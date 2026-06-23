México cierra fase de grupos sin presión pero espera cambios; Chequia, obligada a ganar

Con el primer lugar del Grupo A ya asegurado tras dos triunfos en dos partidos, la selección mexicana llega sin presión a su último compromiso de la fase de grupos y prepara rotaciones de jugadores de cara a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El Tri enfrentará a Chequia este miércoles en el Estadio Ciudad de México (6 pm PT, Telemundo/FOX).

El panorama es opuesto para Chequia, que suma apenas un punto tras perder 2-1 ante Corea del Sur y empatar 1-1 con Sudáfrica. El equipo europeo necesita una victoria ante México para avanzar a la siguiente ronda, ya sea como segundo o como mejor tercero.

“Son bravísimos los checos, son un equipo de mucho desgaste físico. Los vimos en sus dos partidos ante los rivales de grupo y no va a ser fácil”, advirtió Javier ‘Vasco’ Aguirre, técnico de la selección mexicana, sobre su último partido en la fase de grupos.

El técnico de México tendrá que barajar sus cartas de cara a lo que viene en la siguiente fase, de eliminación directa. Por ejemplo, el mediocampista mexicoamericano Brian Gutiérrez llega a este último partido de la fase de grupos con una tarjeta amarilla acumulada, por lo que Aguirre podría decidir no utilizarlo, pues las amonestaciones se borran al inicio de la siguiente fase, según los reglamentos de la FIFA.

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El duelo podría marcar el regreso de César Montes, quien fue expulsado ante Sudáfrica, mientras que el portero Guillermo Ochoa, en su sexto Mundial, podría ver minutos en una especie de homenaje a su trayectoria. Raúl Rangel tuvo una extraordinaria actuación ante Corea del Sur, por lo que aún se duda de si Ochoa tendrá minutos para participar en su sexta Copa del Mundo.

“Obviamente sería algo extraordinario, sería algo súper padre para ‘Memo’, es una leyenda de México, de la selección. Ha sido un jugador siempre dispuesto para la selección”, dijo Alexis Vega, jugador del Tri. “Al final creo que el ‘Vasco’ va a tomar la decisión, yo creo que los 26 que estamos acá si nos dan la oportunidad. Al que le toque creo que lo va a hacer de la mejor manera”.

Erik Lira, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Roberto Alvarado son los jugadores mexicanos que más han corrido en la selección mexicana en ambos partidos, por lo que son candidatos a descansar. Gallardo aparece entre los principales candidatos, pues el juvenil Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, podría reemplazarlo.

El jugador Luis Romo (7) celebra con el entrenador de México Javier Aguirre en un partido ante Corea del Sur en Zapopan, cerca de Guadalajara, México, el jueves 18 de junio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo / Ap Photo/eduardo Verdugo)

Edson Álvarez, que tuvo una buena actuación frente a Corea del Sur, es candidato a repetir como titular.

El otro que podría ver actividad es Santi Giménez, delantero del AC Milán, quien viene recuperándose de una lesión y solo tuvo 10 minutos de juego ante Corea del Sur. Gilberto Mora, 17, el jugador más joven del Mundial, podría ver acción desde un inicio.

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“El juego contra Chequia hay que jugarlo como una final, sabemos que Chequia lo necesita, pero nosotros nos estamos preparando. El acostumbrarse a ganar suma mucho”, dijo Santi Giménez en una entrevista el miércoles para TV Azteca.

México aún no conoce a su rival en la siguiente ronda, el cual será un mejor tercero. Su rival se conocerá hasta que se conozca la clasificación de los ocho mejores terceros que avanzarán a la ronda de 32.

Patrik Schick (10), de Chequia. (Mike Stewart / Ap Photo/mike Stewart)

Del lado checo, el técnico Miroslav Koubek apuesta por un esquema ordenado y físico, con Patrik Schick y Adam Hložek como referentes de un contraataque que buscará castigar cualquier error de México.

“Sabemos que México es uno de los mejores equipos en nuestro grupo, y también de locales será difícil. Pero creemos en un buen resultado y un buen final en la fase de grupos”, dijo Michal Sadilek, mediocampista del conjunto europeo.

Ya que Chequia necesita ganar para avanzar, eso indica que el equipo europeo atacará más de lo esperado, lo cual será peligroso para México, pero también dejará más espacios para que el equipo local pueda atacar. Chequia es especialmente complicada en balón parado, como demostró en sus dos duelos anteriores.

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Simultáneamente, Corea del Sur y Sudáfrica se enfrentarán en Monterrey (6 p.m., FS1/Peacock) en un partido que también definirá al resto del Grupo A. Los surcoreanos, con tres puntos, buscan asegurar el segundo lugar, mientras que Sudáfrica necesita ganar para pelear por un boleto como segundo o un cupo entre los mejores terceros. Una derrota coreana, combinada con un triunfo checo sobre México, dejaría al equipo de Son Heung-min fuera del torneo.

