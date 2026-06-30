El Mundial 2026 rompe récords de audiencia en televisión y streaming durante la fase de grupos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 30 DE JUNIO: Jugadores de México celebran la victoria y el pase a octavos de final tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 30 de junio de 2026 en Ciudad de México, México. (Foto de Kevin C. Cox/Getty Images)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha establecido nuevas marcas dentro de la cancha. La primera edición del torneo organizada por tres países también ha registrado cifras históricas de audiencia en televisión y plataformas digitales, con millones de espectadores siguiendo los partidos desde Estados Unidos, México y Canadá.

Durante los encuentros inaugurales de las tres selecciones anfitrionas, más de 54 millones de personas sintonizaron las transmisiones, la cifra más alta registrada para los debuts de los países sede en una Copa del Mundo.

El mayor impacto se produjo con el debut de Estados Unidos frente a Paraguay, disputado el 12 de junio en el Los Angeles Stadium. El encuentro reunió 27.5 millones de espectadores entre FOX y Telemundo, convirtiéndose en el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense.

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FOX registró el partido del Mundial masculino más visto en inglés en Estados Unidos y también el encuentro de la selección estadounidense con mayor audiencia en streaming dentro de una Copa del Mundo. Del lado de la televisión en español, Telemundo alcanzó 9.5 millones de espectadores, la mayor audiencia para un partido de Estados Unidos en un Mundial.

México también estableció nuevas marcas con su victoria sobre Sudáfrica en el partido inaugural. El encuentro promedió 23.4 millones de televidentes dentro del país y se convirtió en el partido mundialista más visto en México en lo que va del siglo XXI. Además, alcanzó una participación de mercado de 72.1 por ciento, lo que significa que prácticamente tres de cada cuatro personas que tenían encendido el televisor estaban viendo el debut del Tri.

Ese mismo encuentro también tuvo una fuerte respuesta en Estados Unidos, donde reunió aproximadamente 20 millones de espectadores y estableció un nuevo récord para un partido inaugural del Mundial transmitido en español.

En Canadá, el debut frente a Bosnia y Herzegovina reunió 3.1 millones de espectadores entre las transmisiones en inglés y francés, ubicándose como el tercer partido más visto de la selección masculina canadiense en una Copa del Mundo durante el siglo XXI.

Las cifras también reflejan un cambio en los hábitos de consumo de la audiencia. De acuerdo con Telemundo y Peacock, la fase de grupos promedió una audiencia total de 4.6 millones de espectadores por partido en español en Estados Unidos, un incremento de 122 por ciento respecto al Mundial de Catar 2022.

El crecimiento fue aún mayor en las plataformas digitales. Peacock y los servicios de streaming de Telemundo registraron una audiencia promedio por minuto de 2 millones de usuarios, un aumento de 251 por ciento en comparación con la edición anterior.

Según la cadena, cerca de uno de cada dos espectadores que siguieron el Mundial en Estados Unidos lo hizo en español a través de Telemundo y Peacock, que concentraron el 48 por ciento de la audiencia total del torneo, pese a que la población hispana representa alrededor del 20 por ciento del país.

Los partidos de México dominaron los registros de audiencia en español durante la fase de grupos. El duelo frente a Corea del Sur encabezó la lista con 14 millones de espectadores, seguido por el encuentro ante República Checa con 12.3 millones y el debut contra Sudáfrica con 10.1 millones.

La Selección de Estados Unidos también estableció nuevas marcas en español. Sus tres compromisos de la fase de grupos —ante Turquía, Paraguay y Australia— se convirtieron en los tres partidos mundialistas más vistos de la historia del equipo nacional en medios hispanos, con audiencias de 7.4 millones, 7 millones y 6.8 millones, respectivamente.

En total, durante la primera fase del torneo se consumieron 39.9 mil millones de minutos de contenido entre Telemundo, Universo, Peacock y las plataformas digitales de la cadena, una cifra superior a la suma de las fases de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

El crecimiento también se reflejó en redes sociales. La fase de grupos generó 25.4 millones de interacciones, un incremento de 221 por ciento respecto a las dos ediciones anteriores combinadas, mientras que las reproducciones de video alcanzaron 860.6 millones, casi cuatro veces más que en Catar 2022.

Con la fase de eliminación directa en marcha, las cifras de audiencia continúan aumentando y perfilan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como la edición con mayor alcance televisivo y digital en la historia del torneo.

