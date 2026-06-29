En duelo de eliminación directa ante Ecuador, México busca espantar sus fantasmas con ayuda de su gente y su estadio

México llega a la segunda ronda del Mundial 2026 respaldado por su buen récord en la fase de grupos y un fortín que no ha podido ser vulnerado en este torneo, el Estadio Ciudad de México, donde recibirá a Ecuador este martes 30 de junio a las 6 p.m. Hora del Pacífico (FOX/Telemundo) en un duelo de eliminación directa.

El Tri se convirtió en el primer combinado mexicano en ganar sus tres partidos de la fase de grupos en un Mundial, un cierre perfecto que estuvo acompañado de un respaldo de su afición como pocas veces se ha visto. En un tercer proceso de Javier Aguirre con la selección, que comenzó en 2024 con escepticismo, todo ha cambiado tras el histórico inicio del Tricolor en este Mundial: las calles de la capital mexicana están rodeadas de aficionados con camisetas verdes, con sus perros, gatos y hasta patos que portan los colores tricolores.

“Estamos motivados, pero nada está hecho, de nada sirve ganar puntos, porque ahora viene lo importante, con partidos de matar o morir. Nosotros estamos concentrados en eso”, dijo Armando González, delantero mexicano de 23 años.

México también ha sido sólido en la zona defensiva, algo poco común en torneos de este nivel. El equipo ha mantenido su portería a cero en tres ocasiones, y logró anotar seis tantos. Ese blindaje se extiende más allá de este Mundial. México ha recibido apenas dos goles en sus últimos 11 partidos.

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“Respetamos a todos los rivales, sabemos que es un Mundial y todas las selecciones juegan a ganar. Nosotros ganamos nuestros tres partidos, estamos orgullosos de eso. Pero aún no hemos ganado nada. Ecuador ha hecho las cosas bien, sabemos que es un equipo muy dinámico, muy fuerte”, declaró Jesús Gallardo, defensa titular mexicano que descansó en el último partido ante Chequia.

Ante Ecuador, además de Gallardo, regresarán Erik Lira, Raúl Jiménez y Brian Gutiérrez, quienes también descansaron en el último cotejo. El mexicoamericano Gutiérrez tenía una tarjeta amarilla y lo cuidaron ante Chequia. Por su parte, Gilberto Mora, de 17 años, tuvo una tremenda actuación.

“Tenemos que enfocarnos en hacer las cosas dentro de la cancha, queremos que la gente nos motive”, dijo Gallardo. “Queremos darle muchas alegrías”.

Tras el contundente 3-0 en el último partido, el ambiente en la selección mexicana ha sido de mucha relajación, con varios videos de los jugadores bromeando entre sí. Algunos de ellos ya llevan casi dos meses juntos, debido a la concentración de un mes que el técnico Aguirre pidió antes del Mundial.

Julián Quiñones, con el dorsal n.º 16 de México, sonríe durante el partido del Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Chequia y México, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 24 de junio de 2026 en la Ciudad de México, México.

(Lars Baron / Getty Images)

“Estos meses han pasado muy rápido por eso. Todas las bromas que hacen, al mismo tiempo sabemos que tenemos un hermano al lado que va a dar la vida por nosotros”, expresó González sobre la hermandad que existe en el conjunto mexicano.

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Del otro lado, Ecuador llega tras avanzar como uno de los mejores terceros lugares, luego de finalizar en la tercera posición del Grupo E con cuatro unidades, algo que contrasta con lo exhibido en las eliminatorias sudamericanas, en la que fue segundo solamente detrás del campeón del mundo, Argentina.

En el Mundial, comenzó el torneo con una dura derrota en último minuto ante Costa de Marfil, y luego no pudo anotarle un gol a la debutante Curazao, pero cuando la Tricolor ecuatoriana estuvo contra las cuerdas y necesitaba vencer a Alemania en el último partido de la fase de grupos, hizo la hombrada y venció al cuadro alemán por 2-1 para asegurar su boleto.

Gonzalo Plata, número 19 de Ecuador, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Ecuador y Alemania, disputado en el New York New Jersey Stadium el 25 de junio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey.



(Mattia Ozbot / Getty Images)

Esa inconsistencia hace que el conjunto ecuatoriano sea una incógnita.

“La vida trata de eso, tener fe, tener confianza. El equipo está muy unido”, dijo Sebastián Beccacece, técnico argentino de Ecuador. “Nosotros siempre en la adversidad hemos tenido calma, cautela”.

“El grupo está entero, obviamente con mucho entusiasmo y mucha energía, como todas las selecciones, con cansancio y sobre todo por el calendario, pero no es ninguna excusa. Nos mueve el entusiasmo, las ganas de hacer historia, trabajaremos bajo estos pilares”, añadió Beccacece.

Ecuador también ha tenido que moverse rápido para planear el partido ante México. Tras la victoria del jueves, Ecuador no supo que iba a enfrentar al equipo coanfitrión hasta el sábado por la mañana. Trataron de viajar el domingo, pero por cuestiones logísticas tuvieron que hacerlo el lunes.

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“Moverse al Azteca va a costar un poco. Eso pesa al final en un partido de esta magnitud”, dijo Agustín Delgado, exgoleador histórico de la selección ecuatoriana, en una entrevista con Claro Sports.

“Esta generación tiene para este Mundial y otra más. Son chicos muy jóvenes. No han llegado a su techo, tienen mucho que dar”, añadió Delgado.

A diferencia del juego ante Chequia, la cuestión de la altura no será un factor tan grande, pues la selección ecuatoriana juega sus partidos de local en Quito, que tiene una altitud de 9,350 pies, pues es la segunda capital con mayor altitud en el mundo, y más de 2,000 pies por encima de la Ciudad de México. También tiene jugadores que militan en clubes que acostumbran a jugar en la altitud mexicana, como Pedro Vite, de Pumas, y Enner Valencia, de Pachuca.

Ecuador cuenta con talento probado como Moisés Caicedo, del Chelsea de Inglaterra; William Pacho, de Paris Saint-Germain de Francia; Piero Hincapié, del Arsenal, así como Joel Ordóñez, del Club Brugge de Bélgica.

“Es parejo, hay figuras en ambos equipos. La defensa ecuatoriana es mucho más sólida, tiene hombres que manejan muy bien la zona defensiva”, dijo Alex Aguinaga, exjugador de Ecuador y una leyenda de la Liga MX, y ahora comentarista de FOX Sports.

“Es tan parejo, pero creo que se va a definir con un gol”, añadió Aguinaga.

Ecuador también tratará de aprovechar la presión por el hecho de que México solamente ha ganado un partido en toda su historia en eliminatorias directas, en 1986, cuando jugó de local ante Bulgaria y ganó 2-0. Entre 1994 y 2018, México quedó eliminado en la segunda fase del Mundial en las siete últimas veces que llegó a esa instancia.

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México nunca ha perdido un partido en el Estadio Azteca en un Mundial y su última derrota en un partido oficial fue ante Honduras en una eliminatoria en 2013.

“Creo que ya ahorita todos los rivales van a ser complicados, ninguno va a ser fácil”, expresó Obed Vargas, jugador del Atlético Madrid, quien ha entrado de relevo. “Vamos partido a partido, pero para mí, tenemos que llegar a la final”, dijo Vargas.

El ganador del duelo enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo el 5 de julio en el Estadio Azteca.

La FIFA designó al árbitro esloveno Slavko Vinčić para pitar en el partido.

