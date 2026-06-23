‘San Daniel’ da el triunfo a Colombia ante Congo y asegura pase a dieciseisavos en el Mundial 2026

Otra vez Daniel Muñóz, otra vez apareció cuando más lo necesitaba Colombia al darle el triunfo de 1-0 la noche del martes en el Estadio Guadalajara.

En un partido que debía haber solucionado tempranamente, el juego se fue complicando poco a poco ante una República Democrática de Congo que se plantó y cerró los espacios de los colombianos.

El defensa fue el autor del único gol que hoy tiene a la selección Colombia como líder del Grupo K con seis puntos a falta de una fecha para terminar la primera vuelta de la Copa Mundial 2026 y le dio la clasificación a la siguiente fase de eliminación directa.

“Cuando todos queremos recibir el balón, cuando todo el mundo está en movilidad, en circulación por el campo, creo que ahí es donde se dan esos espacios”, dijo Muñóz tras el encuentro a los medios de comunicación. “Sabíamos que obviamente cuando nos encontramos con línea de cinco atrás, obviamente hay que moverlos de un lado para el otro, ser pacientes”.

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Para los congoleños, su portero Lionel Mpasi, se convirtió en la gran figura al atajar claras opciones de gol en gran tramo del juego, que fue válido para la segunda fecha de la primera ronda del Mundial 2026.

MUÑOZ THE HERO!



COLOMBIA TAKES THE LEAD LATE 🇨🇴 pic.twitter.com/LZgxOBssCw — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

El partido inició con un gran ritmo, con un Congo que trató de sorprender a menos de un minuto de juego cuando Edo Kayembe probó un zurdazo desde fuera del área que se fue desviado de la portería de Camilo Vargas.

Sin embargo, los colombianos tomaron de inmediato posesión del partido creando distintas oportunidades de gol como la de Muñóz un par de minutos después cuando tras un rebote dentro del área no pudo conectar de manera clara para empujar el balón dentro de la portería de los ‘Leopardos’.

El defensa continuaba empujando por otra oportunidad y tras dos acciones de cabeza logró anotar, pero el gol fue anulado por un fuera de lugar.

“Obviamente el ímpetu de la gente nos iba a llevar a querer ir siempre al frente, pero sabíamos que teníamos que manejar los tiempos, los manejamos muy bien, creamos muchas opciones de gol. Al final si tienes 10, 12 y metes una y metes otra, yo creo que ya con eso nos podemos ir satisfechos”.

El portero Lionel Mpasi empezaba a convertirse en figura tras una gran atajada a James Rodríguez. El capitán colombiano pegó un potente zurdazo de larga distancia y Mpasi apenas sacó con su mano izquierda.

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Luis Díaz también probó suerte a los 15 minutos con un potente derechazo que con un poco de suerte, Mpasi rechazó al tiro de esquina una vez más.

Tras la infame pausa de deshidratación, el juego pareció caer en un ritmo que no le convenía a los cafeteros con pases imprecisos y decisiones sin claridad. El bache le favorecía más a los congoleños.

Para la segunda mitad, Colombia siguió imponiendo las reglas de juego cuando Díaz tuvo una clara a los cuatro minutos de reiniciado el encuentro con un disparo cruzado con la zurda que rechazó Mpasi. El rebote quedó para Jhon Lucumí, quien la envió muy arriba del travesaño. Congo mantenía su estrategia de contragolpe.

El entrenador Néstor Lorenzo trató de darle profundidad a su equipo con la entrada de Juan Fernando Quintero por Rodríguez a los 60 minutos.

Cuando el desespero se apoderaba de los colombianos, nuevamente Muñóz, tal como lo hizo ante Uzbekistán, se ha convertido en el salvador de los cafeteros. El defensa abrió el marcador a los 76 minutos para recibir la ovación de su afición en Guadalajara.

Con una asistencia de Quintero, Muñóz se escabulló por la derecha, aprovechando el espacio que dejó la defensa congoleña y con la zurda cruzó un disparo raso que el portero no pudo contener y así poner el 1-0.

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“Darle la gloria y la honra a Dios porque cuando uno contribuye, contribuye siempre de corazón”, dijo Muñóz. “Porque aquí cada uno entrega lo mejor. Gracias a Dios me ha tocado la fortuna, he tenido el placer de poder marcar en estos dos partidos y ayudar al equipo, y de eso se trata: de que cada uno se entregue cada vez mejor, el uno por el otro”.

Tras la anotación, Congo arriesgó más y a los 90 minutos de juego cumplido, tuvo un disparo peligroso que el portero Vargas atajó para evitar la caída de su valla.

“Al final no importa el que marque, al final somos Colombia y yo creo que al final se ve una Colombia maravillosa dentro del campo”, dijo el defensa. “Yo creo que en el equipo hoy se vio eso. Al final estoy acá gracias a todo el aporte de todos mis compañeros y obviamente yo contribuyo siempre en lo mejor que yo pueda dar para aportarle a ellos, al equipo y a toda esta afición”.

Al iniciar el partido frente a Congo, James Rodríguez escribió una nueva página en la historia de la selección colombiana al disputar su décimo encuentro en una Copa del Mundo, igualando la marca de los legendarios Carlos Valderrama y Freddy Rincón. Si mantiene su presencia en el once titular, el mediocampista quedará como el jugador colombiano con más partidos mundialistas cuando enfrente a Portugal en la última jornada de la fase de grupos.

Detrás de ese registro aparecen el arquero suplente David Ospina, con nueve partidos en Copas del Mundo, y Juan Guillermo Cuadrado, quien también suma nueve apariciones, aunque no fue incluido en la convocatoria de Colombia para este Mundial.

La selección colombiana cerrará la primera fase contra Portugal en el Hard Rock Stadium el próximo sábado, 27 de junio, mientras que Congo va contra Uzbekistán en el Atlanta Stadium.

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¿Cómo llegaron?

A sabiendas de que Portugal había logrado su primer triunfo horas antes ante Uzbekistán, Colombia salió a la cancha del Estadio Guadalajara con la convicción de que un triunfo iba a ser necesario para mantenerse en el liderato del Grupo K.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó a esta segunda jornada después de imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut, un encuentro en el que mostró momentos de muy buen fútbol, aunque también dejó escapar el control durante algunos pasajes del complemento, pero logró hacer lo suficiente para alcanzar sus primeros tres puntos y asumir el liderato del grupo antes de este compromiso ante Congo.

Ese estreno dejó sensaciones positivas, pero también varias conclusiones para el cuerpo técnico. Colombia encontró soluciones ofensivas, generó numerosas opciones de gol y confirmó el buen momento de varios de sus futbolistas, aunque también evidenció desajustes defensivos cuando el rival aceleró el ritmo.

Del otro lado aparece una selección que llegó fortalecida por uno de los resultados más llamativos de la primera fecha. La República Democrática del Congo empató 1-1 con Portugal y dejó una grata impresión en su regreso a una Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Sébastien Desabre mostró orden táctico, carácter para sobreponerse a la presión de uno de los favoritos del grupo y encontró el empate gracias a Yoane Wissa, autor del primer gol de su país en la historia de los Mundiales.

Ese desempeño convirtió al conjunto africano en un rival de cuidado. Su capacidad para defender en bloque, cerrar espacios y atacar con velocidad en las transiciones quedó demostrada frente a Portugal, por lo que Colombia sabía desde antes del silbatazo inicial que enfrentaría un desafío muy distinto al de su presentación contra Uzbekistán.

