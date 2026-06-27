Análisis: Tras noches de fiesta y una fase de grupos histórica, lo más duro apenas comienza para México

No han sido victorias perfectas, aunque los resultados podrían dar una sensación exagerada a la afición mexicana, que ha comenzado a creer.

¿Y cómo no ilusionarse?

Su joven promesa de 17 años ha hecho jugadas y ha dado pases que terminan en gol ante más de 80,000 aficionados en el Estadio Ciudad de México y después le ha dicho a los periodistas algo que para muchos expertos es descabellado.

“Tenemos todo para ser campeones. Solo nos falta creérnosla”, dijo Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa del Mundo.

México ha hecho una primera ronda calificada por muchos como “un cuento de hadas”, pues nunca en la historia la selección mexicana había ganado los tres partidos de su grupo. Tampoco había ganado un partido inaugural de un Mundial. Y nunca antes había clasificado a la segunda ronda de una Copa del Mundo sin encajar un gol.

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La selección mexicana ha cumplido con creces la primera fase al brindar tres noches de fiesta a miles de seguidores que abarcan todas las ciudades de la República Mexicana, hasta las calles de Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses con una gran comunidad mexicana. En la Ciudad de México, las calles del Paseo de la Reforma se llenaron de más de 800,000 personas, mientras que en el Zócalo, más de 60,000 aficionados desafiaron la lluvia para festejar toda la noche la victoria por 3-0 ante Chequia.

Javier Aguirre, técnico de México, atribuyó el buen momento del grupo que formó a una combinación interesante, de veteranos con jóvenes talentosos como Mora, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez y su arquero Raúl Rangel.

“Quizá son jóvenes que crecieron sin complejos, quizás son jóvenes que desde chicos creyeron en ellos, no sé si son las redes sociales, no sé si es el México que les tocó vivir; lo toman todo con mucha tranquilidad. Se divierten”, expresó Aguirre al término del tercer partido, en el que México ofreció una de sus actuaciones más redondas en una Copa del Mundo.

Los aficionados mexicanos gritan y celebran mientras ven el partido durante los festejos tras la victoria de México contra la República Checa en el Ángel de la Independencia, el 24 de junio de 2026, en la Ciudad de México, México. (Hector Quintanar / Getty Images)

“No hemos ganado nada, queremos mucho más. Creo que el grupo puede dar todavía más”, expresó Mateo Chávez, de 22 años, quien abrió el marcador ante Chequia.

Pero ahora comienza la hora de la verdad. La parte más complicada para el Tricolor: los partidos de vida o muerte. México no ha podido ganar un partido de eliminación directa desde 1986, cuando venció a Bulgaria 2-0 en el Estadio Azteca para avanzar a cuartos de final. La triste historia comienza a pesar, pues México ha tenido siete derrotas consecutivas en partidos de eliminación directa de 1994 a 2018, y en 2022 cayó en fase de grupos.

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Con un sistema en el fútbol mexicano que prioriza la contratación de jugadores extranjeros, la eliminación del ascenso y del descenso en la Liga MX, y dueños que velan por el beneficio propio de sus clubes por encima del desarrollo del futbolista local, el crecimiento del fútbol mexicano se ha estancado en los últimos cuarenta años.

Santiago Giménez (n.º 11) y Javier Aguirre, seleccionador de México, celebran el segundo gol del equipo, marcado por Julián Quiñones (n.º 16, que no aparece en la imagen), durante el partido del Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Chequia y México, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 24 de junio de 2026 en la Ciudad de México, México. (Molly Darlington / Getty Images)

Pero en esta Copa del Mundo en el que es coanfitrión, México ha demostrado un poderío muy grande como local. El mítico Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México, es una fortaleza histórica que no tienen los otros dos anfitriones, como Estados Unidos y Canadá. Con más de 80,000 aficionados respaldando y la altitud de la capital como aliada, el conjunto mexicano ha descifrado a cada uno de sus dos rivales a los que ha enfrentado en esta catedral del fútbol. También ha contado con el buen desempeño de jóvenes futbolistas, junto con veteranos como Luis Romo, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, entre otros, para conformar una selección sólida.

“Mi proceso selectivo fue para escoger a estos 26, someterlos a pruebas... Fuimos eligiendo”, expresó Aguirre, quien luego reconoció que sus victorias tampoco son inmaculadas.

A pesar de su récord perfecto en la primera ronda ante rivales de menor calidad, México se mostró titubeante a la hora de cerrar el partido ante Sudáfrica, después, sufrió ante Corea del Sur, su rival más difícil, sin un buen primer tiempo y con la fortuna de un regalo del portero asiático. Ante Chequia, el Tricolor tuvo un mal primer tiempo, pero cuando anotó el primer gol en el segundo tiempo, el equipo europeo se derrumbó, gracias a los goles contundentes del equipo mexicano y a los problemas de altitud que sufrió el rival.

“Siempre tenemos cositas que arreglar”, añadió Aguirre, quien, a sus 67 años, está dirigiendo al Tri por tercera vez.

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El aporte de los jugadores naturalizados en México ha dado resultados como pocas veces se ha visto en el pasado. Julián Quiñones llegó a México a los 16 años y es el goleador de la selección mexicana en este Mundial. El otro es Álvaro Fidalgo, quien no mostró interés en sumarse a la selección mexicana cuando soñaba con representar a España, pero al ver pocas posibilidades de ser convocado en su país natal, decidió representar al fútbol mexicano, con el que ganó un tricampeonato con el América. A ellos se les agregan 12 jugadores que estuvieron con México en Qatar 2022, como Jesús Gallardo, Luis Chávez y Edson Álvarez.

“Tenemos un grupo muy bueno, desde jóvenes que debutan en un Mundial hasta jugadores con dos o tres Mundiales. Es un grupo que me gusta, con una buena base”, expresó Aguirre.

México tampoco es ajeno a dar buenas primeras rondas para luego romperles el corazón a sus aficionados. Si nos remontamos a la era de Aguirre en 2002, México sumó triunfos sobre Croacia y Ecuador, además de un empate ante Italia, antes de caer ante Estados Unidos, lo que probablemente es la derrota más dolorosa del Tri en la historia de los Mundiales.

En 2018, México venció a Alemania, después despachó a Corea del Sur y fue goleado 3-0 por Suecia, antes de ser eliminado por Brasil. En 2014, comenzó ganando a Camerún, luego empató con el anfitrión Brasil y doblegó a Croacia en el tercer partido, antes de caer ante Holanda cuando estuvo a minutos de eliminar a la “Naranja Mecánica”.

“Yo me he equivocado mucho, estoy muy tranquilo, tengo un grupo de jóvenes muy sano”, dijo Aguirre, quien ha implementado un estilo en el que dice tener “26 titulares” y fomenta una sana competitividad en el equipo. El técnico mexicano ha utilizado a 25 de sus 26 convocados en el Mundial.

Para México, el objetivo sigue siendo el mismo y es claro: llegar al menos a cuartos de final, una meta que por ahora luce lejana, pero que tiene a los mexicanos soñando, hablando por las calles de fútbol y hasta las mascotas se pueden ver con uniformes tricolores, en un ambiente mundialista que comenzó frío y ahora tiene a todo México vibrando.

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Pero ahora comienza lo más difícil para México. Para hacer su mejor Mundial en los últimos 40 años, el Tri tendrá que vencer el martes a Ecuador, un rival que viene de derrotar a Alemania y que cuenta con mejores jugadores a nivel individual. Después podría llegar un duelo ante Inglaterra. Dos obstáculos que parecen difíciles y que exigirán algo que México nunca ha logrado: ligar victorias en la fase de eliminación directa.

Son golpes de realidad que ahora llegan a la alegría del pueblo mexicano, pero que Aguirre prefiere pensar paso a paso.

“Prefiero no soñar. Voy día a día; a mi edad, con tantas cosas que he vivido, no soy mucho de pensar ni de soñar. Prefiero ir paso a paso, despacito, viviendo el momento. Es lo que hago”, señaló Aguirre.

El martes ante Ecuador será la primera gran prueba para los muchachos de Aguirre y todo un país los empujará, aunque aún es una interrogante si será suficiente para avanzar.