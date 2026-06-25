Columna: Lumumba Vea, el hombre que une a México, Colombia y el Congo
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GUADALAJARA. — En cada Mundial hay varias figuras que se vuelven virales, ya sea por su extravagancia o por la calidad de sus acciones, y un fanático de la República Democrática del Congo es una de ellas. Lumumba Vea, el hombre que une a México, Colombia y el Congo.
Y es que Lumumba Vea representa aquello que los colonizadores del Congo quisieron borrar: la inquebrantable fuerza de los congoleños, que sufrieron durante siglos la opresión europea. El fanático “que se queda quieto” lo hace así durante 90 minutos, para rendir un homenaje a Patrice Émery Lumumba, un ícono de la RD Congo que fue fusilado por haberse pronunciado en contra del colonialismo europeo y estadounidense.
Lumumba Vea significa “Lumumba Vive” y vaya que lo hace a través de este aficionado, que cuando llegó a las inmediaciones del Estadio Guadalajara fue recibido en medio de aplausos y con una solicitud enorme de “selfies” y fotografías con los asistentes.
Al grito de “¡Congo, Congo, Congo!” el representante congoleño vestía sus mejores ropas y saludaba a los aficionados tanto mexicanos como colombianos que se dieron cita para este juego de la Copa Mundial de la FIFA.
Algunos tenían claro quién era y lo que representaba, ya que él había estado ya en esta ciudad antes del Mundial, cuando su equipo ganó el repechaje y la oportunidad de estar en la justa.
Pero quienes no sabían, preguntaban a sus vecinos en la fila rumbo al estadio y se daban cuenta de la importancia de este personaje y de la lucha por hacer visible su homenaje a un héroe que luchó contra todo y contra todos.
Ya durante el partido Lumumba Vea soportó no solo 90 minutos en la misma posición, sino que tuvo que aguantar un aguacero que cayó en el Estadio Guadalajara y que lo dejó mojado, pero que nunca logró quebrarlo como hace décadas nunca nadie pudo quebrar a PAtrice Émery Lumumba.
Lumumba Vea, el hombre que une a México, Colombia y el Congo nos recuerda que el futbol no solo es la manifestación de los mejores atletas del planeta y lo que pueden hacer en una cancha, sino también de las luchas que varias naciones pelean y que se hacen visibles ante el mundo en este tipo de eventos.