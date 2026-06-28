Gol de Stephen Eustáquio guía a Canadá a una histórica victoria sobre Sudáfrica y al pase a Octavos

Canadá escribió este domingo la página más importante de su historia en las Copas del Mundo al clasificarse por primera vez a los Octavos de Final tras derrotar 1-0 a Sudáfrica en el Los Angeles Stadium.

Los dieciseisavos del Mundial 2026 arrancaron el domingo en Inglewood en lo que se convirtió en el debut de ambos en estas instancias de la justa mundialista.

Un gol del jugador canadiense del LAFC, Stephen Eustáquio, en el tiempo agregado, rompió un partido cerrado y de pocas concesiones, en el que el conjunto dirigido por Jesse Marsch insistió hasta el último instante para conseguir el triunfo que mantuvo vivo el sueño de uno de los tres anfitriones de esta versión de la Copa del Mundo.

“Nosotros seguimos creyendo, seguimos presionando y al final lo conseguimos”, dijo Eustaquio al final del encuentro. “Luego en la prórroga, creo que fue un gol increíble. Pero cuando disparé, sentí que todo el mundo disparaba conmigo. Todos pusieron un poco de potencia y el balón fue al fondo de la red, así que estoy muy feliz”.

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CANADA TAKES THE LEAD IN STOPPAGE TIME 🇨🇦



Stephen Eustáquio is the hero! pic.twitter.com/ZaSCikmLiB — FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

En febrero, el LAFC fichó al mediocampista canadiense, procedente del FC Porto, a préstamo mediante una cesión inicial hasta el 30 de junio, con opción de hacer permanente el traspaso.

Según el jugador, la fe de esta escuadra canadiense fue crucial para lograr esta histórica victoria.

“Empezó cuando salimos de la fase de grupos, creo. Cuando se trata de un partido de eliminación directa, la fe juega un papel muy importante”, dijo Eustáquio. “Y ahora nos va a tocar Marruecos o los Países Bajos, y todos sabemos que podemos hacer que las cosas sucedan… Probablemente la calidad no va a estar ahí en todos los aspectos, pero si seguimos creyendo y seguimos trabajando, las cosas pueden salir a nuestro favor”.

El entrenador destacó la función de su jugador, a pesar de las tragedias que le han afectado personalmente en los últimos años. El futbolista canadiense perdió a sus padres en años consecutivos. Su madre, Esmeralda, falleció en abril de 2023 tras luchar contra un cáncer cerebral. Un año después, en abril de 2024, su padre, Armando, murió inesperadamente a causa de un infarto.

“Steph es una de las personas en el equipo que creo que es la más confiable y entiende lo que estamos intentando lograr como grupo, y entiende cómo manejar momentos y partidos, y ser un líder, ser un verdadero líder”, dijo el entrenador de Canadá, Jesse Marsch. “Obviamente, con todo lo que ha pasado con el fallecimiento de sus padres y él, en muchos aspectos... luego él y su hermano son realmente cercanos y muy unidos, y lo que han significado el uno para el otro. Y el tipo de hombre de familia que es y el tipo de persona que es. Ya sabes, no podría pensar en un ser humano más merecedor en un grupo de seres humanos increíbles, tal vez Steph sea el más merecedor de tener un momento como ese. Así que estoy realmente feliz por él y creo que, desde algún lugar, sus padres están mirando hacia abajo y ellos vieron eso”.

El partido inició con muchas trabas y errores. Sudáfrica tuvo la primera oportunidad a los cinco minutos de iniciado el encuentro con un disparo de Teboho Mokoena desde fuera del área que atajó el portero Maxime Crépeau, a lo que Canadá trató de reaccionar con un ataque por la izquierda.

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Richie Laryea se escapó por la izquierda y tuvo a su merced la portería sudafricana, pero Tani Oluwaseyi apareció oportunamente para detener el disparo y la oportunidad canadiense.

Canadá fue el equipo que generó las opciones más claras antes del descanso. La ocasión de mayor peligro llegó con un remate de cabeza de Moïse Bombito que fue despejado prácticamente sobre la línea por la defensa sudafricana.

Más adelante, Derek Cornelius también dispuso de una oportunidad importante, aunque no logró dirigir su remate entre los tres postes. Pese a tener mayor iniciativa, el conjunto canadiense no consiguió traducir ese dominio en el marcador.

La jugada más polémica de la primera parte ocurrió en el área sudafricana. Laryea cayó tras un contacto con un defensor y los jugadores canadienses reclamaron penalti. El árbitro mantuvo su decisión de no señalar la infracción y el VAR tampoco recomendó una revisión, al considerar que no existía un error claro y manifiesto.

La decisión provocó un fuerte reclamo del técnico Jesse Marsch al término del primer tiempo.

Sudáfrica, por su parte, mostró orden defensivo y logró contener la presión canadiense, aunque tuvo dificultades para generar peligro en ataque.

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Antes del inicio de la segunda mitad realizó una modificación en su alineación con el ingreso de Mbartha por Mofokeng, buscando darle mayor profundidad ofensiva para un complemento en el que ambos equipos necesitan un gol para mantenerse con vida en el Mundial.

En una escapada, Niko Sigur envió un pase profundo que dejó a Tani Oluwaseyi mano a mano frente al portero Ronwen Williams, quien pudo bloquear el disparo, sin embargo el balón quedó vivo en el área y para su beneficio, el defensa Mbekezeli Mbokazi logró despejar el esférico ante la arremetida de Canadá.

Cuando el tiempo ya había expirado, Canadá encontró a los 90+1 con la larga distancia su pase a Octavos de Final.

En una acción por la derecha, Jacob Shaffelburg envió un centro que fue desviado, pero que por fortuna para los canadienses cayó a los pies de Eustáquio, quien con un potente derechazo anotó el 1-0 con el que Canadá hacía historia para meterse en Octavos de Final.

“Hoy perdimos el partido porque hubo una falta de potencia y de velocidad en nuestro equipo si lo comparo con nuestro rival”, dijo el entrenador del conjunto sudafricano Hugo Broos. “Perdimos muchos duelos, hombre a hombre. Y la velocidad en nuestro equipo —no solo la velocidad al correr, sino también la velocidad de ejecución—. Cuando ves lo rápido que iba Canadá y luego nosotros, incluso para construir el juego, lo mucho que tardábamos a veces antes de tomar una decisión... esas son cosas en las que tenemos que trabajar”.

El entrenador vio con positivismo la participación y avance que ha tenido su selección en el Mundial.

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“Cuando miramos hacia atrás, creo que podemos estar muy satisfechos con lo que hicimos”, señaló Broos. “Hacía 24 años que Sudáfrica no lograba clasificarse para un Mundial. Nosotros lo hicimos. Todos esperaban, esperaban, y algunos daban por hecho, que debíamos alcanzar la segunda ronda. También lo logramos. Así que, bueno, estamos decepcionados, pero queríamos ganar, y habría sido realmente un pequeño milagro si hubiéramos llegado a la tercera ronda. Pero no tenemos que estar demasiado decepcionados. Insisto, lo que hicimos fue bueno y estoy muy feliz y muy orgulloso de mi equipo”.

Canadá enfrentará en Octavos al ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos, que se jugará el lunes (6 p.m. PT).

¿Cómo llegaron?

En lo que es su tercera aparición en Copas Mundiales, Canadá avanzó por primera vez a la segunda fase del Mundial de 2026. Aunque perdió ante Suiza en su último juego de la primera ronda, avanzó con cuatro puntos como segundo del Grupo B.

El conjunto canadiense debutó con un empate en el Mundial tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina para después pasarle por encima a Catar al golearlo 6-0. El onceno catarí acabó el juego con nueve jugadores en cancha tras dos expulsiones. Ese partido fue la primera victoria de Canadá en un Mundial.

Para el cierre de la primera fase, Suiza le propinó la primera derrota del torneo al vencer a los canadienses 2-1. Con cuatro puntos, al igual que Bosnia Herzegovina, Canadá avanzó en la segunda posición por mejor diferencia de goles.

Por su parte, Sudáfrica cayó 2-0 en el partido inaugural del Mundial contra México en un partido que vio tres expulsados, dos de ellos de los ‘Bafana, Bafana’. Sin embargo, Sudáfrica sacó un duro empate (1-1) ante Chequia y finalmente aseguró su pase a la siguiente ronda al derrotar apretadamente a Corea del Sur por 1-0.