Presidente de Federación Española clama que la final del Mundial sea entre México y España

Un aficionado anima antes del partido de fútbol del Grupo H del Mundial entre Uruguay y España, disputado en Zapopan, cerca de Guadalajara (México), el viernes 26 de junio de 2026.

La Selección Española llegó a suelo mexicano para disputar su último partido de grupo ante Uruguay, y lo hizo en grande, inaugurando una Casa España con la figura de Emilio “El Buitre” Butragueño y además esperando que la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea ante México.

Sí, así lo dijo Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quien aseguró que su ese partido se pudiera dar, sería darle millones de alegrías a las dos fanaticadas.

“Tenemos palabras de agradecimiento, de cariño sincero y profundo”, comentó el directivo.

“Seguramente México, su selección, va en la dirección correcta, lleva nueve puntos, está clasificada para la siguiente fase y deseamos y queremos lo mejor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no encontrarse en una gran final: España-México?”, agregó.

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“Sería maravilloso. Por lo tanto, vamos a trabajar para ello. México, que haga su labor. Nosotros intentaremos hacer la nuestra y si es así, que sea para bien del mundo hispano y para bien de las dos selecciones”.

Rafael Louzán se mostró tranquilo y confiado en que tanto la Selección Española como la Mexicana llegarán muy lejos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Muchísima suerte, México, mucha suerte. Evidentemente, para España la vamos a trabajar y espero que todos nos acompañen y nos sigan hasta ahora, hasta allá donde lleguemos”, añadió.”

“No sé dónde vamos a llegar; si estaremos en Nueva York el 19 de julio, será fantástico, y ojalá, reitero, que sea España y que sea México”.

