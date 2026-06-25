Columna: Lumumba Vea, el hombre que une a México, Colombia y el Congo

El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba antes del encuentro mundialista ante Colombia, el martes 23 de junio de 2026, en Guadalajara, México.

En cada Mundial hay varias figuras que se vuelven virales, ya sea por su extravagancia o por la calidad de sus acciones, y un fanático de la República Democrática del Congo es una de ellas. Lumumba Vea, el hombre que une a México, Colombia y el Congo.

Y es que Lumumba Vea representa aquello que los colonizadores del Congo quisieron borrar: la inquebrantable fuerza de los congoleños, que sufrieron durante siglos la opresión europea. El fanático “que se queda quieto” lo hace así durante 90 minutos, para rendir un homenaje a Patrice Émery Lumumba, un ícono de la RD Congo que fue fusilado por haberse pronunciado en contra del colonialismo europeo y estadounidense.

Lumumba Vea significa “Lumumba Vive” y vaya que lo hace a través de este aficionado, que cuando llegó a las inmediaciones del Estadio Guadalajara fue recibido en medio de aplausos y con una solicitud enorme de “selfies” y fotografías con los asistentes.

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Al grito de “¡Congo, Congo, Congo!” el representante congoleño vestía sus mejores ropas y saludaba a los aficionados tanto mexicanos como colombianos que se dieron cita para este juego de la Copa Mundial de la FIFA.

Algunos tenían claro quién era y lo que representaba, ya que él había estado ya en esta ciudad antes del Mundial, cuando su equipo ganó el repechaje y la oportunidad de estar en la justa.

Pero quienes no sabían, preguntaban a sus vecinos en la fila rumbo al estadio y se daban cuenta de la importancia de este personaje y de la lucha por hacer visible su homenaje a un héroe que luchó contra todo y contra todos.

Ya durante el partido Lumumba Vea soportó no solo 90 minutos en la misma posición, sino que tuvo que aguantar un aguacero que cayó en el Estadio Guadalajara y que lo dejó mojado, pero que nunca logró quebrarlo como hace décadas nunca nadie pudo quebrar a PAtrice Émery Lumumba.

Lumumba Vea, el hombre que une a México, Colombia y el Congo nos recuerda que el futbol no solo es la manifestación de los mejores atletas del planeta y lo que pueden hacer en una cancha, sino también de las luchas que varias naciones pelean y que se hacen visibles ante el mundo en este tipo de eventos.

