Para Becky G, el fútbol se ha convertido en un tema de representación y unidad

La cantante Becky G es una de las celebridades que más asisten a estadios de fútbol hoy en día. Se le puede encontrar cantando el himno nacional en un partido del Inter Miami, acudiendo a la despedida de la selección mexicana en el Rose Bowl, en la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, y en partidos de Estados Unidos en Los Ángeles.

“Yo empecé a jugar como a los cuatro o cinco años. Siempre ha sido parte de mi vida”, dijo Becky G, quien ha llegado a navegar como pez en el agua en la intersección entre la música y el fútbol. Para ella, ambas disciplinas comparten la misma esencia: la capacidad de unir a las personas sin importar el idioma o la cultura de origen.

Becky G llevó recientemente a su hermano Frankie, a quien considera su mejor amigo, a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México y quería compartir ese momento memorable con él.

“Nosotros vivimos muchas cosas juntos, o sea, desde jovencitos hemos tenido experiencias con nuestros abuelos viendo los mundiales y todo fue como un sueño hecho realidad para nosotros”, expresó Becky G, quien 24 horas después ya estaba en el partido inaugural de Estados Unidos ante Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.

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Como copropietaria de Angel City FC, equipo femenil en la NWSL, la artista de 29 años señaló que tiene la responsabilidad de representar a la comunidad latina dentro del mundo del fútbol, y destacó la importancia de abrir oportunidades para las nuevas generaciones de mujeres jóvenes interesadas en el deporte.

“Siento que hablamos mucho sobre la importancia de la representación, pero no hablamos tanto de la responsabilidad que conlleva eso”, dijo la originaria de Inglewood, al referirse a que no solo quería posar como dueña de Angel City, sino también involucrarse con otras mujeres para conocer las áreas de desarrollo como mujer latina.

En Angel City también hay diferentes dueñas, desde Serena Williams, Billie Jean King, Mia Hamm, Abby Wambach, Lindsey Vonn, hasta Candace Parker. Además, hay artistas como Jessica Chastain, Jennifer Garner, Eva Longoria, América Ferrera y Christina Aguilera.

La artista Becky G posa en la alfombra rosa antes del partido entre el Angel City FC y el North Carolina Courage en el Banc of California Stadium, el 29 de abril de 2022, en Los Ángeles, California. (Meg Oliphant / Getty Images)

“Quería hablar con ellas y saber muy bien que en nuestras propias industrias también pasa mucho, que hay cosas que no son tan justas. Hemos aprendido a ser más unidas”, añadió la cantante, compositora y actriz estadounidense de ascendencia mexicana.

“Queremos saber que estamos ofreciendo esas mismas oportunidades a las jovencitas”, añadió Becky G.

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En el ámbito de la colaboración profesional, Becky G se unió recientemente a la marca Lenovo para organizar la iniciativa “Your Club Your Canvas”, un programa que conecta a los aficionados con el diseño de sus equipos mediante inteligencia artificial. En la campaña que encabeza la californiana, Lenovo presentó una camiseta de edición limitada del “Jugador 12” para los clubes de fútbol de Seattle, Ballard FC y Salmon Bay FC, equipos semiprofesionales de la USL y USL W.

Becky G destacó que lo que más le atrajo del programa fue el proceso colaborativo con los aficionados, a quienes se les preguntó qué representa el fútbol para ellos y qué elementos de su ciudad forman parte de la identidad de su equipo, información que luego se utiliza como inspiración para los diseños finales de los uniformes.

“Lo que me encanta de estas camisetas es que no fueron diseñadas para las comunidades, sino con ellas”, señaló la artista.

Becky G describió ese programa como un proyecto que trasciende lo comercial.

La cantante explicó que la colaboración con Lenovo surgió de manera natural por su conexión con la comunidad y con el fútbol, dos elementos que considera estrechamente ligados a su identidad como artista.

“Siento que es un movimiento, un movimiento para la comunidad, que nuestras ideas y nuestras voces sí valen algo y merecen ese espacio, y especialmente como fans, es celebrarlos. Eso me da mucho orgullo”, expresó Becky G, quien dijo que procura poner en alto a las mujeres latinas y a su comunidad en general. Un claro ejemplo de ello fue cuando se pronunció en contra de la situación migratoria que enfrentan varios miembros de la comunidad indocumentada.

Becky G señaló que su pasión por el fútbol, su familia y su fe le permiten equilibrar su carrera musical con sus proyectos empresariales y deportivos.

“Siento que estoy en un momento muy bonito de mi carrera. Ya tengo muchos años haciendo esto, aunque todavía sigo muy pequeña y aprendiendo muchas cosas. Tengo mucha experiencia y la estoy disfrutando al máximo. Me estoy divirtiendo muchísimo, me siento muy inspirada más que nunca”, añadió Becky G. “No sé dónde viene toda la energía, pero sé que es divertido”.