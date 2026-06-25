Uruguay pelea por su vida ante España en Guadalajara

El técnico de Uruguay Marcelo Bielsa durante el partido contra Cabo Verde por el Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El Grupo H del Mundial 2026 llega a su última fecha con todo en juego, cuando Uruguay y España se midan el viernes (5 p.m., Hora del Pacífico, FOX/Telemundo) en el Estadio Guadalajara, en uno de los partidos más esperados de la primera ronda.

Con seis puntos, España tiene prácticamente asegurado el boleto a los dieciseisavos de final y puede sellar el primer lugar del grupo con una victoria, o incluso con un empate, siempre que Cabo Verde no logre una goleada amplia ante Arabia Saudita en el otro encuentro de la jornada que se jugará simultáneamente (6 p.m., FS1/Peacock). La Roja, vigente campeona de Europa, viene de responder con autoridad tras un empate sin goles en su debut ante Cabo Verde, al golear 4-0 a Arabia Saudita en su segundo compromiso.

Uruguay, por su parte, también comenzó el torneo con un tropiezo, pero, a diferencia de España, no logró recuperarse después. La Celeste fue sorprendida por Arabia Saudita en su debut, al que solo pudo empatar 1-1, y luego igualó 2-2 ante el debutante Cabo Verde.

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“Es una final, donde ningún detalle puede no considerarse”, dijo Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay. “La disposición para disputar cada metro, cada pelota, va a ser máxima”.

El conjunto de Bielsa marcha segundo en el grupo con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, y necesita al menos un empate para asegurar su lugar en la siguiente ronda. Una derrota lo dejaría a merced de otros resultados y con solamente dos puntos, estaría empacando sus maletas a casa pues no le alcanzaría para ser un mejor tercero.

Bielsa señaló que independientemente de los resultados, Uruguay tuvo muy buenas oportunidades al atacar a Arabia Saudita y también ante Cabo Verde.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, dirige un entrenamiento en Guadalajara, México, el jueves 25 de junio de 2026 (AP Foto/Refugio Ruiz) (Refugio Ruiz / Ap Photo/refugio Ruiz)

“No desconozco que contra Arabia concedimos un tiempo. No desconozco que en el partido ante Cabo Verde tuvimos altibajos. El perfil que queremos que tenga el equipo, que sea dinámica, posesión, recuperación rápida, que podamos conseguirlo frente a un rival, decididamente superior a los dos anteriores que enfrentamos”, señaló Bielsa.

Para España, dirigida por Luis de la Fuente, el duelo representa una oportunidad de confirmar su candidatura al título, una ilusión que no ha logrado revivir desde que conquistó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El equipo llega entonado tras la goleada sobre los sauditas, en la que Lamine Yamal se hizo presente en el Mundial con un tanto y Mikel Oyarzabal firmó un doblete.

“Este va a ser un partido totalmente diferente, luego va a ser contra un grandísimo rival”, señaló De la Fuente. “La mayoría de sus jugadores está jugando en Europa. Es un rival que nos va a exigir mucho”.

España jugó previo al Mundial en Puebla ante Perú, en un partido en el que el público mexicano apoyó a La Furia Roja, algo que se espera que vuelva a suceder el viernes.

Uruguay nunca ha derrotado a España en un partido oficial. El partido de mañana será el último del Mundial en la Perla Tapatía.

Al mismo tiempo, Cabo Verde se enfrenta a Arabia Saudita en Houston con ambos equipos aún con vida. La sensación Cabo Verde podría llegar al segundo lugar del grupo con un triunfo, mientras que Arabia Saudita podría quedar en segunda posición si gana y España despacha a Uruguay.

