener mucho cuidado, pero Portugal tiene un equipo muy completo en todo sentido”, añadió el estratega colombiano.

Por su parte, Daniel Muñoz, autor del gol de la victoria, fue reconocido como Jugador del Partido.

“No ha sido nada fácil”, dijo Muñoz, defensor que se ha convertido en pieza clave del esquema de Lorenzo.

“Colombia es una familia, aquí, cuando se gana, ganan todos”, añadió el héroe de la noche en la Perla Tapatía.