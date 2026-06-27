Definidos los dieciseisavos del Mundial 2026: así se jugará la primera ronda de eliminación directa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 24 DE JUNIO: Julián Quiñones (#16) de México celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Chequia y México, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 24 de junio de 2026 en Ciudad de México, México. (Foto de Lars Baron/Getty Images)

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó este sábado a su desenlace con una jornada cargada de definiciones que terminó por completar el cuadro de los dieciseisavos de final.

Los Grupos J, K y L fueron los últimos en resolverse y, aunque varias selecciones ya tenían asegurada su clasificación, aún estaban en juego los lideratos de grupo, los boletos de los mejores terceros y el orden de los cruces de la fase de eliminación directa.

El empate entre Colombia y Portugal dejó al conjunto cafetero como líder del Grupo K, mientras que Inglaterra aseguró el primer puesto del Grupo L con su victoria sobre Panamá. Croacia también avanzó tras imponerse a Ghana, que igualmente encontró un lugar entre los mejores terceros.

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La última fecha también confirmó el cierre de la etapa más extensa del torneo, disputada durante 16 días con el nuevo formato de 48 selecciones.

Argentina ratificó el liderato de su grupo, Austria aseguró su clasificación, y la República Democrática del Congo obtuvo el boleto a la ronda de eliminación directa, donde acompañará a Colombia y Portugal entre los representantes del Grupo K.

Con los 32 equipos clasificados ya definidos, el Mundial entra ahora en su fase de “matar o morir”, en la que cada partido será de eliminación directa y cualquier empate se resolverá en tiempo extra o, si es necesario, mediante tiros penales.

Aquí los juegos eliminatorios…

Canadá vs. Sudáfrica: 28 de junio, 12 p.m., Los Angeles Stadium, Inglewood, California.

Brasil vs. Japón: 29 de junio, 10 a.m., Houston Stadium, Houston, Texas.

Alemania vs. Paraguay: 29 de junio, 1:30 p.m., Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts.

Países Bajos vs. Marruecos: 29 de junio, 6 p.m., Monterrey Stadium, Monterrey, Nuevo León.

Costa de Marfil vs. Noruega: 30 de junio, 10 a.m., Dallas Stadium, Arlington, Texas.

Francia vs. Suecia: 30 de junio, 2 p.m., New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey.

México vs. Ecuador: 30 de junio, 6 p.m., Mexico City Stadium, Ciudad de México.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo: 1 de julio, 9 a.m., Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia.

Bélgica vs. Senegal: 1 de julio, 1 p.m., Seattle Stadium, Seattle, Washington.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: 1 de julio, 5 p.m., San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California.

España vs. Austria: 2 de julio, 12 p.m., Los Angeles Stadium, Inglewood, California.

Portugal vs. Croacia: 2 de julio, 4 p.m., Toronto Stadium, Toronto, Ontario.

Suiza vs. Argelia: 2 de julio, 8 p.m., Vancouver Stadium, Vancouver, Columbia Británica.

Australia vs. Egipto: 3 de julio, 11 a.m., Dallas Stadium, Arlington, Texas.

Argentina vs. Cabo Verde: 3 de julio, 3 p.m., Miami Stadium, Miami Gardens, Florida.

Colombia vs. Ghana: 3 de julio, 6:30 p.m., Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri.

**Todos los horarios son del Pacífico.**

